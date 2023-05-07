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Сиэтл - Канзаc Сити

07.05.2023, Воскресенье, 23:30 мск США. МЛС, 16 тур Сиэтл - Канзаc Сити
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Матч начнется в 23:30 мск
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Матч начнется в 23:30 мск
США. МЛС 2023
7 тур
26 марта, воскресенье 03:30 Канзаc Сити Сиэтл
США. МЛС 2022
47 тур
3 октября, понедельник 00:00 Канзаc Сити 1:0 Сиэтл
22 тур
25 июня, суббота 22:00 Сиэтл 3:0 Канзаc Сити
США. МЛС 2021
42 тур
23 октября, суббота 22:30 Сиэтл 1:2 Канзаc Сити
36 тур
27 сентября, понедельник 02:00 Канзаc Сити 1:2 Сиэтл
20 тур
26 июля, понедельник 04:00 Сиэтл 1:3 Канзаc Сити
США. МЛС 2019

5 августа, понедельник 05:00 Сиэтл 2:3 Канзаc Сити

27 мая, понедельник 01:00 Канзаc Сити 3:2 Сиэтл
США. МЛС 2018

1 сентября, суббота 23:00 Сиэтл 3:1 Канзаc Сити

15 апреля, воскресенье 23:00 Канзаc Сити 2:2 Сиэтл
США. МЛС 2017

12 августа, суббота 23:00 Сиэтл 1:0 Канзаc Сити

18 мая, четверг 03:30 Канзаc Сити 3:0 Сиэтл
США. МЛС 2016
1/8 финала
28 октября, пятница 05:00 Сиэтл 1:0 Канзаc Сити

24 июля, воскресенье 22:00 Канзаc Сити 3:0 Сиэтл

7 марта, понедельник 03:00 Сиэтл 0:1 Канзаc Сити
США. МЛС 2015

28 сентября, понедельник 00:00 Канзаc Сити 1:1 Сиэтл

7 июня, воскресенье 03:30 Канзаc Сити 1:0 Сиэтл

24 мая, воскресенье 05:00 Сиэтл 0:0 Канзаc Сити
США. МЛС 2014

8 марта, суббота 23:59 Сиэтл 1:0 Канзаc Сити
США. МЛС 2013

9 мая, четверг 04:30 Канзаc Сити 0:1 Сиэтл
США. МЛС 2012
Регулярный чемпионат,
21 июня, четверг 06:00 Сиэтл 1:1 Канзаc Сити
США. МЛС 2011

7 августа, воскресенье 00:00 Канзаc Сити 1:2 Сиэтл

22 мая, воскресенье 00:00 Сиэтл 1:0 Канзаc Сити
США. МЛС 2010

10 октября, воскресенье 04:30 Канзаc Сити 1:2 Сиэтл

17 апреля, суббота 00:00 Сиэтл 1:0 Канзаc Сити
Группа e И В Н П Мячи Разница Очки
1. Лос-Анджелес 2 2 0 0 7:2 +5 6
2. Лос-Анджелес Гэлакси 2 0 1 1 1:3 -2 1
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Сент-Луис 3 3 0 0 8:4 +4 9
2. Атланта Юнайтед 3 2 1 0 6:2 +4 7
3. Нэшвилл 3 2 1 0 4:0 +4 7
4. Цинциннати 3 2 1 0 3:1 +2 7
5. Сиэтл 3 2 0 1 6:1 +5 6
6. Интер 3 2 0 1 4:1 +3 6
7. Филадельфия 3 2 0 1 5:3 +2 6
8. Остин 3 2 0 1 5:4 +1 6
9. Сан-Хосе 3 2 0 1 4:3 +1 6
10. Нью-Инглэнд 3 2 0 1 4:4 0 6
11. Орландо Сити 3 1 2 0 2:1 +1 5
12. Миннесота Юнайтед 2 1 1 0 2:1 +1 4
13. Даллас 3 1 1 1 4:3 +1 4
14. Коламбус 3 1 1 1 4:5 -1 4
15. Ди Си Юнайтед 3 1 1 1 4:5 -1 4
16. Нью-Йорк Сити 3 1 1 1 2:3 -1 4
17. Портленд 3 1 0 2 4:5 -1 3
18. Реал Солт-Лейк 3 1 0 2 3:5 -2 3
19. Торонто 3 0 2 1 4:5 -1 2
20. Нью-Йорк Ред Буллз 3 0 2 1 1:2 -1 2
21. Cпортинг КС 3 0 2 1 0:1 -1 2
22. Чикаго Файр 2 0 1 1 1:2 -1 1
23. Ванкувер Уайткепс 3 0 1 2 3:5 -2 1
24. Колорадо 3 0 1 2 0:5 -5 1
25. Динамо Хью 2 0 0 2 1:5 -4 0
26. Монреаль Импакт 3 0 0 3 0:5 -5 0
27. Шарлотт 3 0 0 3 1:7 -6 0
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