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Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз

04.09.2023, Понедельник, 02:30 мск США. МЛС, 40 тур Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз
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Матч начнется в 02:30 мск
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Матч начнется в 02:30 мск
США. МЛС 2023
15 тур
7 мая, воскресенье 02:30 Нью-Йорк Ред Буллз Филадельфия Юнион
США. МЛС 2022
40 тур
4 сентября, воскресенье 02:00 Нью-Йорк Ред Буллз 0:2 Филадельфия Юнион
15 тур
15 мая, воскресенье 02:30 Филадельфия Юнион 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС 2021
1/8 финала
20 ноября, суббота 22:30 Филадельфия Юнион 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз
36 тур
30 сентября, четверг 02:30 Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Филадельфия Юнион
16 тур
9 июля, пятница 03:00 Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Филадельфия Юнион
7 тур
16 мая, воскресенье 02:30 Филадельфия Юнион 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС 2020, группа e

7 сентября, понедельник 02:00 Нью-Йорк Ред Буллз 0:3 Филадельфия Юнион

26 августа, среда 02:30 Филадельфия Юнион 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС 2019

23 сентября, понедельник 01:00 Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Филадельфия Юнион

9 июня, воскресенье 02:30 Филадельфия Юнион 3:2 Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС 2018

21 октября, воскресенье 22:00 Филадельфия Юнион 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз

27 мая, воскресенье 02:00 Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Филадельфия Юнион
США. МЛС 2017

17 сентября, воскресенье 20:00 Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Филадельфия Юнион

19 июня, понедельник 00:01 Филадельфия Юнион 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз

7 мая, воскресенье 02:00 Филадельфия Юнион 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС 2016

23 октября, воскресенье 23:00 Филадельфия Юнион 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз

2 октября, воскресенье 02:00 Нью-Йорк Ред Буллз 3:2 Филадельфия Юнион

18 июля, понедельник 02:00 Филадельфия Юнион 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС 2015

18 октября, воскресенье 22:00 Нью-Йорк Ред Буллз 4:1 Филадельфия Юнион

2 августа, воскресенье 02:00 Филадельфия Юнион 1:3 Нью-Йорк Ред Буллз

24 мая, воскресенье 23:59 Нью-Йорк Ред Буллз 0:2 Филадельфия Юнион
США. МЛС 2014

13 сентября, суббота 23:00 Филадельфия Юнион 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз

17 июля, четверг 03:00 Филадельфия Юнион 3:1 Нью-Йорк Ред Буллз

17 апреля, четверг 03:30 Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Филадельфия Юнион
США. МЛС 2013, группа Восточная конференция

18 августа, воскресенье 04:00 Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Филадельфия Юнион
США. МЛС 2013

24 июня, понедельник 01:00 Филадельфия Юнион 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз

30 марта, суббота 23:30 Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Филадельфия Юнион
США. МЛС 2012
Регулярный чемпионат,
27 октября, суббота 21:30 Филадельфия Юнион 0:3 Нью-Йорк Ред Буллз
Регулярный чемпионат,
21 июля, суббота 22:30 Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Филадельфия Юнион
Регулярный чемпионат,
13 мая, воскресенье 00:00 Филадельфия Юнион 2:3 Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС 2011

21 октября, пятница 00:00 Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Филадельфия Юнион

10 апреля, воскресенье 03:00 Филадельфия Юнион 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС 2010

17 октября, воскресенье 02:00 Филадельфия Юнион 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз

24 апреля, суббота 00:00 Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Филадельфия Юнион
Группа e И В Н П Мячи Разница Очки
1. Лос-Анджелес 2 2 0 0 7:2 +5 6
2. Лос-Анджелес Гэлакси 2 0 1 1 1:3 -2 1
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Сент-Луис 3 3 0 0 8:4 +4 9
2. Атланта Юнайтед 3 2 1 0 6:2 +4 7
3. Нэшвилл 3 2 1 0 4:0 +4 7
4. Цинциннати 3 2 1 0 3:1 +2 7
5. Сиэтл 3 2 0 1 6:1 +5 6
6. Интер 3 2 0 1 4:1 +3 6
7. Филадельфия 3 2 0 1 5:3 +2 6
8. Остин 3 2 0 1 5:4 +1 6
9. Сан-Хосе 3 2 0 1 4:3 +1 6
10. Нью-Инглэнд 3 2 0 1 4:4 0 6
11. Орландо Сити 3 1 2 0 2:1 +1 5
12. Миннесота Юнайтед 2 1 1 0 2:1 +1 4
13. Даллас 3 1 1 1 4:3 +1 4
14. Коламбус 3 1 1 1 4:5 -1 4
15. Ди Си Юнайтед 3 1 1 1 4:5 -1 4
16. Нью-Йорк Сити 3 1 1 1 2:3 -1 4
17. Портленд 3 1 0 2 4:5 -1 3
18. Реал Солт-Лейк 3 1 0 2 3:5 -2 3
19. Торонто 3 0 2 1 4:5 -1 2
20. Нью-Йорк Ред Буллз 3 0 2 1 1:2 -1 2
21. Cпортинг КС 3 0 2 1 0:1 -1 2
22. Чикаго Файр 2 0 1 1 1:2 -1 1
23. Ванкувер Уайткепс 3 0 1 2 3:5 -2 1
24. Колорадо 3 0 1 2 0:5 -5 1
25. Динамо Хью 2 0 0 2 1:5 -4 0
26. Монреаль Импакт 3 0 0 3 0:5 -5 0
27. Шарлотт 3 0 0 3 1:7 -6 0
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