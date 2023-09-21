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Коламбус - Чикаго Файр

21.09.2023, Четверг, 02:30 мск США. МЛС, 42 тур Коламбус - Чикаго Файр
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Матч начнется в 02:30 мск
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Матч начнется в 02:30 мск
США. МЛС 2023
25 тур
11 июня, воскресенье 03:30 Чикаго Файр Коламбус
США. МЛС 2022
40 тур
4 сентября, воскресенье 00:30 Коламбус 0:0 Чикаго Файр
27 тур
10 июля, воскресенье 03:00 Чикаго Файр 2:3 Коламбус
США. МЛС 2021
45 тур
7 ноября, воскресенье 23:30 Коламбус 2:0 Чикаго Файр
25 тур
16 августа, понедельник 01:00 Чикаго Файр 1:0 Коламбус
11 тур
20 июня, воскресенье 02:30 Коламбус 2:0 Чикаго Файр
США. МЛС 2020, группа e

12 сентября, суббота 22:30 Чикаго Файр 2:2 Коламбус
США. МЛС 2019

1 сентября, воскресенье 02:30 Коламбус 1:1 Чикаго Файр

18 июля, четверг 03:00 Чикаго Файр 2:2 Коламбус
США. МЛС 2018

24 августа, пятница 02:00 Чикаго Файр 1:1 Коламбус

13 мая, воскресенье 02:30 Коламбус 3:0 Чикаго Файр

8 апреля, воскресенье 03:30 Чикаго Файр 1:0 Коламбус
США. МЛС 2017

13 августа, воскресенье 02:30 Коламбус 3:1 Чикаго Файр

8 апреля, суббота 21:00 Чикаго Файр 1:0 Коламбус

4 марта, суббота 22:00 Коламбус 1:1 Чикаго Файр
США. МЛС 2016

14 октября, пятница 03:30 Чикаго Файр 2:2 Коламбус

2 октября, воскресенье 02:30 Коламбус 3:0 Чикаго Файр

20 марта, воскресенье 00:00 Чикаго Файр 0:0 Коламбус
США. МЛС 2015

20 июля, понедельник 00:00 Коламбус 3:1 Чикаго Файр

16 июля, четверг 03:30 Чикаго Файр 0:1 Коламбус

23 мая, суббота 03:00 Коламбус 2:2 Чикаго Файр
США. МЛС 2014

3 августа, воскресенье 04:30 Чикаго Файр 1:1 Коламбус

25 мая, воскресенье 03:30 Коламбус 2:0 Чикаго Файр
США. МЛС 2013

22 сентября, воскресенье 03:30 Коламбус 3:0 Чикаго Файр

23 июня, воскресенье 04:00 Коламбус 1:2 Чикаго Файр

21 апреля, воскресенье 04:30 Чикаго Файр 1:0 Коламбус
США. МЛС 2012
Регулярный чемпионат,
23 сентября, воскресенье 04:30 Чикаго Файр 2:1 Коламбус
Регулярный чемпионат,
24 июня, воскресенье 04:30 Чикаго Файр 2:1 Коламбус
Регулярный чемпионат,
27 мая, воскресенье 00:00 Коламбус 2:1 Чикаго Файр
США. МЛС 2011

23 октября, воскресенье 00:00 Чикаго Файр 3:2 Коламбус

12 июня, воскресенье 00:00 Коламбус 0:1 Чикаго Файр
США. МЛС 2010

9 октября, суббота 05:00 Чикаго Файр 2:0 Коламбус

4 июля, воскресенье 00:00 Коламбус 2:1 Чикаго Файр
Группа e И В Н П Мячи Разница Очки
1. Лос-Анджелес 2 2 0 0 7:2 +5 6
2. Лос-Анджелес Гэлакси 2 0 1 1 1:3 -2 1
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Сент-Луис 3 3 0 0 8:4 +4 9
2. Атланта Юнайтед 3 2 1 0 6:2 +4 7
3. Нэшвилл 3 2 1 0 4:0 +4 7
4. Цинциннати 3 2 1 0 3:1 +2 7
5. Сиэтл 3 2 0 1 6:1 +5 6
6. Интер 3 2 0 1 4:1 +3 6
7. Филадельфия 3 2 0 1 5:3 +2 6
8. Остин 3 2 0 1 5:4 +1 6
9. Сан-Хосе 3 2 0 1 4:3 +1 6
10. Нью-Инглэнд 3 2 0 1 4:4 0 6
11. Орландо Сити 3 1 2 0 2:1 +1 5
12. Миннесота Юнайтед 2 1 1 0 2:1 +1 4
13. Даллас 3 1 1 1 4:3 +1 4
14. Коламбус 3 1 1 1 4:5 -1 4
15. Ди Си Юнайтед 3 1 1 1 4:5 -1 4
16. Нью-Йорк Сити 3 1 1 1 2:3 -1 4
17. Портленд 3 1 0 2 4:5 -1 3
18. Реал Солт-Лейк 3 1 0 2 3:5 -2 3
19. Торонто 3 0 2 1 4:5 -1 2
20. Нью-Йорк Ред Буллз 3 0 2 1 1:2 -1 2
21. Cпортинг КС 3 0 2 1 0:1 -1 2
22. Чикаго Файр 2 0 1 1 1:2 -1 1
23. Ванкувер Уайткепс 3 0 1 2 3:5 -2 1
24. Колорадо 3 0 1 2 0:5 -5 1
25. Динамо Хью 2 0 0 2 1:5 -4 0
26. Монреаль Импакт 3 0 0 3 0:5 -5 0
27. Шарлотт 3 0 0 3 1:7 -6 0
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