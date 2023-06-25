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Колорадо - Лос-Анджелес Гэлакси

25.06.2023, Воскресенье, 04:30 мск США. МЛС, 28 тур Колорадо - Лос-Анджелес Гэлакси
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Матч начнется в 04:30 мск
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Матч начнется в 04:30 мск
США. МЛС 2023
16 тур
7 мая, воскресенье 05:30 Лос-Анджелес Гэлакси Колорадо
США. МЛС 2022
45 тур
18 сентября, воскресенье 05:30 Лос-Анджелес Гэлакси 4:1 Колорадо
29 тур
17 июля, воскресенье 04:00 Колорадо 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС 2021
31 тур
11 сентября, суббота 22:30 Колорадо 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси
26 тур
18 августа, среда 05:30 Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Колорадо
США. МЛС 2020, группа e

11 октября, воскресенье 02:00 Колорадо Лос-Анджелес Гэлакси

20 сентября, воскресенье 05:30 Лос-Анджелес Гэлакси 0:2 Колорадо
США. МЛС 2019

12 сентября, четверг 04:00 Колорадо 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси

20 мая, понедельник 03:00 Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Колорадо

20 мая, понедельник 03:00 Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Колорадо
США. МЛС 2018

15 августа, среда 05:30 Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Колорадо

5 августа, воскресенье 04:00 Колорадо 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС 2017

3 сентября, воскресенье 06:00 Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Колорадо

22 июня, четверг 04:00 Колорадо 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС 2016
1/4 финала
ответный матч		 6 ноября, воскресенье 22:00 Колорадо 1:0
(3:1)п		 Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС 2016
1/4 финала
первый матч		 31 октября, понедельник 00:00 Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Колорадо
США. МЛС 2016

14 августа, воскресенье 05:30 Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Колорадо

23 июня, четверг 05:30 Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Колорадо

13 марта, воскресенье 03:00 Колорадо 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС 2015

2 августа, воскресенье 04:00 Колорадо 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси

3 мая, воскресенье 05:30 Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Колорадо
США. МЛС 2014

6 сентября, суббота 06:30 Лос-Анджелес Гэлакси 6:0 Колорадо

21 августа, четверг 05:00 Колорадо 3:4 Лос-Анджелес Гэлакси

4 мая, воскресенье 05:00 Колорадо 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС 2013

8 сентября, воскресенье 06:30 Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Колорадо

28 июля, воскресенье 03:00 Колорадо 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси

24 марта, воскресенье 06:30 Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Колорадо
США. МЛС 2012
Регулярный чемпионат,
1 октября, понедельник 03:00 Колорадо 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси
Регулярный чемпионат,
15 сентября, суббота 07:00 Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Колорадо
Регулярный чемпионат,
22 апреля, воскресенье 00:00 Колорадо 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС 2011

10 сентября, суббота 00:00 Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Колорадо

19 июня, воскресенье 00:00 Колорадо 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС 2010

17 октября, воскресенье 06:30 Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Колорадо

6 мая, четверг 00:00 Колорадо 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси
Группа e И В Н П Мячи Разница Очки
1. Лос-Анджелес 2 2 0 0 7:2 +5 6
2. Лос-Анджелес Гэлакси 2 0 1 1 1:3 -2 1
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Сент-Луис 3 3 0 0 8:4 +4 9
2. Атланта Юнайтед 3 2 1 0 6:2 +4 7
3. Нэшвилл 3 2 1 0 4:0 +4 7
4. Цинциннати 3 2 1 0 3:1 +2 7
5. Сиэтл 3 2 0 1 6:1 +5 6
6. Интер 3 2 0 1 4:1 +3 6
7. Филадельфия 3 2 0 1 5:3 +2 6
8. Остин 3 2 0 1 5:4 +1 6
9. Сан-Хосе 3 2 0 1 4:3 +1 6
10. Нью-Инглэнд 3 2 0 1 4:4 0 6
11. Орландо Сити 3 1 2 0 2:1 +1 5
12. Миннесота Юнайтед 2 1 1 0 2:1 +1 4
13. Даллас 3 1 1 1 4:3 +1 4
14. Коламбус 3 1 1 1 4:5 -1 4
15. Ди Си Юнайтед 3 1 1 1 4:5 -1 4
16. Нью-Йорк Сити 3 1 1 1 2:3 -1 4
17. Портленд 3 1 0 2 4:5 -1 3
18. Реал Солт-Лейк 3 1 0 2 3:5 -2 3
19. Торонто 3 0 2 1 4:5 -1 2
20. Нью-Йорк Ред Буллз 3 0 2 1 1:2 -1 2
21. Cпортинг КС 3 0 2 1 0:1 -1 2
22. Чикаго Файр 2 0 1 1 1:2 -1 1
23. Ванкувер Уайткепс 3 0 1 2 3:5 -2 1
24. Колорадо 3 0 1 2 0:5 -5 1
25. Динамо Хью 2 0 0 2 1:5 -4 0
26. Монреаль Импакт 3 0 0 3 0:5 -5 0
27. Шарлотт 3 0 0 3 1:7 -6 0
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