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Чикаго Файр - Нью-Йорк Ред Буллз

30.04.2023, Воскресенье, 03:30 мск США. МЛС, 14 тур Чикаго Файр - Нью-Йорк Ред Буллз
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Матч начнется в 03:30 мск
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Матч начнется в 03:30 мск
США. МЛС 2022
16 тур
19 мая, четверг 02:30 Нью-Йорк Ред Буллз 3:3 Чикаго Файр
13 тур
1 мая, воскресенье 03:00 Чикаго Файр 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС 2021
29 тур
29 августа, воскресенье 01:00 Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Чикаго Файр
24 тур
9 августа, понедельник 01:00 Чикаго Файр 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз
3 тур
1 мая, суббота 20:00 Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Чикаго Файр
США. МЛС 2020, группа e

25 октября, воскресенье 03:30 Чикаго Файр 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС 2019

29 июня, суббота 03:00 Нью-Йорк Ред Буллз 3:1 Чикаго Файр

30 марта, суббота 20:00 Чикаго Файр 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС 2018

12 августа, воскресенье 03:30 Чикаго Файр 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз

21 апреля, суббота 22:30 Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Чикаго Файр
США. МЛС 2017
Плей-офф, 1/8 финала
26 октября, четверг 03:30 Чикаго Файр 0:4 Нью-Йорк Ред Буллз

9 сентября, суббота 22:55 Чикаго Файр 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз

30 апреля, воскресенье 02:30 Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Чикаго Файр
США. МЛС 2016

1 августа, понедельник 02:00 Чикаго Файр 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз

19 мая, четверг 02:30 Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Чикаго Файр
США. МЛС 2015

26 октября, понедельник 02:00 Чикаго Файр 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз

12 сентября, суббота 02:00 Нью-Йорк Ред Буллз 3:2 Чикаго Файр

27 августа, четверг 03:30 Чикаго Файр 3:2 Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС 2014

11 августа, понедельник 04:00 Чикаго Файр 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз

11 мая, воскресенье 03:00 Нью-Йорк Ред Буллз 4:5 Чикаго Файр
США. МЛС 2014, группа Восточная конференция

23 марта, воскресенье 23:00 Чикаго Файр 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС 2013, группа Восточная конференция

28 октября, понедельник 01:00 Нью-Йорк Ред Буллз 5:2 Чикаго Файр
США. МЛС 2013

8 апреля, понедельник 01:00 Чикаго Файр 3:1 Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС 2012
Регулярный чемпионат,
6 октября, суббота 23:30 Нью-Йорк Ред Буллз 0:2 Чикаго Файр
Регулярный чемпионат,
18 июля, среда 21:00 Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Чикаго Файр
Регулярный чемпионат,
18 июня, понедельник 01:00 Чикаго Файр 3:1 Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС 2011

14 августа, воскресенье 00:00 Нью-Йорк Ред Буллз 2:2 Чикаго Файр

26 июня, воскресенье 00:00 Чикаго Файр 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС 2010

9 августа, понедельник 05:00 Чикаго Файр 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз

28 марта, воскресенье 00:00 Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Чикаго Файр
Группа e И В Н П Мячи Разница Очки
1. Лос-Анджелес 2 2 0 0 7:2 +5 6
2. Лос-Анджелес Гэлакси 2 0 1 1 1:3 -2 1
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Сент-Луис 3 3 0 0 8:4 +4 9
2. Атланта Юнайтед 3 2 1 0 6:2 +4 7
3. Нэшвилл 3 2 1 0 4:0 +4 7
4. Цинциннати 3 2 1 0 3:1 +2 7
5. Сиэтл 3 2 0 1 6:1 +5 6
6. Интер 3 2 0 1 4:1 +3 6
7. Филадельфия 3 2 0 1 5:3 +2 6
8. Остин 3 2 0 1 5:4 +1 6
9. Сан-Хосе 3 2 0 1 4:3 +1 6
10. Нью-Инглэнд 3 2 0 1 4:4 0 6
11. Орландо Сити 3 1 2 0 2:1 +1 5
12. Миннесота Юнайтед 2 1 1 0 2:1 +1 4
13. Даллас 3 1 1 1 4:3 +1 4
14. Коламбус 3 1 1 1 4:5 -1 4
15. Ди Си Юнайтед 3 1 1 1 4:5 -1 4
16. Нью-Йорк Сити 3 1 1 1 2:3 -1 4
17. Портленд 3 1 0 2 4:5 -1 3
18. Реал Солт-Лейк 3 1 0 2 3:5 -2 3
19. Торонто 3 0 2 1 4:5 -1 2
20. Нью-Йорк Ред Буллз 3 0 2 1 1:2 -1 2
21. Cпортинг КС 3 0 2 1 0:1 -1 2
22. Чикаго Файр 2 0 1 1 1:2 -1 1
23. Ванкувер Уайткепс 3 0 1 2 3:5 -2 1
24. Колорадо 3 0 1 2 0:5 -5 1
25. Динамо Хью 2 0 0 2 1:5 -4 0
26. Монреаль Импакт 3 0 0 3 0:5 -5 0
27. Шарлотт 3 0 0 3 1:7 -6 0
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