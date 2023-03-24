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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Австрия - Азербайджан
Австрия - Азербайджан: обзор матча 24 марта 2023
Австрия
24.03.2023, пятница, 22:45
Отбор ЧЕ-2024, группа F, 1 тур
4 : 1
Завершен
Азербайджан
28'
М. Забитцер
29'
М. Грегоритч
50'
М. Забитцер
69'
К. Баумгартнер
64'
Э. Махмудов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Австрия - Азербайджан
82'
Желтая карточка
Р. Дадашов
79'
Замена
А. Исаев
️️️️
Р. Алмейда
Замена
Д. Любичич
️️️️
М. Забитцер
76'
Замена
А. Ульмер
️️️️
Г. Траунер
75'
ГОЛ! 4:1!
К. Баумгартнер
Пас отдал
М. Забитцер
69'
Замена
Ф. Кайнц
️️️️
П. Виммер
69'
Замена
Ж. Адаму
️️️️
М. Грегоритч
69'
64'
ГОЛ! 3:1!
Э. Махмудов
Пас отдал
А. Алиев
61'
Замена
Э. Джамалов
️️️️
Э. Исрафилов
50'
Желтая карточка
Э. Исрафилов
ГОЛ! 3:0!
М. Забитцер
50'
46'
Замена
А. Кривоцюк
️️️️
Б. Хасанализада
46'
Замена
А. Алиев
️️️️
Э. Джафаргулиев
46'
Замена
Н. Алескеров
️️️️
О. Кекчу
45'
+3
Желтая карточка
Р. Алмейда
45'
Желтая карточка
Э. Махмудов
Замена
С. Пош
️️️️
М. Вебер
34'
32'
Желтая карточка
Э. Джафаргулиев
ГОЛ! 2:0!
М. Грегоритч
29'
ГОЛ! 1:0!
М. Забитцер
Пас отдал
К. Баумгартнер
28'
Желтая карточка
М. Вебер
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Австрия
1
Хайнц Линднер
ВР
14
Максимилиан Вебер
ЦЗ
5
Гернот Траунер
ЦЗ
3
Кевин Дансо
ЦЗ
16
Филипп Мвене
ПЗ
20
Конрад Лаймер
ЦП
6
Николас Зайвальд
ЦП
9
Марсель Забитцер
ЦП
10
Кристоф Баумгартнер
АП
21
Патрик Виммер
ПВ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
Главный тренер
Ральф Рангник
Азербайджан
5
Бахтияр Хасанализада
ЦЗ
4
Бахлул Мустафазаде
ЦЗ
4
Ходжат Хагверди
ЦЗ
20
Ричард Алмейда
ЦП
8
Эмин Махмудов
ЦП
14
Эдди Исрафилов
ЦП
11
Озан Кекчу
ЦП
3
Эльвин Джафаргулиев
ЦФ
9
Ренат Дадашов
ЦФ
11
Рамиль Шейдаев
ЦФ
Главный тренер
Джанни де Бьязи
Австрия
12
Никлас Хедл
ВР
13
Патрик Пенц
ВР
2
Андреас Ульмер
ЛЗ
3
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
5
Стефан Пош
ЦЗ
2
Йонас Ауэр
ЛП
17
Флориан Кайнц
ЛВ
19
Деян Любичич
ОП
18
Романо Шмид
АП
8
Жуниор Адаму
ЦФ
23
Андреас Вайманн
ЦФ
20
Карим Онисиво
ЦФ
Азербайджан
23
Салахат Агаев
ВР
1
Эмиль Балаев
ВР
18
Джалал Гусейнов
ЦЗ
20
Алексей Исаев
ОП
16
Эльвин Джамалов
ЦП
19
Филип Озобич
АП
2
Азер Алиев
ПП
7
Турал Байрамов
ЦФ
5
Антон Кривоцюк
ЦФ
19
Намик Алескеров
ЦФ
17
Теллур Муталимов
ЦФ
9
Муса Гурбанлы
ЦФ
4-3-2-1
1
Линднер
14
Вебер
5
Траунер
3
Дансо
16
Мвене
20
Лаймер
6
Зайвальд
9
Забитцер
10
Баумгартнер
21
Виммер
11
Грегоритч
3-4-3
5
Хасанализада
4
Мустафазаде
4
Хагверди
8
Махмудов
14
Исрафилов
11
Кекчу
20
Алмейда
11
Шейдаев
9
Дадашов
3
Джафаргулиев
5
Траунер
2
Ульмер
2
Ульмер
5
Траунер
14
Вебер
5
Пош
5
Пош
14
Вебер
9
Забитцер
19
Любичич
19
Любичич
9
Забитцер
21
Виммер
17
Кайнц
17
Кайнц
21
Виммер
11
Грегоритч
8
Адаму
8
Адаму
11
Грегоритч
20
Алмейда
20
Исаев
20
Исаев
20
Алмейда
14
Исрафилов
16
Джамалов
16
Джамалов
14
Исрафилов
3
Джафаргулиев
2
Алиев
2
Алиев
3
Джафаргулиев
5
Хасанализада
5
Кривоцюк
5
Кривоцюк
5
Хасанализада
11
Кекчу
19
Алескеров
19
Алескеров
11
Кекчу
Остались в запасе
Австрия
Азербайджан
12
Никлас Хедл
ВР
13
Патрик Пенц
ВР
3
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
2
Йонас Ауэр
ЛП
18
Романо Шмид
АП
23
Андреас Вайманн
ЦФ
20
Карим Онисиво
ЦФ
Главный тренер
Ральф Рангник
23
Салахат Агаев
ВР
1
Эмиль Балаев
ВР
18
Джалал Гусейнов
ЦЗ
19
Филип Озобич
АП
7
Турал Байрамов
ЦФ
17
Теллур Муталимов
ЦФ
9
Муса Гурбанлы
ЦФ
Главный тренер
Джанни де Бьязи
Остались в запасе
12
Никлас Хедл
ВР
13
Патрик Пенц
ВР
3
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
2
Йонас Ауэр
ЛП
18
Романо Шмид
АП
23
Андреас Вайманн
ЦФ
20
Карим Онисиво
ЦФ
Остались в запасе
23
Салахат Агаев
ВР
1
Эмиль Балаев
ВР
18
Джалал Гусейнов
ЦЗ
19
Филип Озобич
АП
7
Турал Байрамов
ЦФ
17
Теллур Муталимов
ЦФ
9
Муса Гурбанлы
ЦФ
Главный тренер
Ральф Рангник
Главный тренер
Джанни де Бьязи
Статистика матча Австрия - Азербайджан
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Австрия
Лига наций, 6 тур
Израиль
1 : 1
17.11.2026
Австрия
Лига наций, 5 тур
Австрия
1 : 0
14.11.2026
Ирландия
Лига наций, 4 тур
Косово
1 : 1
04.10.2026
Австрия
Лига наций, 3 тур
Ирландия
2 : 2
01.10.2026
Австрия
Лига наций, 2 тур
Австрия
3 : 1
27.09.2026
Косово
Азербайджан
Товарищеские матчи. Сборные
Андорра
1 : 3
16.11.2026
Азербайджан
Лига наций, 5 тур
Лихтенштейн
0 : 1
13.11.2026
Азербайджан
Лига наций, 4 тур
Азербайджан
1 : 0
04.10.2026
Литва
Лига наций, 3 тур
Азербайджан
0 : 0
01.10.2026
Лихтенштейн
Лига наций, 2 тур
Литва
1 : 1
27.09.2026
Азербайджан
Информация о матче
Стадион:
Эрнст Хаппель
Где смотреть матч:
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