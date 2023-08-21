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Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед

21.08.2023, Понедельник, 02:30 мск США. МЛС, 35 тур Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед
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Матч начнется в 02:30 мск
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Матч начнется в 02:30 мск
США. МЛС 2022
33 тур
7 августа, воскресенье 02:30 Ди Си Юнайтед 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз
19 тур
29 мая, воскресенье 02:00 Нью-Йорк Ред Буллз 4:1 Ди Си Юнайтед
США. МЛС 2021
43 тур
28 октября, четверг 02:30 Ди Си Юнайтед 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз
31 тур
12 сентября, воскресенье 02:00 Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Ди Си Юнайтед
20 тур
26 июля, понедельник 00:00 Ди Си Юнайтед 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС 2020, группа e

13 сентября, воскресенье 02:00 Ди Си Юнайтед 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз

3 сентября, четверг 02:30 Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Ди Си Юнайтед
США. МЛС 2019

30 сентября, понедельник 00:01 Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Ди Си Юнайтед

22 августа, четверг 03:00 Ди Си Юнайтед 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС 2018

16 сентября, воскресенье 20:00 Ди Си Юнайтед 3:3 Нью-Йорк Ред Буллз

27 августа, понедельник 02:00 Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Ди Си Юнайтед

26 июля, четверг 03:00 Ди Си Юнайтед 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС 2017

22 октября, воскресенье 23:00 Ди Си Юнайтед 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз

28 сентября, четверг 02:30 Нью-Йорк Ред Буллз 3:3 Ди Си Юнайтед

16 апреля, воскресенье 02:30 Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Ди Си Юнайтед
США. МЛС 2016

11 сентября, воскресенье 20:00 Нью-Йорк Ред Буллз 2:2 Ди Си Юнайтед

21 августа, воскресенье 22:00 Ди Си Юнайтед 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз

14 мая, суббота 02:00 Ди Си Юнайтед 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС 2015
1/4 финала
ответный матч		 8 ноября, воскресенье 23:00 Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Ди Си Юнайтед
США. МЛС 2015
1/4 финала
первый матч		 1 ноября, воскресенье 23:00 Ди Си Юнайтед 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС 2015

31 августа, понедельник 02:00 Нью-Йорк Ред Буллз 3:0 Ди Си Юнайтед

12 апреля, воскресенье 02:00 Ди Си Юнайтед 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС 2015, группа Восточная конференция

22 марта, воскресенье 23:59 Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Ди Си Юнайтед
США. МЛС 2014
Плей-офф, 1/4 финала
ответный матч		 8 ноября, суббота 22:30 Ди Си Юнайтед 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС 2014
Плей-офф, 1/4 финала
первый матч		 3 ноября, понедельник 00:00 Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Ди Си Юнайтед
США. МЛС 2014

11 сентября, четверг 04:00 Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Ди Си Юнайтед

31 августа, воскресенье 22:30 Ди Си Юнайтед 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз

13 апреля, воскресенье 03:00 Ди Си Юнайтед 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС 2013, группа Восточная конференция

1 сентября, воскресенье 04:00 Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Ди Си Юнайтед
США. МЛС 2013

14 апреля, воскресенье 03:00 Ди Си Юнайтед 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз

16 марта, суббота 20:30 Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Ди Си Юнайтед
США. МЛС 2012
Плей-офф, 1/4 финала
ответный матч		 9 ноября, пятница 04:30 Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Ди Си Юнайтед
США. МЛС 2012
Плей-офф, 1/4 финала
первый матч		 4 ноября, воскресенье 03:00 Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Ди Си Юнайтед
США. МЛС 2012
Регулярный чемпионат,
30 августа, четверг 04:00 Ди Си Юнайтед 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз
Регулярный чемпионат,
25 июня, понедельник 03:00 Нью-Йорк Ред Буллз 3:2 Ди Си Юнайтед
Регулярный чемпионат,
23 апреля, понедельник 00:00 Ди Си Юнайтед 4:1 Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС 2011

10 июля, воскресенье 00:00 Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Ди Си Юнайтед

22 апреля, пятница 00:00 Ди Си Юнайтед 0:4 Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС 2010

11 июля, воскресенье 00:00 Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Ди Си Юнайтед

1 мая, суббота 00:00 Ди Си Юнайтед 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз
Группа e И В Н П Мячи Разница Очки
1. Лос-Анджелес 2 2 0 0 7:2 +5 6
2. Лос-Анджелес Гэлакси 2 0 1 1 1:3 -2 1
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Сент-Луис 3 3 0 0 8:4 +4 9
2. Атланта Юнайтед 3 2 1 0 6:2 +4 7
3. Нэшвилл 3 2 1 0 4:0 +4 7
4. Цинциннати 3 2 1 0 3:1 +2 7
5. Сиэтл 3 2 0 1 6:1 +5 6
6. Интер 3 2 0 1 4:1 +3 6
7. Филадельфия 3 2 0 1 5:3 +2 6
8. Остин 3 2 0 1 5:4 +1 6
9. Сан-Хосе 3 2 0 1 4:3 +1 6
10. Нью-Инглэнд 3 2 0 1 4:4 0 6
11. Орландо Сити 3 1 2 0 2:1 +1 5
12. Миннесота Юнайтед 2 1 1 0 2:1 +1 4
13. Даллас 3 1 1 1 4:3 +1 4
14. Коламбус 3 1 1 1 4:5 -1 4
15. Ди Си Юнайтед 3 1 1 1 4:5 -1 4
16. Нью-Йорк Сити 3 1 1 1 2:3 -1 4
17. Портленд 3 1 0 2 4:5 -1 3
18. Реал Солт-Лейк 3 1 0 2 3:5 -2 3
19. Торонто 3 0 2 1 4:5 -1 2
20. Нью-Йорк Ред Буллз 3 0 2 1 1:2 -1 2
21. Cпортинг КС 3 0 2 1 0:1 -1 2
22. Чикаго Файр 2 0 1 1 1:2 -1 1
23. Ванкувер Уайткепс 3 0 1 2 3:5 -2 1
24. Колорадо 3 0 1 2 0:5 -5 1
25. Динамо Хью 2 0 0 2 1:5 -4 0
26. Монреаль Импакт 3 0 0 3 0:5 -5 0
27. Шарлотт 3 0 0 3 1:7 -6 0
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