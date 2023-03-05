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Сиэтл - Реал Солт-Лейк

05.03.2023, Воскресенье, 06:30 мск США. МЛС, 3 тур Сиэтл - Реал Солт-Лейк
США. МЛС 2022
36 тур
15 августа, понедельник 05:00 Сиэтл 1:2 Реал Солт-Лейк
3 тур
6 марта, воскресенье 02:00 Реал Солт-Лейк 1:0 Сиэтл
США. МЛС 2021
1/8 финала
24 ноября, среда 06:30 Сиэтл 0:0
(5:6)п		 Реал Солт-Лейк
34 тур
19 сентября, воскресенье 04:30 Реал Солт-Лейк 1:0 Сиэтл
13 тур
24 июня, четверг 05:00 Сиэтл 2:1 Реал Солт-Лейк
США. МЛС 2020, группа e

8 октября, четверг 05:00 Сиэтл 2:1 Реал Солт-Лейк

3 сентября, четверг 04:30 Реал Солт-Лейк 2:2 Сиэтл
США. МЛС 2019
Плей-офф, 1/4 финала
24 октября, четверг 05:00 Сиэтл 2:0 Реал Солт-Лейк

15 августа, четверг 05:00 Реал Солт-Лейк 3:0 Сиэтл

7 апреля, воскресенье 05:00 Сиэтл 1:0 Реал Солт-Лейк
США. МЛС 2018

3 июня, воскресенье 04:30 Реал Солт-Лейк 2:0 Сиэтл

27 мая, воскресенье 00:01 Сиэтл 0:1 Реал Солт-Лейк
США. МЛС 2017

24 сентября, воскресенье 04:30 Реал Солт-Лейк 2:0 Сиэтл

21 мая, воскресенье 00:00 Сиэтл 1:0 Реал Солт-Лейк
США. МЛС 2016

23 октября, воскресенье 23:00 Сиэтл 2:1 Реал Солт-Лейк

15 августа, понедельник 02:00 Сиэтл 2:1 Реал Солт-Лейк

13 марта, воскресенье 00:00 Реал Солт-Лейк 2:1 Сиэтл
США. МЛС 2015

26 октября, понедельник 02:00 Сиэтл 3:1 Реал Солт-Лейк

23 августа, воскресенье 05:00 Реал Солт-Лейк 2:0 Сиэтл
США. МЛС 2014

13 сентября, суббота 06:30 Сиэтл 3:2 Реал Солт-Лейк

16 августа, суббота 22:30 Реал Солт-Лейк 2:1 Сиэтл

31 мая, суббота 23:59 Сиэтл 4:0 Реал Солт-Лейк
США. МЛС 2013

14 сентября, суббота 06:00 Сиэтл 2:0 Реал Солт-Лейк

23 июня, воскресенье 05:30 Реал Солт-Лейк 2:0 Сиэтл

31 марта, воскресенье 06:00 Реал Солт-Лейк 2:1 Сиэтл
США. МЛС 2012
Плей-офф, 1/4 финала
ответный матч		 9 ноября, пятница 06:30 Реал Солт-Лейк 0:1 Сиэтл
США. МЛС 2012
Плей-офф, 1/4 финала
первый матч		 3 ноября, суббота 05:00 Сиэтл 0:0 Реал Солт-Лейк
США. МЛС 2012
Регулярный чемпионат,
18 октября, четверг 06:00 Сиэтл 0:0 Реал Солт-Лейк
Регулярный чемпионат,
5 июля, четверг 06:00 Реал Солт-Лейк 0:0 Сиэтл
Регулярный чемпионат,
13 мая, воскресенье 00:00 Сиэтл 0:1 Реал Солт-Лейк
США. МЛС 2011
1/4 финала
ответный матч		 3 ноября, четверг 00:00 Сиэтл 2:0 Реал Солт-Лейк
США. МЛС 2011
1/4 финала
первый матч		 30 октября, воскресенье 00:00 Реал Солт-Лейк 3:0 Сиэтл
США. МЛС 2011

10 сентября, суббота 00:00 Сиэтл 1:2 Реал Солт-Лейк

29 мая, воскресенье 00:00 Реал Солт-Лейк 1:2 Сиэтл
США. МЛС 2010

10 сентября, пятница 00:00 Сиэтл 0:0 Реал Солт-Лейк

11 апреля, воскресенье 00:00 Реал Солт-Лейк 2:2 Сиэтл
Группа e И В Н П Мячи Разница Очки
1. Лос-Анджелес 2 2 0 0 7:2 +5 6
2. Лос-Анджелес Гэлакси 2 0 1 1 1:3 -2 1
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Сент-Луис 3 3 0 0 8:4 +4 9
2. Атланта Юнайтед 3 2 1 0 6:2 +4 7
3. Нэшвилл 3 2 1 0 4:0 +4 7
4. Цинциннати 3 2 1 0 3:1 +2 7
5. Сиэтл 3 2 0 1 6:1 +5 6
6. Интер 3 2 0 1 4:1 +3 6
7. Филадельфия 3 2 0 1 5:3 +2 6
8. Остин 3 2 0 1 5:4 +1 6
9. Сан-Хосе 3 2 0 1 4:3 +1 6
10. Нью-Инглэнд 3 2 0 1 4:4 0 6
11. Орландо Сити 3 1 2 0 2:1 +1 5
12. Миннесота Юнайтед 2 1 1 0 2:1 +1 4
13. Даллас 3 1 1 1 4:3 +1 4
14. Коламбус 3 1 1 1 4:5 -1 4
15. Ди Си Юнайтед 3 1 1 1 4:5 -1 4
16. Нью-Йорк Сити 3 1 1 1 2:3 -1 4
17. Портленд 3 1 0 2 4:5 -1 3
18. Реал Солт-Лейк 3 1 0 2 3:5 -2 3
19. Торонто 3 0 2 1 4:5 -1 2
20. Нью-Йорк Ред Буллз 3 0 2 1 1:2 -1 2
21. Cпортинг КС 3 0 2 1 0:1 -1 2
22. Чикаго Файр 2 0 1 1 1:2 -1 1
23. Ванкувер Уайткепс 3 0 1 2 3:5 -2 1
24. Колорадо 3 0 1 2 0:5 -5 1
25. Динамо Хью 2 0 0 2 1:5 -4 0
26. Монреаль Импакт 3 0 0 3 0:5 -5 0
27. Шарлотт 3 0 0 3 1:7 -6 0
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