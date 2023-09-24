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Канзаc Сити - Хьюстон

24.09.2023, Воскресенье, 03:30 мск США. МЛС, 44 тур Канзаc Сити - Хьюстон
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Матч начнется в 03:30 мск
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Матч начнется в 03:30 мск
США. МЛС 2023
32 тур
9 июля, воскресенье 03:30 Хьюстон Канзаc Сити
США. МЛС 2022
43 тур
11 сентября, воскресенье 03:30 Хьюстон 0:0 Канзаc Сити
2 тур
5 марта, суббота 23:30 Канзаc Сити 1:0 Хьюстон
США. МЛС 2021
37 тур
3 октября, воскресенье 23:00 Канзаc Сити 4:2 Хьюстон
10 тур
30 мая, воскресенье 03:30 Канзаc Сити 3:2 Хьюстон
6 тур
13 мая, четверг 03:30 Хьюстон 1:0 Канзаc Сити
США. МЛС 2020

4 октября, воскресенье 03:00 Хьюстон 1:2 Канзаc Сити

6 сентября, воскресенье 00:01 Хьюстон 2:1 Канзаc Сити

8 марта, воскресенье 04:30 Канзаc Сити 4:0 Хьюстон
США. МЛС 2020, группа e

26 августа, среда 03:30 Канзаc Сити 2:5 Хьюстон
США. МЛС 2019

1 сентября, воскресенье 03:30 Канзаc Сити 1:0 Хьюстон

2 июня, воскресенье 03:30 Хьюстон 1:1 Канзаc Сити
США. МЛС 2018

5 августа, воскресенье 04:00 Хьюстон 0:1 Канзаc Сити

24 июня, воскресенье 03:30 Канзаc Сити 3:2 Хьюстон
США. МЛС 2017
Плей-офф, 1/8 финала
27 октября, пятница 04:30 Хьюстон 1:0 Канзаc Сити

16 октября, понедельник 02:30 Канзаc Сити 0:0 Хьюстон

12 октября, четверг 03:00 Хьюстон 2:1 Канзаc Сити

27 августа, воскресенье 04:00 Хьюстон Канзаc Сити
США. МЛС 2016

10 сентября, суббота 03:00 Канзаc Сити 3:3 Хьюстон

8 мая, воскресенье 03:30 Хьюстон 2:0 Канзаc Сити
США. МЛС 2015

24 сентября, четверг 03:30 Хьюстон 1:0 Канзаc Сити

2 августа, воскресенье 03:30 Канзаc Сити 1:1 Хьюстон

26 апреля, воскресенье 03:30 Хьюстон 4:4 Канзаc Сити
США. МЛС 2014

30 августа, суббота 04:00 Канзаc Сити 1:3 Хьюстон

7 июня, суббота 04:30 Хьюстон 0:2 Канзаc Сити
США. МЛС 2013
Плей-офф, 1/2 финала
ответный матч		 24 ноября, воскресенье 04:30 Канзаc Сити 2:1 Хьюстон
США. МЛС 2013
Плей-офф, 1/2 финала
первый матч		 9 ноября, суббота 04:00 Хьюстон 0:0 Канзаc Сити
США. МЛС 2013

10 октября, четверг 04:30 Хьюстон 0:0 Канзаc Сити

26 мая, воскресенье 23:30 Канзаc Сити 1:1 Хьюстон

13 мая, понедельник 04:00 Хьюстон 0:1 Канзаc Сити
США. МЛС 2012
Плей-офф, 1/4 финала
ответный матч		 8 ноября, четверг 06:00 Канзаc Сити 1:0 Хьюстон
США. МЛС 2012
Плей-офф, 1/4 финала
первый матч		 5 ноября, понедельник 00:30 Хьюстон 2:0 Канзаc Сити
США. МЛС 2012
Регулярный чемпионат,
15 сентября, суббота 04:30 Канзаc Сити 1:1 Хьюстон
Регулярный чемпионат,
19 июля, четверг 04:30 Хьюстон 2:1 Канзаc Сити
Регулярный чемпионат,
8 июля, воскресенье 04:00 Канзаc Сити 0:0 Хьюстон
США. МЛС 2011
1/2 финала
7 ноября, понедельник 00:00 Канзаc Сити 0:2 Хьюстон

10 сентября, суббота 00:00 Канзаc Сити 3:0 Хьюстон

17 июля, воскресенье 00:00 Хьюстон 1:1 Канзаc Сити
США. МЛС 2010

23 сентября, четверг 04:30 Канзаc Сити 4:3 Хьюстон

2 мая, воскресенье 00:00 Хьюстон 3:0 Канзаc Сити
Группа e И В Н П Мячи Разница Очки
1. Лос-Анджелес 2 2 0 0 7:2 +5 6
2. Лос-Анджелес Гэлакси 2 0 1 1 1:3 -2 1
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Сент-Луис 3 3 0 0 8:4 +4 9
2. Атланта Юнайтед 3 2 1 0 6:2 +4 7
3. Нэшвилл 3 2 1 0 4:0 +4 7
4. Цинциннати 3 2 1 0 3:1 +2 7
5. Сиэтл 3 2 0 1 6:1 +5 6
6. Интер 3 2 0 1 4:1 +3 6
7. Филадельфия 3 2 0 1 5:3 +2 6
8. Остин 3 2 0 1 5:4 +1 6
9. Сан-Хосе 3 2 0 1 4:3 +1 6
10. Нью-Инглэнд 3 2 0 1 4:4 0 6
11. Орландо Сити 3 1 2 0 2:1 +1 5
12. Миннесота Юнайтед 2 1 1 0 2:1 +1 4
13. Даллас 3 1 1 1 4:3 +1 4
14. Коламбус 3 1 1 1 4:5 -1 4
15. Ди Си Юнайтед 3 1 1 1 4:5 -1 4
16. Нью-Йорк Сити 3 1 1 1 2:3 -1 4
17. Портленд 3 1 0 2 4:5 -1 3
18. Реал Солт-Лейк 3 1 0 2 3:5 -2 3
19. Торонто 3 0 2 1 4:5 -1 2
20. Нью-Йорк Ред Буллз 3 0 2 1 1:2 -1 2
21. Cпортинг КС 3 0 2 1 0:1 -1 2
22. Чикаго Файр 2 0 1 1 1:2 -1 1
23. Ванкувер Уайткепс 3 0 1 2 3:5 -2 1
24. Колорадо 3 0 1 2 0:5 -5 1
25. Динамо Хью 2 0 0 2 1:5 -4 0
26. Монреаль Импакт 3 0 0 3 0:5 -5 0
27. Шарлотт 3 0 0 3 1:7 -6 0
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