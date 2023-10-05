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Сиэтл - Лос-Анджелес Гэлакси

05.10.2023, Четверг, 05:30 мск США. МЛС, 47 тур Сиэтл - Лос-Анджелес Гэлакси
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Матч начнется в 05:30 мск
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Матч начнется в 05:30 мск
США. МЛС 2023
8 тур
2 апреля, воскресенье 02:30 Лос-Анджелес Гэлакси Сиэтл
США. МЛС 2022
36 тур
20 августа, суббота 05:00 Лос-Анджелес Гэлакси 3:3 Сиэтл
4 тур
12 марта, суббота 23:30 Сиэтл 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС 2021
45 тур
2 ноября, вторник 05:00 Сиэтл 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси
11 тур
20 июня, воскресенье 04:00 Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Сиэтл
4 тур
3 мая, понедельник 04:00 Сиэтл 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС 2020, группа e

5 ноября, четверг 07:00 Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Сиэтл

28 сентября, понедельник 05:30 Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Сиэтл

27 августа, четверг 06:00 Лос-Анджелес Гэлакси Сиэтл
США. МЛС 2019

2 сентября, понедельник 01:30 Сиэтл 4:3 Лос-Анджелес Гэлакси

18 августа, воскресенье 05:00 Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Сиэтл
США. МЛС 2018

24 сентября, понедельник 02:00 Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Сиэтл

18 августа, суббота 23:00 Сиэтл 5:0 Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС 2017

11 сентября, понедельник 04:00 Сиэтл 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси

30 июля, воскресенье 05:00 Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Сиэтл

23 апреля, воскресенье 23:00 Лос-Анджелес Гэлакси 0:3 Сиэтл
США. МЛС 2016

25 сентября, воскресенье 23:00 Лос-Анджелес Гэлакси 2:4 Сиэтл

31 июля, воскресенье 23:00 Сиэтл 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси

9 июля, суббота 22:00 Сиэтл 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС 2015
1/8 финала
29 октября, четверг 05:00 Сиэтл 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси

5 октября, понедельник 04:30 Сиэтл 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси

9 августа, воскресенье 23:00 Лос-Анджелес Гэлакси 3:1 Сиэтл
США. МЛС 2015, группа Западная конференция

13 апреля, понедельник 02:00 Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Сиэтл
США. МЛС 2014
Плей-офф, 1/2 финала
ответный матч		 1 декабря, понедельник 05:00 Сиэтл 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС 2014
Плей-офф, 1/2 финала
первый матч		 24 ноября, понедельник 01:00 Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Сиэтл
США. МЛС 2014

25 октября, суббота 22:30 Сиэтл 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси

20 октября, понедельник 04:30 Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Сиэтл

29 июля, вторник 06:00 Сиэтл 0:3 Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС 2013

28 октября, понедельник 05:00 Сиэтл 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси

22 сентября, воскресенье 06:30 Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Сиэтл

27 мая, понедельник 07:00 Лос-Анджелес Гэлакси 4:0 Сиэтл
США. МЛС 2012
Плей-офф, 1/2 финала
ответный матч		 19 ноября, понедельник 06:00 Сиэтл 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС 2012
Плей-офф, 1/2 финала
первый матч		 12 ноября, понедельник 06:00 Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Сиэтл
США. МЛС 2012
Регулярный чемпионат,
29 октября, понедельник 04:00 Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Сиэтл
Регулярный чемпионат,
6 августа, понедельник 05:00 Сиэтл 4:0 Лос-Анджелес Гэлакси
Регулярный чемпионат,
3 мая, четверг 00:00 Сиэтл 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС 2011

5 июля, вторник 00:00 Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Сиэтл

16 марта, среда 00:00 Сиэтл 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС 2010
Плейофф, 1/4 финала
ответный матч		 8 ноября, понедельник 05:00 Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Сиэтл
США. МЛС 2010
Плейофф, 1/4 финала
первый матч		 1 ноября, понедельник 00:00 Сиэтл 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС 2010

5 июля, понедельник 00:00 Лос-Анджелес Гэлакси 3:1 Сиэтл

8 мая, суббота 00:00 Сиэтл 0:4 Лос-Анджелес Гэлакси
Группа e И В Н П Мячи Разница Очки
1. Лос-Анджелес 2 2 0 0 7:2 +5 6
2. Лос-Анджелес Гэлакси 2 0 1 1 1:3 -2 1
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Сент-Луис 3 3 0 0 8:4 +4 9
2. Атланта Юнайтед 3 2 1 0 6:2 +4 7
3. Нэшвилл 3 2 1 0 4:0 +4 7
4. Цинциннати 3 2 1 0 3:1 +2 7
5. Сиэтл 3 2 0 1 6:1 +5 6
6. Интер 3 2 0 1 4:1 +3 6
7. Филадельфия 3 2 0 1 5:3 +2 6
8. Остин 3 2 0 1 5:4 +1 6
9. Сан-Хосе 3 2 0 1 4:3 +1 6
10. Нью-Инглэнд 3 2 0 1 4:4 0 6
11. Орландо Сити 3 1 2 0 2:1 +1 5
12. Миннесота Юнайтед 2 1 1 0 2:1 +1 4
13. Даллас 3 1 1 1 4:3 +1 4
14. Коламбус 3 1 1 1 4:5 -1 4
15. Ди Си Юнайтед 3 1 1 1 4:5 -1 4
16. Нью-Йорк Сити 3 1 1 1 2:3 -1 4
17. Портленд 3 1 0 2 4:5 -1 3
18. Реал Солт-Лейк 3 1 0 2 3:5 -2 3
19. Торонто 3 0 2 1 4:5 -1 2
20. Нью-Йорк Ред Буллз 3 0 2 1 1:2 -1 2
21. Cпортинг КС 3 0 2 1 0:1 -1 2
22. Чикаго Файр 2 0 1 1 1:2 -1 1
23. Ванкувер Уайткепс 3 0 1 2 3:5 -2 1
24. Колорадо 3 0 1 2 0:5 -5 1
25. Динамо Хью 2 0 0 2 1:5 -4 0
26. Монреаль Импакт 3 0 0 3 0:5 -5 0
27. Шарлотт 3 0 0 3 1:7 -6 0
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