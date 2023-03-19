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Монреаль Импакт - Филадельфия Юнион

19.03.2023, Воскресенье, 02:30 мск США. МЛС, 5 тур Монреаль Импакт - Филадельфия Юнион
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Матч начнется в 02:30 мск
П1
2.5
Х
3.55
П2
2.7
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Матч начнется в 02:30 мск
США. МЛС 2022
11 тур
23 апреля, суббота 22:00 Филадельфия Юнион 1:1 Монреаль Импакт
2 тур
6 марта, воскресенье 00:00 Монреаль Импакт 1:2 Филадельфия Юнион
США. МЛС 2021
38 тур
16 октября, суббота 20:00 Монреаль Импакт 2:2 Филадельфия Юнион
28 тур
22 августа, воскресенье 02:30 Филадельфия Юнион 1:1 Монреаль Импакт
США. МЛС 2020, группа e

12 октября, понедельник 02:30 Филадельфия Юнион 2:1 Монреаль Импакт

21 сентября, понедельник 02:00 Монреаль Импакт 1:4 Филадельфия Юнион
США. МЛС 2019

28 июля, воскресенье 03:00 Монреаль Импакт 4:0 Филадельфия Юнион

20 апреля, суббота 20:00 Филадельфия Юнион 3:0 Монреаль Импакт
США. МЛС 2018

16 сентября, воскресенье 02:30 Филадельфия Юнион 1:4 Монреаль Импакт

12 мая, суббота 22:00 Монреаль Импакт 0:2 Филадельфия Юнион
США. МЛС 2017

13 августа, воскресенье 03:00 Филадельфия Юнион 0:3 Монреаль Импакт

20 июля, четверг 02:30 Монреаль Импакт 2:1 Филадельфия Юнион

22 апреля, суббота 20:00 Филадельфия Юнион 3:3 Монреаль Импакт
США. МЛС 2016

11 сентября, воскресенье 02:00 Филадельфия Юнион 1:1 Монреаль Импакт

24 июля, воскресенье 02:30 Монреаль Импакт 5:1 Филадельфия Юнион

15 мая, воскресенье 00:00 Монреаль Импакт 1:1 Филадельфия Юнион
США. МЛС 2015

23 августа, воскресенье 03:00 Монреаль Импакт 0:1 Филадельфия Юнион

28 июня, воскресенье 02:00 Филадельфия Юнион 2:2 Монреаль Импакт
США. МЛС 2014

10 августа, воскресенье 03:00 Филадельфия Юнион 2:1 Монреаль Импакт

26 апреля, суббота 23:59 Монреаль Импакт 1:0 Филадельфия Юнион

29 марта, суббота 23:59 Филадельфия Юнион 1:1 Монреаль Импакт
США. МЛС 2013

19 октября, суббота 22:00 Монреаль Импакт 2:1 Филадельфия Юнион

1 сентября, воскресенье 03:30 Филадельфия Юнион 0:0 Монреаль Импакт

26 мая, воскресенье 03:00 Монреаль Импакт 5:3 Филадельфия Юнион
США. МЛС 2012
Регулярный чемпионат,
5 августа, воскресенье 03:30 Монреаль Импакт 2:0 Филадельфия Юнион
Регулярный чемпионат,
15 июля, воскресенье 03:00 Филадельфия Юнион 2:1 Монреаль Импакт
Группа e И В Н П Мячи Разница Очки
1. Лос-Анджелес 2 2 0 0 7:2 +5 6
2. Лос-Анджелес Гэлакси 2 0 1 1 1:3 -2 1
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Сент-Луис 3 3 0 0 8:4 +4 9
2. Атланта Юнайтед 3 2 1 0 6:2 +4 7
3. Нэшвилл 3 2 1 0 4:0 +4 7
4. Цинциннати 3 2 1 0 3:1 +2 7
5. Сиэтл 3 2 0 1 6:1 +5 6
6. Интер 3 2 0 1 4:1 +3 6
7. Филадельфия 3 2 0 1 5:3 +2 6
8. Остин 3 2 0 1 5:4 +1 6
9. Сан-Хосе 3 2 0 1 4:3 +1 6
10. Нью-Инглэнд 3 2 0 1 4:4 0 6
11. Орландо Сити 3 1 2 0 2:1 +1 5
12. Миннесота Юнайтед 2 1 1 0 2:1 +1 4
13. Даллас 3 1 1 1 4:3 +1 4
14. Коламбус 3 1 1 1 4:5 -1 4
15. Ди Си Юнайтед 3 1 1 1 4:5 -1 4
16. Нью-Йорк Сити 3 1 1 1 2:3 -1 4
17. Портленд 3 1 0 2 4:5 -1 3
18. Реал Солт-Лейк 3 1 0 2 3:5 -2 3
19. Торонто 3 0 2 1 4:5 -1 2
20. Нью-Йорк Ред Буллз 3 0 2 1 1:2 -1 2
21. Cпортинг КС 3 0 2 1 0:1 -1 2
22. Чикаго Файр 2 0 1 1 1:2 -1 1
23. Ванкувер Уайткепс 3 0 1 2 3:5 -2 1
24. Колорадо 3 0 1 2 0:5 -5 1
25. Динамо Хью 2 0 0 2 1:5 -4 0
26. Монреаль Импакт 3 0 0 3 0:5 -5 0
27. Шарлотт 3 0 0 3 1:7 -6 0
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