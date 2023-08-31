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Расписание матчей
МЛС 2026
Чикаго Файр - Ванкувер Уайткепс
Чикаго Файр - Ванкувер Уайткепс: обзор матча 31 августа 2023
Чикаго Файр
31.08.2023, четверг, 03:30
США. МЛС, 38 тур
0 : 1
Завершен
Ванкувер Уайткепс
19'
Б. Уайт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Чикаго Файр - Ванкувер Уайткепс
79'
Замена
J. Ngando
️️️️
Р. Рапозо
Замена
Г. Куциас
️️️️
Д. Шакири
78'
78'
Замена
С. Кордова
️️️️
Б. Уайт
69'
Замена
С. Адекугбе
️️️️
Р. Ларея
Замена
Ф. Герберс
️️️️
У. Думбия
65'
Замена
J. Torres
️️️️
М. Хайле-Селасси
65'
60'
Замена
А. Шепф
️️️️
А. Ахмед
58'
Желтая карточка
Д. Браун
Замена
А. Суке
️️️️
М. Пинеда
46'
19'
ГОЛ! 0:1!
Б. Уайт
Пас отдал
Р. Галд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чикаго Файр
29
Мигель Анхель Наварро
ЛЗ
22
Маурисио Пинеда
ЦЗ
22
Карлос Теран
ЦЗ
5
Рафаэль Чикош
ЦЗ
7
Марен Хайле-Селасси
ЛВ
31
Федерико Наварро
ОП
20
Усман Думбия
ОП
11
Брайан Гутьеррес
АП
10
Джердан Шакири
ПВ
1
Крис Брейди
ЦФ
85
Кей Камара
ЦФ
Главный тренер
Франк Клопас
Ванкувер Уайткепс
1
Yohei Takaoka
ВР
4
Ранко Веселинович
ЦЗ
20
Али Ахмед
ЦЗ
33
Тристан Блэкмон
ПЗ
22
Ричмонд Ларея
ПЗ
91
Джавайн Браун
ПЗ
45
Педро Вите
ЦП
6
Себастьян Берхальтер
ЦП
21
Райан Рапозо
ПВ
24
Брайан Уайт
ЦФ
25
Райан Галд
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Чикаго Файр
16
Wyatt Omsberg
ЦЗ
19
Алонсо Акевес
ЦЗ
2
Арно Суке
ПЗ
24
Джонатан Дин
ЦП
10
Jairo Torres
ЦП
21
Фабиан Герберс
ПВ
18
Spencer Richey
ЦФ
70
Георгиос Куциас
ЦФ
93
Kacper Przybyłko
ЦФ
Ванкувер Уайткепс
3
Сэм Адекугбе
ЦЗ
2
Матиас Лаборда
ЦЗ
28
Levonte Johnson
ЦЗ
18
Алессандро Шепф
ЦП
31
Расселл Тейберт
ЦП
26
Jean-Claude Ngando
ЦП
32
Isaac Boehmer
ЦФ
11
Саймон Бечер
ЦФ
16
Серхио Кордова
ЦФ
4-2-3-2
29
Наварро
22
Теран
5
Чикош
22
Пинеда
31
Наварро
20
Думбия
7
Хайле-Селасси
11
Гутьеррес
10
Шакири
85
Камара
1
Брейди
3-2-2-1-2
1
33
Блэкмон
4
Веселинович
20
Ахмед
91
Браун
22
Ларея
45
Вите
6
Берхальтер
21
Рапозо
25
Галд
24
Уайт
22
Пинеда
2
Суке
2
Суке
22
Пинеда
7
Хайле-Селасси
10
10
7
Хайле-Селасси
20
Думбия
21
Герберс
21
Герберс
20
Думбия
10
Шакири
70
Куциас
70
Куциас
10
Шакири
22
Ларея
3
Адекугбе
3
Адекугбе
22
Ларея
20
Ахмед
18
Шепф
18
Шепф
20
Ахмед
21
Рапозо
26
26
21
Рапозо
24
Уайт
16
Кордова
16
Кордова
24
Уайт
Остались в запасе
Чикаго Файр
Ванкувер Уайткепс
16
Wyatt Omsberg
ЦЗ
19
Алонсо Акевес
ЦЗ
24
Джонатан Дин
ЦП
18
Spencer Richey
ЦФ
93
Kacper Przybyłko
ЦФ
Главный тренер
Франк Клопас
2
Матиас Лаборда
ЦЗ
28
Levonte Johnson
ЦЗ
31
Расселл Тейберт
ЦП
32
Isaac Boehmer
ЦФ
11
Саймон Бечер
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Остались в запасе
16
Wyatt Omsberg
ЦЗ
19
Алонсо Акевес
ЦЗ
24
Джонатан Дин
ЦП
18
Spencer Richey
ЦФ
93
Kacper Przybyłko
ЦФ
Остались в запасе
2
Матиас Лаборда
ЦЗ
28
Levonte Johnson
ЦЗ
31
Расселл Тейберт
ЦП
32
Isaac Boehmer
ЦФ
11
Саймон Бечер
ЦФ
Главный тренер
Франк Клопас
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Статистика матча Чикаго Файр - Ванкувер Уайткепс
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Шарлотт
- : -
28.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Чикаго Файр
1 : 2
23.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Реал Солт-Лейк
- : -
28.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
2 : 0
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Ванкувер Уайткепс
4 : 1
29.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
Информация о матче
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