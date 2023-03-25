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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Хорватия - Уэльс
Хорватия - Уэльс: обзор матча 25 марта 2023
Хорватия
25.03.2023, суббота, 22:45
Отбор ЧЕ-2024, группа D, 1 тур
1 : 1
Завершен
Уэльс
28'
А. Крамарич
90+3'
Н. Бродхед
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хорватия - Уэльс
90'
+3
ГОЛ! 1:1!
Н. Бродхед
Пас отдал
К. Мефам
Замена
Л. Майер
️️️️
Л. Модрич
90'
+3
90'
+2
Замена
Д. Джеймс
️️️️
Д. Моррел
Замена
М. Пашалич
️️️️
М. Ковачич
76'
Замена
Н. Влашич
️️️️
А. Крамарич
76'
71'
Замена
Т. Брэдшоу
️️️️
К. Мур
65'
Замена
С. Томас
️️️️
Х. Уилсон
64'
Замена
Н. Бродхед
️️️️
Д. Джеймс
64'
Замена
У. Бернс
️️️️
А. Рэмзи
Замена
П. Муса
️️️️
М. Ливайя
53'
Желтая карточка
Й. Юранович
31'
ГОЛ! 1:0!
А. Крамарич
28'
25'
Желтая карточка
И. Ампаду
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хорватия
1
Доминик Ливакович
ВР
19
Борна Соса
ЛЗ
6
Йосип Шутало
ЦЗ
4
Йошко Гвардиол
ЦЗ
22
Йосип Юранович
ПЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
11
Марсело Брозович
ОП
8
Матео Ковачич
ЦП
10
Лука Модрич
ЦП
9
Андрей Крамарич
ЦФ
14
Марко Ливайя
ЦФ
Главный тренер
Златко Далич
Уэльс
12
Дэнни Уорд
ВР
16
Джо Моррел
ЛЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
5
Итан Ампаду
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
10
Аарон Рэмзи
ЦП
8
Харри Уилсон
ПВ
20
Даниэль Джеймс
ПВ
13
Киффер Мур
ЦФ
Главный тренер
Роберт Пейдж
Хорватия
12
Недилько Лабрович
ВР
12
Иво Грбич
ВР
3
Борна Баришич
ЛЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
2
Йосип Станишич
ЦЗ
25
Мартин Эрлич
ЦЗ
16
Мислав Оршич
ЛВ
7
Ловро Майер
ЦП
18
Лука Иванушец
АП
13
Никола Влашич
АП
15
Марио Пашалич
АП
11
Петар Муса
ЦФ
Уэльс
21
Том Кинг
ВР
21
Адам Дэвис
ВР
5
Бен Кабанго
ЦЗ
2
Морган Фокс
ЦЗ
17
Том Локьер
ЦЗ
17
Джордан Джеймс
ЦП
0
Люк Харрис
ЦП
10
Оливер Купер
АП
19
Сорба Томас
ПВ
8
Уэс Бернс
ЦФ
0
Том Брэдшоу
ЦФ
23
Натан Бродхед
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Ливакович
19
Соса
6
Шутало
4
Гвардиол
22
Юранович
11
Брозович
8
Ковачич
10
Модрич
14
Перишич
14
Ливайя
9
Крамарич
3-2-1-2-1
12
Уорд
2
Мефам
6
Родон
5
Ампаду
14
Робертс
16
Моррел
10
Рэмзи
20
Джеймс
8
Уилсон
13
Мур
10
Модрич
7
Майер
7
Майер
10
Модрич
9
Крамарич
13
Влашич
13
Влашич
9
Крамарич
8
Ковачич
15
Пашалич
15
Пашалич
8
Ковачич
14
Ливайя
11
Муса
11
Муса
14
Ливайя
16
Моррел
17
Джеймс
17
Джеймс
16
Моррел
8
Уилсон
19
Томас
19
Томас
8
Уилсон
10
Рэмзи
8
Бернс
8
Бернс
10
Рэмзи
13
Мур
0
Брэдшоу
0
Брэдшоу
13
Мур
20
Джеймс
23
Бродхед
23
Бродхед
20
Джеймс
Остались в запасе
Хорватия
Уэльс
12
Недилько Лабрович
ВР
12
Иво Грбич
ВР
3
Борна Баришич
ЛЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
2
Йосип Станишич
ЦЗ
25
Мартин Эрлич
ЦЗ
18
Лука Иванушец
АП
16
Мислав Оршич
ЛВ
Главный тренер
Златко Далич
21
Том Кинг
ВР
21
Адам Дэвис
ВР
5
Бен Кабанго
ЦЗ
2
Морган Фокс
ЦЗ
17
Том Локьер
ЦЗ
0
Люк Харрис
ЦП
10
Оливер Купер
АП
Главный тренер
Роберт Пейдж
Остались в запасе
12
Недилько Лабрович
ВР
12
Иво Грбич
ВР
3
Борна Баришич
ЛЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
2
Йосип Станишич
ЦЗ
25
Мартин Эрлич
ЦЗ
18
Лука Иванушец
АП
16
Мислав Оршич
ЛВ
Остались в запасе
21
Том Кинг
ВР
21
Адам Дэвис
ВР
5
Бен Кабанго
ЦЗ
2
Морган Фокс
ЦЗ
17
Том Локьер
ЦЗ
0
Люк Харрис
ЦП
10
Оливер Купер
АП
Главный тренер
Златко Далич
Главный тренер
Роберт Пейдж
Статистика матча Хорватия - Уэльс
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Хорватия
Лига наций, Финал
Ирландия
- : -
27.03.2027
Хорватия
Лига наций, 6 тур
Хорватия
2 : 1
15.11.2026
Чехия
Лига наций, 5 тур
Англия
2 : 1
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Уэльс
Лига наций, Финал
Словения
- : -
27.03.2027
Уэльс
Лига наций, 6 тур
Уэльс
2 : 3
17.11.2026
Португалия
Лига наций, 5 тур
Норвегия
3 : 1
14.11.2026
Уэльс
Лига наций, 4 тур
Уэльс
0 : 1
04.10.2026
Дания
Лига наций, 3 тур
Уэльс
2 : 1
01.10.2026
Норвегия
Лига наций, 2 тур
Дания
2 : 0
27.09.2026
Уэльс
Информация о матче
Стадион:
Максимир
Где смотреть матч:
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