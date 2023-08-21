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Торонто - Монреаль Импакт

21.08.2023, Понедельник, 02:30 мск США. МЛС, 35 тур Торонто - Монреаль Импакт
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Матч начнется в 02:30 мск
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Матч начнется в 02:30 мск
США. МЛС 2023
16 тур
14 мая, воскресенье 02:30 Монреаль Импакт Торонто
США. МЛС 2022
41 тур
5 сентября, понедельник 02:30 Торонто 3:4 Монреаль Импакт
28 тур
17 июля, воскресенье 02:30 Монреаль Импакт 1:0 Торонто
США. МЛС 2021
41 тур
24 октября, воскресенье 02:30 Торонто 1:1 Монреаль Импакт
29 тур
28 августа, суббота 02:30 Монреаль Импакт 3:1 Торонто
1 тур
17 апреля, суббота 21:00 Монреаль Импакт 4:2 Торонто
США. МЛС 2020

10 сентября, четверг 03:00 Монреаль Импакт 1:2 Торонто

2 сентября, среда 03:00 Торонто 0:1 Монреаль Импакт
США. МЛС 2020, группа e

29 августа, суббота 00:00 Монреаль Импакт 0:1 Торонто
США. МЛС 2019

25 августа, воскресенье 02:30 Торонто 2:1 Монреаль Импакт

14 июля, воскресенье 02:30 Монреаль Импакт 0:2 Торонто
США. МЛС 2018

21 октября, воскресенье 22:00 Монреаль Импакт 2:0 Торонто

26 августа, воскресенье 03:00 Торонто 3:1 Монреаль Импакт

17 марта, суббота 22:00 Монреаль Импакт 1:0 Торонто
США. МЛС 2017

16 октября, понедельник 00:01 Торонто 1:0 Монреаль Импакт

21 сентября, четверг 02:30 Торонто 3:5 Монреаль Импакт

27 августа, воскресенье 23:30 Монреаль Импакт 1:3 Торонто
США. МЛС 2016
1/2 финала
ответный матч		 1 декабря, четверг 03:00 Торонто 5:2 Монреаль Импакт
США. МЛС 2016
1/2 финала
первый матч		 23 ноября, среда 04:00 Монреаль Импакт 3:2 Торонто
США. МЛС 2016

16 октября, воскресенье 22:00 Монреаль Импакт 2:2 Торонто

28 августа, воскресенье 02:30 Торонто 0:1 Монреаль Импакт

23 апреля, суббота 23:00 Монреаль Импакт 0:2 Торонто
США. МЛС 2015
1/8 финала
30 октября, пятница 02:00 Монреаль Импакт 3:0 Торонто

26 октября, понедельник 00:00 Монреаль Импакт 2:1 Торонто

29 августа, суббота 23:00 Торонто 2:1 Монреаль Импакт

25 июня, четверг 03:00 Торонто 3:1 Монреаль Импакт
США. МЛС 2014

18 октября, суббота 22:00 Торонто 1:1 Монреаль Импакт

3 августа, воскресенье 01:00 Монреаль Импакт 0:2 Торонто
США. МЛС 2013

26 октября, суббота 23:59 Торонто 1:0 Монреаль Импакт

4 июля, четверг 03:00 Торонто 3:3 Монреаль Импакт

16 марта, суббота 23:59 Монреаль Импакт 2:1 Торонто
США. МЛС 2012
Регулярный чемпионат,
20 октября, суббота 21:30 Торонто 0:0 Монреаль Импакт
Регулярный чемпионат,
28 июня, четверг 03:30 Монреаль Импакт 0:3 Торонто
США. МЛС 2012, группа Восточная конференция
Регулярный чемпионат,
7 апреля, суббота 00:00 Монреаль Импакт 2:1 Торонто
Группа e И В Н П Мячи Разница Очки
1. Лос-Анджелес 2 2 0 0 7:2 +5 6
2. Лос-Анджелес Гэлакси 2 0 1 1 1:3 -2 1
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Сент-Луис 3 3 0 0 8:4 +4 9
2. Атланта Юнайтед 3 2 1 0 6:2 +4 7
3. Нэшвилл 3 2 1 0 4:0 +4 7
4. Цинциннати 3 2 1 0 3:1 +2 7
5. Сиэтл 3 2 0 1 6:1 +5 6
6. Интер 3 2 0 1 4:1 +3 6
7. Филадельфия 3 2 0 1 5:3 +2 6
8. Остин 3 2 0 1 5:4 +1 6
9. Сан-Хосе 3 2 0 1 4:3 +1 6
10. Нью-Инглэнд 3 2 0 1 4:4 0 6
11. Орландо Сити 3 1 2 0 2:1 +1 5
12. Миннесота Юнайтед 2 1 1 0 2:1 +1 4
13. Даллас 3 1 1 1 4:3 +1 4
14. Коламбус 3 1 1 1 4:5 -1 4
15. Ди Си Юнайтед 3 1 1 1 4:5 -1 4
16. Нью-Йорк Сити 3 1 1 1 2:3 -1 4
17. Портленд 3 1 0 2 4:5 -1 3
18. Реал Солт-Лейк 3 1 0 2 3:5 -2 3
19. Торонто 3 0 2 1 4:5 -1 2
20. Нью-Йорк Ред Буллз 3 0 2 1 1:2 -1 2
21. Cпортинг КС 3 0 2 1 0:1 -1 2
22. Чикаго Файр 2 0 1 1 1:2 -1 1
23. Ванкувер Уайткепс 3 0 1 2 3:5 -2 1
24. Колорадо 3 0 1 2 0:5 -5 1
25. Динамо Хью 2 0 0 2 1:5 -4 0
26. Монреаль Импакт 3 0 0 3 0:5 -5 0
27. Шарлотт 3 0 0 3 1:7 -6 0
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