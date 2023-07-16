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Ванкувер Уайткепс - Лос-Анджелес Гэлакси

16.07.2023, Воскресенье, 05:30 мск США. МЛС, 34 тур Ванкувер Уайткепс - Лос-Анджелес Гэлакси
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Матч начнется в 05:30 мск
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Матч начнется в 05:30 мск
США. МЛС 2023
6 тур
19 марта, воскресенье 05:30 Лос-Анджелес Гэлакси Ванкувер Уайткепс
США. МЛС 2022
44 тур
15 сентября, четверг 05:00 Ванкувер Уайткепс 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси
35 тур
14 августа, воскресенье 05:00 Лос-Анджелес Гэлакси 5:2 Ванкувер Уайткепс
США. МЛС 2021
24 тур
9 августа, понедельник 00:00 Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Ванкувер Уайткепс
18 тур
18 июля, воскресенье 05:00 Ванкувер Уайткепс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси
13 тур
24 июня, четверг 05:30 Ванкувер Уайткепс 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС 2020, группа e

9 ноября, понедельник 02:30 Ванкувер Уайткепс 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси

19 октября, понедельник 05:30 Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Ванкувер Уайткепс
США. МЛС 2020

8 марта, воскресенье 06:00 Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Ванкувер Уайткепс
США. МЛС 2019

30 сентября, понедельник 02:30 Лос-Анджелес Гэлакси 3:4 Ванкувер Уайткепс

6 апреля, суббота 05:00 Ванкувер Уайткепс 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС 2018

30 сентября, воскресенье 05:00 Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Ванкувер Уайткепс

25 марта, воскресенье 05:00 Ванкувер Уайткепс 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС 2017

20 июля, четверг 05:30 Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Ванкувер Уайткепс

2 апреля, воскресенье 05:00 Ванкувер Уайткепс 4:2 Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС 2016

28 августа, воскресенье 05:30 Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Ванкувер Уайткепс

5 июля, вторник 05:30 Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Ванкувер Уайткепс

3 апреля, воскресенье 05:00 Ванкувер Уайткепс 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС 2015

7 июня, воскресенье 05:30 Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Ванкувер Уайткепс

5 апреля, воскресенье 05:00 Ванкувер Уайткепс 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС 2014

24 августа, воскресенье 06:30 Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Ванкувер Уайткепс

20 апреля, воскресенье 03:00 Ванкувер Уайткепс 2:2 Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС 2014, группа Западная конференция

13 апреля, воскресенье 06:30 Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Ванкувер Уайткепс
США. МЛС 2013

25 августа, воскресенье 05:00 Ванкувер Уайткепс 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси

21 июля, воскресенье 06:30 Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Ванкувер Уайткепс

12 мая, воскресенье 03:00 Ванкувер Уайткепс 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС 2012
Плей-офф, 1 раунд
2 ноября, пятница 05:00 Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Ванкувер Уайткепс
Регулярный чемпионат,
2 сентября, воскресенье 06:00 Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Ванкувер Уайткепс
Регулярный чемпионат,
19 июля, четверг 06:00 Ванкувер Уайткепс 2:2 Лос-Анджелес Гэлакси
Регулярный чемпионат,
24 июня, воскресенье 06:30 Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Ванкувер Уайткепс
США. МЛС 2011

18 сентября, воскресенье 00:00 Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Ванкувер Уайткепс

31 июля, воскресенье 00:00 Ванкувер Уайткепс 0:4 Лос-Анджелес Гэлакси
Группа e И В Н П Мячи Разница Очки
1. Лос-Анджелес 2 2 0 0 7:2 +5 6
2. Лос-Анджелес Гэлакси 2 0 1 1 1:3 -2 1
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Сент-Луис 3 3 0 0 8:4 +4 9
2. Атланта Юнайтед 3 2 1 0 6:2 +4 7
3. Нэшвилл 3 2 1 0 4:0 +4 7
4. Цинциннати 3 2 1 0 3:1 +2 7
5. Сиэтл 3 2 0 1 6:1 +5 6
6. Интер 3 2 0 1 4:1 +3 6
7. Филадельфия 3 2 0 1 5:3 +2 6
8. Остин 3 2 0 1 5:4 +1 6
9. Сан-Хосе 3 2 0 1 4:3 +1 6
10. Нью-Инглэнд 3 2 0 1 4:4 0 6
11. Орландо Сити 3 1 2 0 2:1 +1 5
12. Миннесота Юнайтед 2 1 1 0 2:1 +1 4
13. Даллас 3 1 1 1 4:3 +1 4
14. Коламбус 3 1 1 1 4:5 -1 4
15. Ди Си Юнайтед 3 1 1 1 4:5 -1 4
16. Нью-Йорк Сити 3 1 1 1 2:3 -1 4
17. Портленд 3 1 0 2 4:5 -1 3
18. Реал Солт-Лейк 3 1 0 2 3:5 -2 3
19. Торонто 3 0 2 1 4:5 -1 2
20. Нью-Йорк Ред Буллз 3 0 2 1 1:2 -1 2
21. Cпортинг КС 3 0 2 1 0:1 -1 2
22. Чикаго Файр 2 0 1 1 1:2 -1 1
23. Ванкувер Уайткепс 3 0 1 2 3:5 -2 1
24. Колорадо 3 0 1 2 0:5 -5 1
25. Динамо Хью 2 0 0 2 1:5 -4 0
26. Монреаль Импакт 3 0 0 3 0:5 -5 0
27. Шарлотт 3 0 0 3 1:7 -6 0
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