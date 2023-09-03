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Сиэтл - Портленд

03.09.2023, Воскресенье, 05:30 мск США. МЛС, 40 тур Сиэтл - Портленд
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Матч начнется в 05:30 мск
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Матч начнется в 05:30 мск
США. МЛС 2023
23 тур
3 июня, суббота 23:30 Сиэтл Портленд
11 тур
16 апреля, воскресенье 05:30 Портленд Сиэтл
США. МЛС 2022
38 тур
27 августа, суббота 05:00 Портленд 2:1 Сиэтл
26 тур
9 июля, суббота 23:30 Сиэтл 0:3 Портленд
США. МЛС 2021
30 тур
30 августа, понедельник 05:30 Сиэтл 0:2 Портленд
26 тур
16 августа, понедельник 05:00 Портленд 2:6 Сиэтл
6 тур
9 мая, воскресенье 22:00 Портленд 1:2 Сиэтл
США. МЛС 2020, группа e

23 октября, пятница 05:30 Сиэтл 1:1 Портленд

24 сентября, четверг 05:00 Портленд 1:0 Сиэтл

7 сентября, понедельник 05:00 Сиэтл 1:2 Портленд
США. МЛС 2019

24 августа, суббота 05:00 Портленд 1:2 Сиэтл

22 июля, понедельник 04:30 Сиэтл 1:2 Портленд
США. МЛС 2018
Плей-офф, 1/4 финала
ответный матч		 9 ноября, пятница 06:30 Сиэтл 2:1
(2:4)п		 Портленд
США. МЛС 2018
Плей-офф, 1/4 финала
первый матч		 5 ноября, понедельник 01:30 Портленд 2:1 Сиэтл
США. МЛС 2018

27 августа, понедельник 04:30 Портленд 0:1 Сиэтл

30 июня, суббота 23:30 Сиэтл 2:3 Портленд

13 мая, воскресенье 23:00 Портленд 1:0 Сиэтл
США. МЛС 2017

28 августа, понедельник 04:30 Сиэтл 1:1 Портленд

26 июня, понедельник 05:00 Портленд 2:2 Сиэтл

27 мая, суббота 21:30 Сиэтл 1:0 Портленд
США. МЛС 2016

29 августа, понедельник 00:00 Портленд 4:2 Сиэтл

22 августа, понедельник 04:30 Сиэтл 3:1 Портленд

17 июля, воскресенье 22:00 Портленд 3:1 Сиэтл
США. МЛС 2015

30 августа, воскресенье 23:30 Сиэтл 2:1 Портленд

29 июня, понедельник 02:00 Портленд 4:1 Сиэтл

27 апреля, понедельник 04:30 Сиэтл 1:0 Портленд
США. МЛС 2014

25 августа, понедельник 01:00 Портленд 2:4 Сиэтл

14 июля, понедельник 06:00 Сиэтл 2:0 Портленд

5 апреля, суббота 23:00 Портленд 4:4 Сиэтл
США. МЛС 2013
Плей-офф, 1/4 финала
ответный матч		 8 ноября, пятница 08:00 Портленд 3:2 Сиэтл
США. МЛС 2013
Плей-офф, 1/4 финала
первый матч		 3 ноября, воскресенье 06:00 Сиэтл 1:2 Портленд
США. МЛС 2013, группа Западная конференция

14 октября, понедельник 05:00 Портленд 1:0 Сиэтл
США. МЛС 2013

26 августа, понедельник 06:00 Сиэтл 1:0 Портленд

17 марта, воскресенье 04:00 Сиэтл 1:1 Портленд
США. МЛС 2012
Регулярный чемпионат,
8 октября, понедельник 05:00 Сиэтл 3:0 Портленд
Регулярный чемпионат,
15 сентября, суббота 23:30 Портленд 1:1 Сиэтл
Регулярный чемпионат,
25 июня, понедельник 01:00 Портленд 2:1 Сиэтл
США. МЛС 2011

10 июля, воскресенье 00:00 Портленд 2:3 Сиэтл

15 мая, воскресенье 00:00 Сиэтл 1:1 Портленд
Группа e И В Н П Мячи Разница Очки
1. Лос-Анджелес 2 2 0 0 7:2 +5 6
2. Лос-Анджелес Гэлакси 2 0 1 1 1:3 -2 1
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Сент-Луис 3 3 0 0 8:4 +4 9
2. Атланта Юнайтед 3 2 1 0 6:2 +4 7
3. Нэшвилл 3 2 1 0 4:0 +4 7
4. Цинциннати 3 2 1 0 3:1 +2 7
5. Сиэтл 3 2 0 1 6:1 +5 6
6. Интер 3 2 0 1 4:1 +3 6
7. Филадельфия 3 2 0 1 5:3 +2 6
8. Остин 3 2 0 1 5:4 +1 6
9. Сан-Хосе 3 2 0 1 4:3 +1 6
10. Нью-Инглэнд 3 2 0 1 4:4 0 6
11. Орландо Сити 3 1 2 0 2:1 +1 5
12. Миннесота Юнайтед 2 1 1 0 2:1 +1 4
13. Даллас 3 1 1 1 4:3 +1 4
14. Коламбус 3 1 1 1 4:5 -1 4
15. Ди Си Юнайтед 3 1 1 1 4:5 -1 4
16. Нью-Йорк Сити 3 1 1 1 2:3 -1 4
17. Портленд 3 1 0 2 4:5 -1 3
18. Реал Солт-Лейк 3 1 0 2 3:5 -2 3
19. Торонто 3 0 2 1 4:5 -1 2
20. Нью-Йорк Ред Буллз 3 0 2 1 1:2 -1 2
21. Cпортинг КС 3 0 2 1 0:1 -1 2
22. Чикаго Файр 2 0 1 1 1:2 -1 1
23. Ванкувер Уайткепс 3 0 1 2 3:5 -2 1
24. Колорадо 3 0 1 2 0:5 -5 1
25. Динамо Хью 2 0 0 2 1:5 -4 0
26. Монреаль Импакт 3 0 0 3 0:5 -5 0
27. Шарлотт 3 0 0 3 1:7 -6 0
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