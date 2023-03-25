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Портленд - Лос-Анджелес Гэлакси

25.03.2023, Суббота, 23:30 мск США. МЛС, 6 тур Портленд - Лос-Анджелес Гэлакси
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Матч начнется в 23:30 мск
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Матч начнется в 23:30 мск
США. МЛС 2022
21 тур
19 июня, воскресенье 00:00 Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Портленд
8 тур
3 апреля, воскресенье 23:30 Портленд 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС 2021
39 тур
17 октября, воскресенье 05:30 Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Портленд
21 тур
31 июля, суббота 05:00 Лос-Анджелес Гэлакси 4:1 Портленд
8 тур
22 мая, суббота 22:30 Портленд 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС 2020, группа e

29 октября, четверг 05:00 Портленд 5:2 Лос-Анджелес Гэлакси

8 октября, четверг 05:30 Лос-Анджелес Гэлакси 3:6 Портленд

3 сентября, четверг 05:30 Портленд 2:3 Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС 2019

28 июля, воскресенье 05:30 Портленд 4:0 Лос-Анджелес Гэлакси

1 апреля, понедельник 04:00 Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Портленд
США. МЛС 2018

3 июня, воскресенье 00:01 Портленд 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси

5 марта, понедельник 06:00 Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Портленд
США. МЛС 2017

6 августа, воскресенье 21:00 Портленд 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси

13 марта, понедельник 02:00 Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Портленд
США. МЛС 2016

23 июля, суббота 22:30 Портленд 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси

11 апреля, понедельник 04:30 Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Портленд
США. МЛС 2015

19 октября, понедельник 02:00 Лос-Анджелес Гэлакси 2:5 Портленд

25 июня, четверг 06:00 Лос-Анджелес Гэлакси 5:0 Портленд

16 марта, понедельник 02:00 Портленд 2:2 Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС 2014

2 августа, суббота 22:30 Лос-Анджелес Гэлакси 3:1 Портленд

5 июля, суббота 07:00 Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Портленд

11 мая, воскресенье 22:30 Портленд 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС 2013

29 сентября, воскресенье 23:30 Портленд 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси

20 июня, четверг 06:30 Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Портленд
США. МЛС 2013, группа Западная конференция

14 июля, воскресенье 07:00 Портленд 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС 2012
Регулярный чемпионат,
15 июля, воскресенье 07:00 Портленд 3:5 Лос-Анджелес Гэлакси
Регулярный чемпионат,
18 июня, понедельник 03:30 Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Портленд
Регулярный чемпионат,
15 апреля, воскресенье 00:00 Лос-Анджелес Гэлакси 3:1 Портленд
США. МЛС 2011

4 августа, четверг 00:00 Портленд 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси

24 апреля, воскресенье 00:00 Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Портленд
Группа e И В Н П Мячи Разница Очки
1. Лос-Анджелес 2 2 0 0 7:2 +5 6
2. Лос-Анджелес Гэлакси 2 0 1 1 1:3 -2 1
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Сент-Луис 3 3 0 0 8:4 +4 9
2. Атланта Юнайтед 3 2 1 0 6:2 +4 7
3. Нэшвилл 3 2 1 0 4:0 +4 7
4. Цинциннати 3 2 1 0 3:1 +2 7
5. Сиэтл 3 2 0 1 6:1 +5 6
6. Интер 3 2 0 1 4:1 +3 6
7. Филадельфия 3 2 0 1 5:3 +2 6
8. Остин 3 2 0 1 5:4 +1 6
9. Сан-Хосе 3 2 0 1 4:3 +1 6
10. Нью-Инглэнд 3 2 0 1 4:4 0 6
11. Орландо Сити 3 1 2 0 2:1 +1 5
12. Миннесота Юнайтед 2 1 1 0 2:1 +1 4
13. Даллас 3 1 1 1 4:3 +1 4
14. Коламбус 3 1 1 1 4:5 -1 4
15. Ди Си Юнайтед 3 1 1 1 4:5 -1 4
16. Нью-Йорк Сити 3 1 1 1 2:3 -1 4
17. Портленд 3 1 0 2 4:5 -1 3
18. Реал Солт-Лейк 3 1 0 2 3:5 -2 3
19. Торонто 3 0 2 1 4:5 -1 2
20. Нью-Йорк Ред Буллз 3 0 2 1 1:2 -1 2
21. Cпортинг КС 3 0 2 1 0:1 -1 2
22. Чикаго Файр 2 0 1 1 1:2 -1 1
23. Ванкувер Уайткепс 3 0 1 2 3:5 -2 1
24. Колорадо 3 0 1 2 0:5 -5 1
25. Динамо Хью 2 0 0 2 1:5 -4 0
26. Монреаль Импакт 3 0 0 3 0:5 -5 0
27. Шарлотт 3 0 0 3 1:7 -6 0
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