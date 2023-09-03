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Расписание матчей
МЛС 2026
Канзаc Сити - Сент-Луис
Канзаc Сити - Сент-Луис: обзор матча 03 сентября 2023
Канзаc Сити
03.09.2023, воскресенье, 03:30
США. МЛС, 39 тур
2 : 1
Завершен
Сент-Луис
31'
А. Пулидо
44'
А. Пулидо
22'
С. Адениран
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Канзаc Сити - Сент-Луис
89'
Желтая карточка
Клаусс
Желтая карточка
T. Melia
86'
Замена
Р. Эспиноза
️️️️
Д. Расселл
86'
81'
Желтая карточка
R. Alm
Замена
K. Shelton
️️️️
Д. Шаллой
79'
76'
Замена
А. Джексон
️️️️
С. Адениран
Желтая карточка
А. Пулидо
71'
62'
Замена
R. Alm
️️️️
A. Markanich
53'
Замена
Клаусс
️️️️
И. Вассилев
Замена
Н. Радойя
️️️️
F. GutiÃ©rrez
53'
46'
Замена
Э. Левен
️️️️
Т. Острак
46'
Замена
J. Yaro
️️️️
Т. Паркер
ГОЛ! 2:1!
А. Пулидо
Пас отдал
Д. Дэвис
44'
ГОЛ! 1:1!
А. Пулидо
Пас отдал
Д. Шаллой
31'
22'
ГОЛ! 0:1!
С. Адениран
Пас отдал
И. Вассилев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Канзаc Сити
29
Timothy Melia
ВР
3
Дани Росеро
ЦЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
27
Эрик Томми
ЛП
8
Джейк Дэвис
ЦП
77
Джонни Расселл
ЦП
54
R. Walter
ЦП
13
Felipe GutiÃ©rrez
ЦФ
22
Logan Ndenbe
ЦФ
9
Алан Пулидо
ЦФ
20
Даниэль Шаллой
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
Сент-Луис
1
Роман Бюрки
ВР
4
Йоаким Нильссон
ЦЗ
26
Тим Паркер
ЦЗ
22
Кайл Хайберт
ЦЗ
6
Njabulo Blom
ЦЗ
13
Anthony Markanich
ЦЗ
19
Индиана Вассилев
ЛВ
8
Джаред Страуд
ЛВ
7
Томаш Острак
АП
7
Самуэль Адениран
ЦФ
11
Nökkvi Þórisson
ЦФ
Главный тренер
Брэдли Карнелл
Канзаc Сити
22
Kendall Mcintosh
ВР
6
Роберт Володер
ЦЗ
22
Неманья Радойя
ЦЗ
15
Роджер Эспиноза
ЦП
21
Фелипе Эрнандес
ЦП
14
Тим Лайбольд
ЦФ
10
Маринос Ционис
ЦФ
11
Khiry Shelton
ЦФ
22
William Agada
ЦФ
Сент-Луис
39
Benjamin Lundt
ВР
3
Lucas Bartlett
ЦЗ
15
Joshua Yaro
ЦЗ
20
Akil Watts
ЦП
23
Эдуард Левен
ЦП
16
Азиэл Джексон
ЦФ
10
Rasmus Alm
ЦФ
16
Николас Джоаккини
ЦФ
99
Клаусс
ЦФ
2-4-4
29
3
Росеро
3
Фонтас
27
Томми
77
Расселл
54
8
Дэвис
13
20
Шаллой
9
Пулидо
22
3-2-3-2
1
Бюрки
22
Хайберт
6
13
4
Нильссон
26
Паркер
19
Вассилев
7
Острак
8
Страуд
11
7
Адениран
13
22
Радойя
22
Радойя
13
77
Расселл
15
Эспиноза
15
Эспиноза
77
Расселл
20
Шаллой
11
11
20
Шаллой
26
Паркер
15
15
26
Паркер
7
Острак
23
Левен
23
Левен
7
Острак
7
Адениран
16
Джексон
16
Джексон
7
Адениран
13
10
10
13
19
Вассилев
99
Клаусс
99
Клаусс
19
Вассилев
Остались в запасе
Канзаc Сити
Сент-Луис
22
Kendall Mcintosh
ВР
6
Роберт Володер
ЦЗ
21
Фелипе Эрнандес
ЦП
14
Тим Лайбольд
ЦФ
10
Маринос Ционис
ЦФ
22
William Agada
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
39
Benjamin Lundt
ВР
3
Lucas Bartlett
ЦЗ
20
Akil Watts
ЦП
16
Николас Джоаккини
ЦФ
Главный тренер
Брэдли Карнелл
Остались в запасе
22
Kendall Mcintosh
ВР
6
Роберт Володер
ЦЗ
21
Фелипе Эрнандес
ЦП
14
Тим Лайбольд
ЦФ
10
Маринос Ционис
ЦФ
22
William Agada
ЦФ
Остались в запасе
39
Benjamin Lundt
ВР
3
Lucas Bartlett
ЦЗ
20
Akil Watts
ЦП
16
Николас Джоаккини
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
Главный тренер
Брэдли Карнелл
Статистика матча Канзаc Сити - Сент-Луис
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Канзаc Сити
США. МЛС, 35 тур
Сан-Диего
0 : 1
08.11.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Канзаc Сити
1 : 2
25.10.2026
Остин
США. МЛС, 31 тур
Канзаc Сити
1 : 3
18.10.2026
Реал Солт-Лейк
Сент-Луис
США. МЛС, 1/8 финала
Лос-Анджелес
- : -
29.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 1/8 финала
Сент-Луис
3 : 2
24.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 35 тур
Динамо Хьюстон
0 : 1
08.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 34 тур
Сент-Луис
0 : 1
31.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 33 тур
Сент-Луис
2 : 3
29.10.2026
Портленд
США. МЛС, 32 тур
Реал Солт-Лейк
3 : 0
25.10.2026
Сент-Луис
Информация о матче
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