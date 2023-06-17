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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Бельгия - Австрия
Бельгия - Австрия: обзор матча 17 июня 2023
Бельгия
17.06.2023, суббота, 21:45
Отбор ЧЕ-2024, группа F, 3 тур
1 : 1
Завершен
Австрия
61'
Р. Лукаку
22'
О. Мангала (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бельгия - Австрия
Желтая карточка
Р. Лукаку
90'
+5
90'
+3
Желтая карточка
А. Шлагер
87'
Замена
К. Онисиво
️️️️
М. Грегоритч
87'
Замена
Д. Любичич
️️️️
К. Шлагер
Замена
А. Аль-Дахил
️️️️
Л. Дендокер
85'
Замена
М. Трезор
️️️️
Ж. Доку
85'
Замена
Л. Опенда
️️️️
Я. Карраско
75'
Замена
А. Вранкс
️️️️
О. Мангала
75'
69'
Желтая карточка
К. Шлагер
Замена
Й. Бакайоко
️️️️
Д. Лукебакио
69'
ГОЛ! 1:1!
Р. Лукаку
Пас отдал
Д. Лукебакио
61'
60'
Замена
М. Забитцер
️️️️
М. Арнаутович
60'
Замена
Ф. Кайнц
️️️️
П. Виммер
53'
Желтая карточка
С. Пош
46'
Замена
Ф. Мвене
️️️️
М. Вебер
32'
Желтая карточка
М. Вебер
22'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
О. Мангала
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бельгия
1
Тибо Куртуа
ВР
3
Артур Теате
ЦЗ
4
Вут Фас
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
11
Янник Карраско
ЛВ
18
Орель Мангала
ОП
8
Юри Тилеманс
ЦП
19
Леандер Дендокер
ЦП
14
Доди Лукебакио
ПВ
11
Жереми Доку
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Доменико Тедеско
Австрия
17
Александер Шлагер
ВР
15
Филипп Линхарт
ЦЗ
8
Давид Алаба
ЦЗ
14
Максимилиан Вебер
ЦЗ
5
Стефан Пош
ЦЗ
6
Николас Зайвальд
ЦП
4
Ксавер Шлагер
ЦП
10
Кристоф Баумгартнер
АП
21
Патрик Виммер
ПВ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
Главный тренер
Ральф Рангник
Бельгия
13
Матс Селс
ВР
25
Арно Бодар
ВР
3
Амин Аль-Дахил
ЦЗ
15
Себастьян Борнау
ЦЗ
16
Оливье Деман
ЛВ
20
Ханс Ванакен
ЦП
6
Астер Вранкс
ЦП
0
Майк Трезор
АП
22
Алексис Салемакерс
ПВ
19
Йохан Бакайоко
ПВ
11
Луа Опенда
ЦФ
23
Миши Батшуайи
ЦФ
Австрия
12
Никлас Хедл
ВР
13
Даниэль Бахман
ВР
0
Давид Шнегг
ЛЗ
3
Кевин Дансо
ЦЗ
3
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
16
Филипп Мвене
ПЗ
17
Флориан Кайнц
ЛВ
0
Манприт Саркария
ЛВ
19
Деян Любичич
ОП
9
Марсель Забитцер
ЦП
20
Карим Онисиво
ЦФ
8
Жуниор Адаму
ЦФ
3-1-2-2-2
1
Куртуа
3
Теате
4
Фас
21
Кастань
18
Мангала
8
Тилеманс
19
Дендокер
11
Карраско
14
Лукебакио
9
Лукаку
11
Доку
4-2-2-2
17
Шлагер
8
Алаба
14
Вебер
5
Пош
15
Линхарт
6
Зайвальд
4
Шлагер
21
Виммер
10
Баумгартнер
11
Грегоритч
7
Арнаутович
19
Дендокер
3
Аль-Дахил
3
Аль-Дахил
19
Дендокер
18
Мангала
6
Вранкс
6
Вранкс
18
Мангала
11
Доку
0
Трезор
0
Трезор
11
Доку
14
Лукебакио
19
Бакайоко
19
Бакайоко
14
Лукебакио
11
Карраско
11
Опенда
11
Опенда
11
Карраско
14
Вебер
16
Мвене
16
Мвене
14
Вебер
4
Шлагер
19
Любичич
19
Любичич
4
Шлагер
7
Арнаутович
9
Забитцер
9
Забитцер
7
Арнаутович
21
Виммер
17
Кайнц
17
Кайнц
21
Виммер
11
Грегоритч
20
Онисиво
20
Онисиво
11
Грегоритч
Остались в запасе
Бельгия
Австрия
13
Матс Селс
ВР
25
Арно Бодар
ВР
15
Себастьян Борнау
ЦЗ
20
Ханс Ванакен
ЦП
16
Оливье Деман
ЛВ
22
Алексис Салемакерс
ПВ
23
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Доменико Тедеско
12
Никлас Хедл
ВР
13
Даниэль Бахман
ВР
0
Давид Шнегг
ЛЗ
3
Кевин Дансо
ЦЗ
3
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
0
Манприт Саркария
ЛВ
8
Жуниор Адаму
ЦФ
Главный тренер
Ральф Рангник
Остались в запасе
13
Матс Селс
ВР
25
Арно Бодар
ВР
15
Себастьян Борнау
ЦЗ
20
Ханс Ванакен
ЦП
16
Оливье Деман
ЛВ
22
Алексис Салемакерс
ПВ
23
Миши Батшуайи
ЦФ
Остались в запасе
12
Никлас Хедл
ВР
13
Даниэль Бахман
ВР
0
Давид Шнегг
ЛЗ
3
Кевин Дансо
ЦЗ
3
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
0
Манприт Саркария
ЛВ
8
Жуниор Адаму
ЦФ
Главный тренер
Доменико Тедеско
Главный тренер
Ральф Рангник
Статистика матча Бельгия - Австрия
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Бельгия
Лига наций, 1/4 финала
Бельгия
- : -
25.03.2027
Германия
Лига наций, 6 тур
Бельгия
4 : 1
15.11.2026
Италия
Лига наций, 5 тур
Турция
1 : 2
12.11.2026
Бельгия
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Бельгия
3 : 0
02.10.2026
Турция
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Австрия
Лига наций, 6 тур
Израиль
1 : 1
17.11.2026
Австрия
Лига наций, 5 тур
Австрия
1 : 0
14.11.2026
Ирландия
Лига наций, 4 тур
Косово
1 : 1
04.10.2026
Австрия
Лига наций, 3 тур
Ирландия
2 : 2
01.10.2026
Австрия
Лига наций, 2 тур
Австрия
3 : 1
27.09.2026
Косово
Информация о матче
Стадион:
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