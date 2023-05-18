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Филадельфия Юнион - Ди Си Юнайтед

18.05.2023, Четверг, 02:30 мск США. МЛС, 18 тур Филадельфия Юнион - Ди Си Юнайтед
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Матч начнется в 02:30 мск
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Матч начнется в 02:30 мск
США. МЛС 2022
37 тур
21 августа, воскресенье 02:30 Ди Си Юнайтед 0:6 Филадельфия Юнион
26 тур
9 июля, суббота 02:30 Филадельфия Юнион 7:0 Ди Си Юнайтед
США. МЛС 2021
29 тур
29 августа, воскресенье 03:00 Ди Си Юнайтед 3:1 Филадельфия Юнион
17 тур
18 июля, воскресенье 02:30 Филадельфия Юнион 2:1 Ди Си Юнайтед
9 тур
24 мая, понедельник 02:15 Ди Си Юнайтед 0:1 Филадельфия Юнион
США. МЛС 2020, группа e

15 октября, четверг 00:00 Ди Си Юнайтед 2:2 Филадельфия Юнион

30 августа, воскресенье 02:30 Филадельфия Юнион 4:1 Ди Си Юнайтед
США. МЛС 2019

25 августа, воскресенье 02:30 Филадельфия Юнион 3:1 Ди Си Юнайтед

5 августа, понедельник 02:30 Ди Си Юнайтед 1:5 Филадельфия Юнион
США. МЛС 2018

30 августа, четверг 03:00 Ди Си Юнайтед 0:2 Филадельфия Юнион

28 апреля, суббота 22:30 Филадельфия Юнион 3:2 Ди Си Юнайтед
США. МЛС 2017

25 июня, воскресенье 02:00 Филадельфия Юнион 1:0 Ди Си Юнайтед

14 мая, воскресенье 02:00 Ди Си Юнайтед 0:4 Филадельфия Юнион

2 апреля, воскресенье 02:00 Ди Си Юнайтед 2:1 Филадельфия Юнион
США. МЛС 2016

7 августа, воскресенье 02:00 Ди Си Юнайтед 2:2 Филадельфия Юнион

10 июля, воскресенье 02:00 Филадельфия Юнион 3:0 Ди Си Юнайтед

21 мая, суббота 02:00 Филадельфия Юнион 1:0 Ди Си Юнайтед
США. МЛС 2015

26 июля, воскресенье 23:59 Ди Си Юнайтед 3:2 Филадельфия Юнион

31 мая, воскресенье 02:00 Ди Си Юнайтед 2:1 Филадельфия Юнион

18 мая, понедельник 02:00 Филадельфия Юнион 1:0 Ди Си Юнайтед
США. МЛС 2014

27 сентября, суббота 23:00 Ди Си Юнайтед 1:0 Филадельфия Юнион

10 мая, суббота 23:59 Филадельфия Юнион 0:1 Ди Си Юнайтед
США. МЛС 2013

13 октября, воскресенье 03:00 Ди Си Юнайтед 1:1 Филадельфия Юнион

11 августа, воскресенье 04:00 Филадельфия Юнион 2:0 Ди Си Юнайтед

22 апреля, понедельник 01:00 Ди Си Юнайтед 2:3 Филадельфия Юнион
США. МЛС 2012
Регулярный чемпионат,
21 сентября, пятница 04:00 Филадельфия Юнион 0:1 Ди Си Юнайтед
Регулярный чемпионат,
20 августа, понедельник 01:00 Ди Си Юнайтед 1:1 Филадельфия Юнион
Регулярный чемпионат,
17 июня, воскресенье 03:00 Филадельфия Юнион 0:1 Ди Си Юнайтед
США. МЛС 2011

30 сентября, пятница 00:00 Филадельфия Юнион 3:2 Ди Си Юнайтед

3 июля, воскресенье 00:00 Ди Си Юнайтед 2:2 Филадельфия Юнион
США. МЛС 2010

22 августа, воскресенье 00:00 Ди Си Юнайтед 2:0 Филадельфия Юнион

11 апреля, воскресенье 00:00 Филадельфия Юнион 3:2 Ди Си Юнайтед
Группа e И В Н П Мячи Разница Очки
1. Лос-Анджелес 2 2 0 0 7:2 +5 6
2. Лос-Анджелес Гэлакси 2 0 1 1 1:3 -2 1
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Сент-Луис 3 3 0 0 8:4 +4 9
2. Атланта Юнайтед 3 2 1 0 6:2 +4 7
3. Нэшвилл 3 2 1 0 4:0 +4 7
4. Цинциннати 3 2 1 0 3:1 +2 7
5. Сиэтл 3 2 0 1 6:1 +5 6
6. Интер 3 2 0 1 4:1 +3 6
7. Филадельфия 3 2 0 1 5:3 +2 6
8. Остин 3 2 0 1 5:4 +1 6
9. Сан-Хосе 3 2 0 1 4:3 +1 6
10. Нью-Инглэнд 3 2 0 1 4:4 0 6
11. Орландо Сити 3 1 2 0 2:1 +1 5
12. Миннесота Юнайтед 2 1 1 0 2:1 +1 4
13. Даллас 3 1 1 1 4:3 +1 4
14. Коламбус 3 1 1 1 4:5 -1 4
15. Ди Си Юнайтед 3 1 1 1 4:5 -1 4
16. Нью-Йорк Сити 3 1 1 1 2:3 -1 4
17. Портленд 3 1 0 2 4:5 -1 3
18. Реал Солт-Лейк 3 1 0 2 3:5 -2 3
19. Торонто 3 0 2 1 4:5 -1 2
20. Нью-Йорк Ред Буллз 3 0 2 1 1:2 -1 2
21. Cпортинг КС 3 0 2 1 0:1 -1 2
22. Чикаго Файр 2 0 1 1 1:2 -1 1
23. Ванкувер Уайткепс 3 0 1 2 3:5 -2 1
24. Колорадо 3 0 1 2 0:5 -5 1
25. Динамо Хью 2 0 0 2 1:5 -4 0
26. Монреаль Импакт 3 0 0 3 0:5 -5 0
27. Шарлотт 3 0 0 3 1:7 -6 0
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