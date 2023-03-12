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Филадельфия Юнион - Чикаго Файр

12.03.2023, Воскресенье, 03:30 мск США. МЛС, 4 тур Филадельфия Юнион - Чикаго Файр
США. МЛС 2022
35 тур
14 августа, воскресенье 02:30 Филадельфия Юнион 4:1 Чикаго Файр
24 тур
30 июня, четверг 00:00 Чикаго Файр 1:0 Филадельфия Юнион
США. МЛС 2021
22 тур
2 августа, понедельник 01:00 Филадельфия Юнион 1:1 Чикаго Файр
13 тур
27 июня, воскресенье 00:00 Чикаго Файр 3:3 Филадельфия Юнион
5 тур
8 мая, суббота 20:00 Чикаго Файр 0:2 Филадельфия Юнион
США. МЛС 2020, группа e

29 октября, четверг 02:30 Филадельфия Юнион 2:1 Чикаго Файр
США. МЛС 2019

18 августа, воскресенье 03:00 Чикаго Файр 2:0 Филадельфия Юнион

21 июля, воскресенье 02:30 Филадельфия Юнион 2:0 Чикаго Файр
США. МЛС 2018

12 июля, четверг 03:30 Чикаго Файр 3:4 Филадельфия Юнион

31 мая, четверг 02:30 Филадельфия Юнион 3:1 Чикаго Файр
США. МЛС 2017

16 октября, понедельник 00:01 Чикаго Файр 3:2 Филадельфия Юнион

24 сентября, воскресенье 02:00 Филадельфия Юнион 3:1 Чикаго Файр
США. МЛС 2016

4 сентября, воскресенье 03:30 Чикаго Файр 3:0 Филадельфия Юнион

23 июня, четверг 02:00 Филадельфия Юнион 4:3 Чикаго Файр

3 апреля, воскресенье 00:00 Чикаго Файр 1:0 Филадельфия Юнион
США. МЛС 2015

17 августа, понедельник 02:00 Филадельфия Юнион 3:3 Чикаго Файр
США. МЛС 2015, группа Восточная конференция

29 марта, воскресенье 23:59 Чикаго Файр 1:0 Филадельфия Юнион
США. МЛС 2014

3 октября, пятница 04:00 Филадельфия Юнион 1:1 Чикаго Файр

20 июля, воскресенье 04:30 Чикаго Файр 1:1 Филадельфия Юнион

6 апреля, воскресенье 01:00 Чикаго Файр 2:2 Филадельфия Юнион
США. МЛС 2013

4 августа, воскресенье 04:00 Филадельфия Юнион 1:2 Чикаго Файр

19 мая, воскресенье 03:30 Филадельфия Юнион 1:0 Чикаго Файр

11 мая, суббота 21:30 Чикаго Файр 0:1 Филадельфия Юнион
США. МЛС 2012
Регулярный чемпионат,
4 октября, четверг 04:30 Чикаго Файр 1:3 Филадельфия Юнион
Регулярный чемпионат,
13 августа, понедельник 03:00 Филадельфия Юнион 1:3 Чикаго Файр
Регулярный чемпионат,
25 марта, воскресенье 00:00 Чикаго Файр 1:0 Филадельфия Юнион
США. МЛС 2011

4 августа, четверг 00:00 Чикаго Файр 1:1 Филадельфия Юнион

22 мая, воскресенье 00:00 Филадельфия Юнион 2:1 Чикаго Файр
США. МЛС 2010

12 сентября, воскресенье 02:00 Филадельфия Юнион 1:0 Чикаго Файр

6 июня, воскресенье 00:00 Чикаго Файр 2:1 Филадельфия Юнион
Группа e И В Н П Мячи Разница Очки
1. Лос-Анджелес 2 2 0 0 7:2 +5 6
2. Лос-Анджелес Гэлакси 2 0 1 1 1:3 -2 1
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Сент-Луис 3 3 0 0 8:4 +4 9
2. Атланта Юнайтед 3 2 1 0 6:2 +4 7
3. Нэшвилл 3 2 1 0 4:0 +4 7
4. Цинциннати 3 2 1 0 3:1 +2 7
5. Сиэтл 3 2 0 1 6:1 +5 6
6. Интер 3 2 0 1 4:1 +3 6
7. Филадельфия 3 2 0 1 5:3 +2 6
8. Остин 3 2 0 1 5:4 +1 6
9. Сан-Хосе 3 2 0 1 4:3 +1 6
10. Нью-Инглэнд 3 2 0 1 4:4 0 6
11. Орландо Сити 3 1 2 0 2:1 +1 5
12. Миннесота Юнайтед 2 1 1 0 2:1 +1 4
13. Даллас 3 1 1 1 4:3 +1 4
14. Коламбус 3 1 1 1 4:5 -1 4
15. Ди Си Юнайтед 3 1 1 1 4:5 -1 4
16. Нью-Йорк Сити 3 1 1 1 2:3 -1 4
17. Портленд 3 1 0 2 4:5 -1 3
18. Реал Солт-Лейк 3 1 0 2 3:5 -2 3
19. Торонто 3 0 2 1 4:5 -1 2
20. Нью-Йорк Ред Буллз 3 0 2 1 1:2 -1 2
21. Cпортинг КС 3 0 2 1 0:1 -1 2
22. Чикаго Файр 2 0 1 1 1:2 -1 1
23. Ванкувер Уайткепс 3 0 1 2 3:5 -2 1
24. Колорадо 3 0 1 2 0:5 -5 1
25. Динамо Хью 2 0 0 2 1:5 -4 0
26. Монреаль Импакт 3 0 0 3 0:5 -5 0
27. Шарлотт 3 0 0 3 1:7 -6 0
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