Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Швеция - Азербайджан
Швеция - Азербайджан: обзор матча 27 марта 2023
Швеция
27.03.2023, понедельник, 21:45
Отбор ЧЕ-2024, группа F, 2 тур
5 : 0
Завершен
Азербайджан
38'
Э. Форсберг
65'
Б. Мустафазаде (АГ)
79'
В. Дьекереш
88'
Й. Карлссон
89'
Э. Эланга
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Швеция - Азербайджан
ГОЛ! 5:0!
Э. Эланга
89'
ГОЛ! 4:0!
Й. Карлссон
88'
Замена
Э. Эланга
️️️️
В. Дьекереш
87'
82'
Замена
М. Гурбанлы
️️️️
А. Исаев
Замена
Й. Карлссон
️️️️
Д. Кулушевски
82'
ГОЛ! 3:0!
В. Дьекереш
Пас отдал
Й. Карлстрем
79'
73'
Замена
Н. Алескеров
️️️️
Э. Джафаргулиев
Замена
Й. Карлстрем
️️️️
Э. Форсберг
70'
Замена
В. Классон
️️️️
А. Исак
70'
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
Б. Мустафазаде
Пас отдал
А. Исак
65'
Замена
И. Хин
️️️️
Х. Экдаль
46'
45'
+1
Желтая карточка
А. Исаев
ГОЛ! 1:0!
Э. Форсберг
Пас отдал
В. Дьекереш
38'
28'
Желтая карточка
Э. Джафаргулиев
Желтая карточка
В. Дьекереш
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Швеция
1
Робин Ольсен
ВР
5
Габриэль Гудмундссон
ЛЗ
3
Линус Вальквист
ЦЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
14
Хьялмар Экдаль
ЦЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
19
Маттиас Сванберг
ЦП
21
Деян Кулушевски
ПВ
18
Самуэль Густафсон
ЦФ
17
Виктор Дьекереш
ЦФ
9
Александер Исак
ЦФ
Главный тренер
Янне Андерссон
Азербайджан
1
Эмиль Балаев
ВР
4
Ходжат Хагверди
ЦЗ
4
Бахлул Мустафазаде
ЦЗ
20
Алексей Исаев
ОП
8
Эмин Махмудов
ЦП
20
Ричард Алмейда
ЦП
11
Рамиль Шейдаев
ЦФ
9
Ренат Дадашов
ЦФ
7
Турал Байрамов
ЦФ
3
Эльвин Джафаргулиев
ЦФ
5
Антон Кривоцюк
ЦФ
Главный тренер
Джанни де Бьязи
Швеция
12
Виктор Йоханссон
ВР
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
4
Исак Хин
ЦЗ
15
Карл Старфельт
ЦЗ
20
Эдвин Куртулуш
ПЗ
13
Кен Сема
ЛП
17
Виктор Классон
ЛВ
11
Энтони Эланга
ЛВ
16
Йеспер Карлстрем
ОП
20
Кристоффер Ольссон
ЦП
22
Робин Квайсон
ЦФ
9
Йеспер Карлссон
ЦФ
Азербайджан
23
Салахат Агаев
ВР
3
Азер Салахли
ЛЗ
18
Джалал Гусейнов
ЦЗ
5
Бахтияр Хасанализада
ЦЗ
16
Эльвин Джамалов
ЦП
11
Озан Кекчу
ЦП
19
Филип Озобич
АП
2
Азер Алиев
ПП
19
Намик Алескеров
ЦФ
22
Рустам Ахмадзада
ЦФ
9
Муса Гурбанлы
ЦФ
4-1-2-3
1
Ольсен
5
Гудмундссон
3
Линделеф
14
Экдаль
3
Вальквист
19
Сванберг
10
Форсберг
21
Кулушевски
9
Исак
17
Дьекереш
18
Густафсон
2-1-2-5
1
Балаев
4
Хагверди
4
Мустафазаде
20
Исаев
8
Махмудов
20
Алмейда
11
Шейдаев
5
Кривоцюк
3
Джафаргулиев
7
Байрамов
9
Дадашов
14
Экдаль
4
Хин
4
Хин
14
Экдаль
10
Форсберг
16
Карлстрем
16
Карлстрем
10
Форсберг
9
Исак
17
Классон
17
Классон
9
Исак
17
Дьекереш
11
Эланга
11
Эланга
17
Дьекереш
21
Кулушевски
9
Карлссон
9
Карлссон
21
Кулушевски
3
Джафаргулиев
19
Алескеров
19
Алескеров
3
Джафаргулиев
20
Исаев
9
Гурбанлы
9
Гурбанлы
20
Исаев
Остались в запасе
Швеция
Азербайджан
12
Виктор Йоханссон
ВР
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
15
Карл Старфельт
ЦЗ
20
Эдвин Куртулуш
ПЗ
13
Кен Сема
ЛП
20
Кристоффер Ольссон
ЦП
22
Робин Квайсон
ЦФ
Главный тренер
Янне Андерссон
3
Азер Салахли
ЛЗ
23
Салахат Агаев
ВР
18
Джалал Гусейнов
ЦЗ
5
Бахтияр Хасанализада
ЦЗ
16
Эльвин Джамалов
ЦП
11
Озан Кекчу
ЦП
19
Филип Озобич
АП
2
Азер Алиев
ПП
22
Рустам Ахмадзада
ЦФ
Главный тренер
Джанни де Бьязи
Остались в запасе
12
Виктор Йоханссон
ВР
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
15
Карл Старфельт
ЦЗ
20
Эдвин Куртулуш
ПЗ
13
Кен Сема
ЛП
20
Кристоффер Ольссон
ЦП
22
Робин Квайсон
ЦФ
Остались в запасе
3
Азер Салахли
ЛЗ
23
Салахат Агаев
ВР
18
Джалал Гусейнов
ЦЗ
5
Бахтияр Хасанализада
ЦЗ
16
Эльвин Джамалов
ЦП
11
Озан Кекчу
ЦП
19
Филип Озобич
АП
2
Азер Алиев
ПП
22
Рустам Ахмадзада
ЦФ
Главный тренер
Янне Андерссон
Главный тренер
Джанни де Бьязи
Статистика матча Швеция - Азербайджан
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Швеция
Лига наций, 6 тур
Польша
1 : 1
17.11.2026
Швеция
Лига наций, 5 тур
Швеция
3 : 2
14.11.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 4 тур
Румыния
0 : 1
05.10.2026
Швеция
Лига наций, 3 тур
Босния и Герцеговина
1 : 1
02.10.2026
Швеция
Лига наций, 2 тур
Швеция
3 : 1
28.09.2026
Польша
Азербайджан
Товарищеские матчи. Сборные
Андорра
1 : 3
16.11.2026
Азербайджан
Лига наций, 5 тур
Лихтенштейн
0 : 1
13.11.2026
Азербайджан
Лига наций, 4 тур
Азербайджан
1 : 0
04.10.2026
Литва
Лига наций, 3 тур
Азербайджан
0 : 0
01.10.2026
Лихтенштейн
Лига наций, 2 тур
Литва
1 : 1
27.09.2026
Азербайджан
Информация о матче
Стадион:
Френдс Арена
Где смотреть матч:
Okko Спорт
Новости команд
Все
Швеция
Азербайджан
Польша – Швеция: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
17 ноября
Андорра – Азербайджан: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 ноября 2026
16 ноября
Лига наций: шансы Польши и Швеции на победу в матче 6 тура
16 ноября
Товарищеские матчи (сборные): шансы Андорры и Азербайджана на победу в матче
15 ноября
Швеция – Босния и Герцеговина: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 14 ноября 2026
14 ноября
Польша – Швеция: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
17 ноября
Лига наций: шансы Польши и Швеции на победу в матче 6 тура
16 ноября
Швеция – Босния и Герцеговина: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 14 ноября 2026
14 ноября
Лига наций: шансы Швеции и Боснии и Герцеговины на победу в матче 5 тура
13 ноября
Топ-20 претендентов на золото Евро-2028 по версии Goal
8 октября
6
Андорра – Азербайджан: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 ноября 2026
16 ноября
Товарищеские матчи (сборные): шансы Андорры и Азербайджана на победу в матче
15 ноября
Лихтенштейн – Азербайджан: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 13 ноября 2026
13 ноября
Лига наций: шансы Лихтенштейна и Азербайджана на победу в матче 5 тура
13 ноября
Стала известна позиция России по вотуму недоверия Инфантино, выдвинутому УЕФА
8 октября
6
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+