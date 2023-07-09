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Колорадо - Даллас

09.07.2023, Воскресенье, 04:30 мск США. МЛС, 32 тур Колорадо - Даллас
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Матч начнется в 04:30 мск
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Матч начнется в 04:30 мск
США. МЛС 2022
46 тур
1 октября, суббота 22:30 Колорадо 1:0 Даллас
9 тур
10 апреля, воскресенье 03:30 Даллас 3:1 Колорадо
США. МЛС 2021
19 тур
22 июля, четверг 04:00 Колорадо 2:0 Даллас
10 тур
30 мая, воскресенье 04:00 Колорадо 3:0 Даллас
1 тур
18 апреля, воскресенье 03:00 Даллас 0:0 Колорадо
США. МЛС 2020, группа e

17 сентября, четверг 03:30 Даллас 4:1 Колорадо
США. МЛС 2019

30 сентября, понедельник 02:30 Колорадо 3:0 Даллас

24 марта, воскресенье 00:45 Даллас 2:1 Колорадо
США. МЛС 2018

28 октября, воскресенье 23:30 Колорадо 2:1 Даллас

8 апреля, воскресенье 03:00 Даллас 1:1 Колорадо
США. МЛС 2017

8 октября, воскресенье 04:00 Колорадо 1:1 Даллас

28 сентября, четверг 03:00 Даллас 2:0 Колорадо

13 августа, воскресенье 03:00 Даллас 0:0 Колорадо
США. МЛС 2016

11 сентября, воскресенье 04:00 Даллас 0:1 Колорадо

24 июля, воскресенье 04:00 Колорадо 1:1 Даллас
США. МЛС 2015

20 июня, суббота 04:00 Колорадо 1:1 Даллас

25 апреля, суббота 05:00 Колорадо 1:1 Даллас

11 апреля, суббота 02:00 Даллас 0:4 Колорадо
США. МЛС 2014

18 октября, суббота 23:00 Колорадо 0:1 Даллас

10 августа, воскресенье 05:00 Даллас 3:1 Колорадо

8 июня, воскресенье 04:30 Даллас 3:2 Колорадо
США. МЛС 2013

15 сентября, воскресенье 05:00 Колорадо 2:1 Даллас

2 июня, воскресенье 05:00 Колорадо 2:2 Даллас

3 марта, воскресенье 05:30 Даллас 1:0 Колорадо
США. МЛС 2012
Регулярный чемпионат,
12 августа, воскресенье 05:00 Даллас 3:2 Колорадо
Регулярный чемпионат,
15 июля, воскресенье 05:00 Колорадо 1:2 Даллас
Регулярный чемпионат,
7 мая, понедельник 00:00 Даллас 0:2 Колорадо
США. МЛС 2011

2 октября, воскресенье 00:00 Колорадо 1:0 Даллас

9 апреля, суббота 05:00 Даллас 3:0 Колорадо
США. МЛС 2010
финал, Финал
22 ноября, понедельник 00:00 Даллас 1:2 Колорадо

10 октября, воскресенье 02:00 Даллас 2:2 Колорадо

1 августа, воскресенье 00:05 Колорадо 1:1 Даллас
Группа e И В Н П Мячи Разница Очки
1. Лос-Анджелес 2 2 0 0 7:2 +5 6
2. Лос-Анджелес Гэлакси 2 0 1 1 1:3 -2 1
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Сент-Луис 3 3 0 0 8:4 +4 9
2. Атланта Юнайтед 3 2 1 0 6:2 +4 7
3. Нэшвилл 3 2 1 0 4:0 +4 7
4. Цинциннати 3 2 1 0 3:1 +2 7
5. Сиэтл 3 2 0 1 6:1 +5 6
6. Интер 3 2 0 1 4:1 +3 6
7. Филадельфия 3 2 0 1 5:3 +2 6
8. Остин 3 2 0 1 5:4 +1 6
9. Сан-Хосе 3 2 0 1 4:3 +1 6
10. Нью-Инглэнд 3 2 0 1 4:4 0 6
11. Орландо Сити 3 1 2 0 2:1 +1 5
12. Миннесота Юнайтед 2 1 1 0 2:1 +1 4
13. Даллас 3 1 1 1 4:3 +1 4
14. Коламбус 3 1 1 1 4:5 -1 4
15. Ди Си Юнайтед 3 1 1 1 4:5 -1 4
16. Нью-Йорк Сити 3 1 1 1 2:3 -1 4
17. Портленд 3 1 0 2 4:5 -1 3
18. Реал Солт-Лейк 3 1 0 2 3:5 -2 3
19. Торонто 3 0 2 1 4:5 -1 2
20. Нью-Йорк Ред Буллз 3 0 2 1 1:2 -1 2
21. Cпортинг КС 3 0 2 1 0:1 -1 2
22. Чикаго Файр 2 0 1 1 1:2 -1 1
23. Ванкувер Уайткепс 3 0 1 2 3:5 -2 1
24. Колорадо 3 0 1 2 0:5 -5 1
25. Динамо Хью 2 0 0 2 1:5 -4 0
26. Монреаль Импакт 3 0 0 3 0:5 -5 0
27. Шарлотт 3 0 0 3 1:7 -6 0
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