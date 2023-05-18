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Реал Солт-Лейк - Портленд

18.05.2023, Четверг, 04:30 мск США. МЛС, 18 тур Реал Солт-Лейк - Портленд
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Матч начнется в 04:30 мск
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Матч начнется в 04:30 мск
США. МЛС 2022
48 тур
10 октября, понедельник 00:00 Реал Солт-Лейк 3:1 Портленд
11 тур
24 апреля, воскресенье 05:00 Портленд 0:0 Реал Солт-Лейк
США. МЛС 2021
1/2 финала
5 декабря, воскресенье 02:30 Портленд 2:0 Реал Солт-Лейк
45 тур
4 ноября, четверг 05:30 Реал Солт-Лейк 1:3 Портленд
36 тур
26 сентября, воскресенье 05:30 Портленд 6:1 Реал Солт-Лейк
24 тур
8 августа, воскресенье 05:30 Портленд 3:2 Реал Солт-Лейк
США. МЛС 2020, группа e

15 октября, четверг 04:30 Реал Солт-Лейк 2:1 Портленд

30 августа, воскресенье 05:30 Портленд 4:4 Реал Солт-Лейк
США. МЛС 2019

1 сентября, воскресенье 05:30 Портленд 1:0 Реал Солт-Лейк

5 мая, воскресенье 04:00 Реал Солт-Лейк 1:2 Портленд
США. МЛС 2018

22 октября, понедельник 00:01 Портленд 3:0 Реал Солт-Лейк

7 октября, воскресенье 04:30 Реал Солт-Лейк 1:4 Портленд
США. МЛС 2017

17 сентября, воскресенье 04:30 Реал Солт-Лейк 2:1 Портленд

20 июля, четверг 05:30 Портленд 1:4 Реал Солт-Лейк
США. МЛС 2016

11 сентября, воскресенье 05:30 Портленд 1:0 Реал Солт-Лейк

19 июня, воскресенье 05:00 Реал Солт-Лейк 2:2 Портленд

20 марта, воскресенье 05:30 Портленд 2:2 Реал Солт-Лейк
США. МЛС 2015

15 октября, четверг 04:30 Реал Солт-Лейк 0:1 Портленд

16 августа, воскресенье 05:00 Реал Солт-Лейк 0:1 Портленд
США. МЛС 2015, группа Западная конференция

8 марта, воскресенье 06:30 Портленд 0:0 Реал Солт-Лейк
США. МЛС 2014

18 октября, суббота 06:00 Портленд 0:0 Реал Солт-Лейк

8 июня, воскресенье 06:00 Реал Солт-Лейк 1:3 Портленд

20 апреля, воскресенье 05:30 Реал Солт-Лейк 1:0 Портленд
США. МЛС 2013
Плей-офф, 1/2 финала
ответный матч		 25 ноября, понедельник 06:00 Портленд 0:1 Реал Солт-Лейк
США. МЛС 2013
Плей-офф, 1/2 финала
первый матч		 11 ноября, понедельник 06:00 Реал Солт-Лейк 4:2 Портленд
США. МЛС 2013

20 октября, воскресенье 06:30 Портленд 0:0 Реал Солт-Лейк

31 августа, суббота 06:00 Реал Солт-Лейк 4:2 Портленд
США. МЛС 2013, группа Западная конференция

22 августа, четверг 07:00 Портленд 3:3 Реал Солт-Лейк
США. МЛС 2012
Регулярный чемпионат,
23 сентября, воскресенье 04:00 Реал Солт-Лейк 2:1 Портленд
Регулярный чемпионат,
8 июля, воскресенье 05:00 Реал Солт-Лейк 3:0 Портленд
Регулярный чемпионат,
1 апреля, воскресенье 00:00 Портленд 2:3 Реал Солт-Лейк
США. МЛС 2011

23 октября, воскресенье 00:00 Реал Солт-Лейк 1:1 Портленд

1 мая, воскресенье 00:00 Портленд 1:0 Реал Солт-Лейк
Группа e И В Н П Мячи Разница Очки
1. Лос-Анджелес 2 2 0 0 7:2 +5 6
2. Лос-Анджелес Гэлакси 2 0 1 1 1:3 -2 1
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Сент-Луис 3 3 0 0 8:4 +4 9
2. Атланта Юнайтед 3 2 1 0 6:2 +4 7
3. Нэшвилл 3 2 1 0 4:0 +4 7
4. Цинциннати 3 2 1 0 3:1 +2 7
5. Сиэтл 3 2 0 1 6:1 +5 6
6. Интер 3 2 0 1 4:1 +3 6
7. Филадельфия 3 2 0 1 5:3 +2 6
8. Остин 3 2 0 1 5:4 +1 6
9. Сан-Хосе 3 2 0 1 4:3 +1 6
10. Нью-Инглэнд 3 2 0 1 4:4 0 6
11. Орландо Сити 3 1 2 0 2:1 +1 5
12. Миннесота Юнайтед 2 1 1 0 2:1 +1 4
13. Даллас 3 1 1 1 4:3 +1 4
14. Коламбус 3 1 1 1 4:5 -1 4
15. Ди Си Юнайтед 3 1 1 1 4:5 -1 4
16. Нью-Йорк Сити 3 1 1 1 2:3 -1 4
17. Портленд 3 1 0 2 4:5 -1 3
18. Реал Солт-Лейк 3 1 0 2 3:5 -2 3
19. Торонто 3 0 2 1 4:5 -1 2
20. Нью-Йорк Ред Буллз 3 0 2 1 1:2 -1 2
21. Cпортинг КС 3 0 2 1 0:1 -1 2
22. Чикаго Файр 2 0 1 1 1:2 -1 1
23. Ванкувер Уайткепс 3 0 1 2 3:5 -2 1
24. Колорадо 3 0 1 2 0:5 -5 1
25. Динамо Хью 2 0 0 2 1:5 -4 0
26. Монреаль Импакт 3 0 0 3 0:5 -5 0
27. Шарлотт 3 0 0 3 1:7 -6 0
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