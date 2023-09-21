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Реал Солт-Лейк - Даллас

21.09.2023, Четверг, 04:30 мск США. МЛС, 43 тур Реал Солт-Лейк - Даллас
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Матч начнется в 04:30 мск
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Матч начнется в 04:30 мск
США. МЛС 2023
11 тур
16 апреля, воскресенье 03:30 Даллас Реал Солт-Лейк
США. МЛС 2022
38 тур
28 августа, воскресенье 04:00 Даллас 1:1 Реал Солт-Лейк
30 тур
24 июля, воскресенье 05:00 Реал Солт-Лейк 0:1 Даллас
США. МЛС 2021
43 тур
28 октября, четверг 04:00 Даллас 1:2 Реал Солт-Лейк
30 тур
5 сентября, воскресенье 03:00 Реал Солт-Лейк 3:2 Даллас
8 тур
23 мая, воскресенье 03:00 Даллас 2:2 Реал Солт-Лейк
США. МЛС 2020, группа e

25 октября, воскресенье 04:30 Реал Солт-Лейк 0:0 Даллас
США. МЛС 2019

28 июля, воскресенье 03:00 Даллас 0:0 Реал Солт-Лейк

31 марта, воскресенье 04:00 Реал Солт-Лейк 2:4 Даллас
США. МЛС 2018

8 июля, воскресенье 05:00 Реал Солт-Лейк 2:0 Даллас

4 марта, воскресенье 04:00 Даллас 1:1 Реал Солт-Лейк
США. МЛС 2017

4 июня, воскресенье 03:00 Даллас 6:2 Реал Солт-Лейк

7 мая, воскресенье 04:30 Реал Солт-Лейк 0:3 Даллас
США. МЛС 2016

25 сентября, воскресенье 04:30 Реал Солт-Лейк 0:0 Даллас

21 августа, воскресенье 05:00 Реал Солт-Лейк 1:0 Даллас

26 июня, воскресенье 03:00 Даллас 2:0 Реал Солт-Лейк
США. МЛС 2015

18 октября, воскресенье 04:30 Реал Солт-Лейк 0:1 Даллас

30 августа, воскресенье 04:00 Даллас 2:0 Реал Солт-Лейк
США. МЛС 2014

7 сентября, воскресенье 06:00 Реал Солт-Лейк 2:1 Даллас

23 августа, суббота 05:00 Даллас 2:1 Реал Солт-Лейк

25 мая, воскресенье 05:30 Реал Солт-Лейк 0:0 Даллас
США. МЛС 2013

6 октября, воскресенье 05:00 Реал Солт-Лейк 1:1 Даллас

14 июля, воскресенье 05:00 Даллас 0:3 Реал Солт-Лейк

24 марта, воскресенье 04:30 Даллас 2:0 Реал Солт-Лейк
США. МЛС 2012
Регулярный чемпионат,
19 августа, воскресенье 05:00 Реал Солт-Лейк 1:2 Даллас
Регулярный чемпионат,
27 мая, воскресенье 00:00 Реал Солт-Лейк 3:2 Даллас
Регулярный чемпионат,
26 апреля, четверг 00:00 Даллас 1:1 Реал Солт-Лейк
США. МЛС 2011

10 июля, воскресенье 00:00 Реал Солт-Лейк 2:0 Даллас

23 мая, понедельник 00:00 Даллас 0:0 Реал Солт-Лейк
США. МЛС 2010
Плейофф, 1/4 финала
ответный матч		 7 ноября, воскресенье 05:00 Реал Солт-Лейк 1:1 Даллас
США. МЛС 2010
Плейофф, 1/4 финала
первый матч		 31 октября, воскресенье 00:00 Даллас 2:1 Реал Солт-Лейк
США. МЛС 2010

17 октября, воскресенье 05:00 Реал Солт-Лейк 2:0 Даллас

18 июля, воскресенье 00:00 Даллас 2:0 Реал Солт-Лейк
Группа e И В Н П Мячи Разница Очки
1. Лос-Анджелес 2 2 0 0 7:2 +5 6
2. Лос-Анджелес Гэлакси 2 0 1 1 1:3 -2 1
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Сент-Луис 3 3 0 0 8:4 +4 9
2. Атланта Юнайтед 3 2 1 0 6:2 +4 7
3. Нэшвилл 3 2 1 0 4:0 +4 7
4. Цинциннати 3 2 1 0 3:1 +2 7
5. Сиэтл 3 2 0 1 6:1 +5 6
6. Интер 3 2 0 1 4:1 +3 6
7. Филадельфия 3 2 0 1 5:3 +2 6
8. Остин 3 2 0 1 5:4 +1 6
9. Сан-Хосе 3 2 0 1 4:3 +1 6
10. Нью-Инглэнд 3 2 0 1 4:4 0 6
11. Орландо Сити 3 1 2 0 2:1 +1 5
12. Миннесота Юнайтед 2 1 1 0 2:1 +1 4
13. Даллас 3 1 1 1 4:3 +1 4
14. Коламбус 3 1 1 1 4:5 -1 4
15. Ди Си Юнайтед 3 1 1 1 4:5 -1 4
16. Нью-Йорк Сити 3 1 1 1 2:3 -1 4
17. Портленд 3 1 0 2 4:5 -1 3
18. Реал Солт-Лейк 3 1 0 2 3:5 -2 3
19. Торонто 3 0 2 1 4:5 -1 2
20. Нью-Йорк Ред Буллз 3 0 2 1 1:2 -1 2
21. Cпортинг КС 3 0 2 1 0:1 -1 2
22. Чикаго Файр 2 0 1 1 1:2 -1 1
23. Ванкувер Уайткепс 3 0 1 2 3:5 -2 1
24. Колорадо 3 0 1 2 0:5 -5 1
25. Динамо Хью 2 0 0 2 1:5 -4 0
26. Монреаль Импакт 3 0 0 3 0:5 -5 0
27. Шарлотт 3 0 0 3 1:7 -6 0
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