Чикаго Файр - Нью-Йорк Ред Буллз

|16 тур
|19 мая, четверг
|02:30
|Нью-Йорк Ред Буллз
|3:3
|Чикаго Файр
|13 тур
|1 мая, воскресенье
|03:00
|Чикаго Файр
|1:2
|Нью-Йорк Ред Буллз
|16 тур
|19 мая, четверг
|02:30
|Нью-Йорк Ред Буллз
|3:3
|Чикаго Файр
|13 тур
|1 мая, воскресенье
|03:00
|Чикаго Файр
|1:2
|Нью-Йорк Ред Буллз
|29 тур
|29 августа, воскресенье
|01:00
|Нью-Йорк Ред Буллз
|0:1
|Чикаго Файр
|24 тур
|9 августа, понедельник
|01:00
|Чикаго Файр
|2:1
|Нью-Йорк Ред Буллз
|3 тур
|1 мая, суббота
|20:00
|Нью-Йорк Ред Буллз
|2:0
|Чикаго Файр
|
|25 октября, воскресенье
|03:30
|Чикаго Файр
|2:2
|Нью-Йорк Ред Буллз
|
|29 июня, суббота
|03:00
|Нью-Йорк Ред Буллз
|3:1
|Чикаго Файр
|
|30 марта, суббота
|20:00
|Чикаго Файр
|1:0
|Нью-Йорк Ред Буллз
|
|12 августа, воскресенье
|03:30
|Чикаго Файр
|0:1
|Нью-Йорк Ред Буллз
|
|21 апреля, суббота
|22:30
|Нью-Йорк Ред Буллз
|1:2
|Чикаго Файр
|Плей-офф, 1/8 финала
|26 октября, четверг
|03:30
|Чикаго Файр
|0:4
|Нью-Йорк Ред Буллз
|
|9 сентября, суббота
|22:55
|Чикаго Файр
|1:1
|Нью-Йорк Ред Буллз
|
|30 апреля, воскресенье
|02:30
|Нью-Йорк Ред Буллз
|2:1
|Чикаго Файр
|
|1 августа, понедельник
|02:00
|Чикаго Файр
|2:2
|Нью-Йорк Ред Буллз
|
|19 мая, четверг
|02:30
|Нью-Йорк Ред Буллз
|1:0
|Чикаго Файр
|
|26 октября, понедельник
|02:00
|Чикаго Файр
|1:2
|Нью-Йорк Ред Буллз
|
|12 сентября, суббота
|02:00
|Нью-Йорк Ред Буллз
|3:2
|Чикаго Файр
|
|27 августа, четверг
|03:30
|Чикаго Файр
|3:2
|Нью-Йорк Ред Буллз
|
|11 августа, понедельник
|04:00
|Чикаго Файр
|1:0
|Нью-Йорк Ред Буллз
|
|11 мая, воскресенье
|03:00
|Нью-Йорк Ред Буллз
|4:5
|Чикаго Файр
|
|23 марта, воскресенье
|23:00
|Чикаго Файр
|1:1
|Нью-Йорк Ред Буллз
|
|28 октября, понедельник
|01:00
|Нью-Йорк Ред Буллз
|5:2
|Чикаго Файр
|
|8 апреля, понедельник
|01:00
|Чикаго Файр
|3:1
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Регулярный чемпионат,
|6 октября, суббота
|23:30
|Нью-Йорк Ред Буллз
|0:2
|Чикаго Файр
|Регулярный чемпионат,
|18 июля, среда
|21:00
|Нью-Йорк Ред Буллз
|1:0
|Чикаго Файр
|Регулярный чемпионат,
|18 июня, понедельник
|01:00
|Чикаго Файр
|3:1
|Нью-Йорк Ред Буллз
|
|14 августа, воскресенье
|00:00
|Нью-Йорк Ред Буллз
|2:2
|Чикаго Файр
|
|26 июня, воскресенье
|00:00
|Чикаго Файр
|1:1
|Нью-Йорк Ред Буллз
|
|9 августа, понедельник
|05:00
|Чикаго Файр
|0:0
|Нью-Йорк Ред Буллз
|
|28 марта, воскресенье
|00:00
|Нью-Йорк Ред Буллз
|1:0
|Чикаго Файр
|Группа e
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Лос-Анджелес
|2
|2
|0
|0
|7:2
|+5
|6
|2.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|2
|0
|1
|1
|1:3
|-2
|1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Сент-Луис
|3
|3
|0
|0
|8:4
|+4
|9
|2.
|Атланта Юнайтед
|3
|2
|1
|0
|6:2
|+4
|7
|3.
|Нэшвилл
|3
|2
|1
|0
|4:0
|+4
|7
|4.
|Цинциннати
|3
|2
|1
|0
|3:1
|+2
|7
|5.
|Сиэтл
|3
|2
|0
|1
|6:1
|+5
|6
|6.
|Интер
|3
|2
|0
|1
|4:1
|+3
|6
|7.
|Филадельфия
|3
|2
|0
|1
|5:3
|+2
|6
|8.
|Остин
|3
|2
|0
|1
|5:4
|+1
|6
|9.
|Сан-Хосе
|3
|2
|0
|1
|4:3
|+1
|6
|10.
|Нью-Инглэнд
|3
|2
|0
|1
|4:4
|0
|6
|11.
|Орландо Сити
|3
|1
|2
|0
|2:1
|+1
|5
|12.
|Миннесота Юнайтед
|2
|1
|1
|0
|2:1
|+1
|4
|13.
|Даллас
|3
|1
|1
|1
|4:3
|+1
|4
|14.
|Коламбус
|3
|1
|1
|1
|4:5
|-1
|4
|15.
|Ди Си Юнайтед
|3
|1
|1
|1
|4:5
|-1
|4
|16.
|Нью-Йорк Сити
|3
|1
|1
|1
|2:3
|-1
|4
|17.
|Портленд
|3
|1
|0
|2
|4:5
|-1
|3
|18.
|Реал Солт-Лейк
|3
|1
|0
|2
|3:5
|-2
|3
|19.
|Торонто
|3
|0
|2
|1
|4:5
|-1
|2
|20.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|3
|0
|2
|1
|1:2
|-1
|2
|21.
|Cпортинг КС
|3
|0
|2
|1
|0:1
|-1
|2
|22.
|Чикаго Файр
|2
|0
|1
|1
|1:2
|-1
|1
|23.
|Ванкувер Уайткепс
|3
|0
|1
|2
|3:5
|-2
|1
|24.
|Колорадо
|3
|0
|1
|2
|0:5
|-5
|1
|25.
|Динамо Хью
|2
|0
|0
|2
|1:5
|-4
|0
|26.
|Монреаль Импакт
|3
|0
|0
|3
|0:5
|-5
|0
|27.
|Шарлотт
|3
|0
|0
|3
|1:7
|-6
|0