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Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси

01.06.2023, Четверг, 04:30 мск США. МЛС, 22 тур Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси
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Матч начнется в 04:30 мск
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Матч начнется в 04:30 мск
США. МЛС 2022
46 тур
2 октября, воскресенье 05:30 Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Реал Солт-Лейк
12 тур
30 апреля, суббота 22:30 Реал Солт-Лейк 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС 2021
37 тур
30 сентября, четверг 04:30 Реал Солт-Лейк 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси
23 тур
5 августа, четверг 05:30 Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Реал Солт-Лейк
19 тур
22 июля, четверг 05:00 Реал Солт-Лейк 2:2 Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС 2020, группа e

2 ноября, понедельник 06:30 Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Реал Солт-Лейк

24 сентября, четверг 04:30 Реал Солт-Лейк 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС 2019

26 сентября, четверг 04:30 Реал Солт-Лейк 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси

29 апреля, понедельник 03:00 Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Реал Солт-Лейк
США. МЛС 2018

2 сентября, воскресенье 05:00 Реал Солт-Лейк 6:2 Лос-Анджелес Гэлакси

10 июня, воскресенье 05:30 Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Реал Солт-Лейк
США. МЛС 2017

1 октября, воскресенье 05:30 Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Реал Солт-Лейк

5 июля, среда 05:30 Лос-Анджелес Гэлакси 2:6 Реал Солт-Лейк

19 марта, воскресенье 04:30 Реал Солт-Лейк 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС 2016
1/8 финала
27 октября, четверг 05:30 Лос-Анджелес Гэлакси 3:1 Реал Солт-Лейк

8 сентября, четверг 04:30 Реал Солт-Лейк 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси

24 апреля, воскресенье 05:30 Лос-Анджелес Гэлакси 5:2 Реал Солт-Лейк
США. МЛС 2015

20 сентября, воскресенье 04:30 Реал Солт-Лейк 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси

28 мая, четверг 05:30 Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Реал Солт-Лейк

7 мая, четверг 04:30 Реал Солт-Лейк 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС 2014
Плей-офф, 1/4 финала
ответный матч		 10 ноября, понедельник 03:30 Лос-Анджелес Гэлакси 5:0 Реал Солт-Лейк
США. МЛС 2014
Плей-офф, 1/4 финала
первый матч		 2 ноября, воскресенье 03:00 Реал Солт-Лейк 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС 2014

13 июля, воскресенье 06:30 Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Реал Солт-Лейк

22 марта, суббота 23:59 Реал Солт-Лейк 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС 2014, группа Западная конференция

9 марта, воскресенье 07:30 Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Реал Солт-Лейк
США. МЛС 2013
Плей-офф, 1/4 финала
ответный матч		 8 ноября, пятница 06:00 Реал Солт-Лейк 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС 2013
Плей-офф, 1/4 финала
первый матч		 4 ноября, понедельник 06:00 Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Реал Солт-Лейк
США. МЛС 2013

18 августа, воскресенье 06:30 Лос-Анджелес Гэлакси 4:2 Реал Солт-Лейк

9 июня, воскресенье 05:30 Реал Солт-Лейк 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси

28 апреля, воскресенье 05:00 Реал Солт-Лейк 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС 2012
Регулярный чемпионат,
7 октября, воскресенье 05:00 Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Реал Солт-Лейк
Регулярный чемпионат,
21 июня, четверг 05:00 Реал Солт-Лейк 2:3 Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС 2012, группа Западная конференция
Регулярный чемпионат,
11 марта, воскресенье 00:00 Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Реал Солт-Лейк
США. МЛС 2011
1/2 финала
7 ноября, понедельник 00:00 Лос-Анджелес Гэлакси 3:1 Реал Солт-Лейк

2 октября, воскресенье 00:00 Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Реал Солт-Лейк

27 марта, воскресенье 05:00 Реал Солт-Лейк 4:1 Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС 2010

10 июня, четверг 00:00 Реал Солт-Лейк 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси

18 апреля, воскресенье 00:00 Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Реал Солт-Лейк
Группа e И В Н П Мячи Разница Очки
1. Лос-Анджелес 2 2 0 0 7:2 +5 6
2. Лос-Анджелес Гэлакси 2 0 1 1 1:3 -2 1
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Сент-Луис 3 3 0 0 8:4 +4 9
2. Атланта Юнайтед 3 2 1 0 6:2 +4 7
3. Нэшвилл 3 2 1 0 4:0 +4 7
4. Цинциннати 3 2 1 0 3:1 +2 7
5. Сиэтл 3 2 0 1 6:1 +5 6
6. Интер 3 2 0 1 4:1 +3 6
7. Филадельфия 3 2 0 1 5:3 +2 6
8. Остин 3 2 0 1 5:4 +1 6
9. Сан-Хосе 3 2 0 1 4:3 +1 6
10. Нью-Инглэнд 3 2 0 1 4:4 0 6
11. Орландо Сити 3 1 2 0 2:1 +1 5
12. Миннесота Юнайтед 2 1 1 0 2:1 +1 4
13. Даллас 3 1 1 1 4:3 +1 4
14. Коламбус 3 1 1 1 4:5 -1 4
15. Ди Си Юнайтед 3 1 1 1 4:5 -1 4
16. Нью-Йорк Сити 3 1 1 1 2:3 -1 4
17. Портленд 3 1 0 2 4:5 -1 3
18. Реал Солт-Лейк 3 1 0 2 3:5 -2 3
19. Торонто 3 0 2 1 4:5 -1 2
20. Нью-Йорк Ред Буллз 3 0 2 1 1:2 -1 2
21. Cпортинг КС 3 0 2 1 0:1 -1 2
22. Чикаго Файр 2 0 1 1 1:2 -1 1
23. Ванкувер Уайткепс 3 0 1 2 3:5 -2 1
24. Колорадо 3 0 1 2 0:5 -5 1
25. Динамо Хью 2 0 0 2 1:5 -4 0
26. Монреаль Импакт 3 0 0 3 0:5 -5 0
27. Шарлотт 3 0 0 3 1:7 -6 0
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