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Даллас - Лос-Анджелес Гэлакси

05.03.2023, Воскресенье, 04:30 мск США. МЛС, 3 тур Даллас - Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС 2022
32 тур
31 июля, воскресенье 04:00 Даллас 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси
16 тур
15 мая, воскресенье 05:30 Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Даллас
США. МЛС 2021
41 тур
24 октября, воскресенье 05:00 Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Даллас
20 тур
25 июля, воскресенье 03:30 Даллас 4:0 Лос-Анджелес Гэлакси
16 тур
8 июля, четверг 05:30 Лос-Анджелес Гэлакси 3:1 Даллас
США. МЛС 2019

15 августа, четверг 05:30 Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Даллас

9 марта, суббота 23:30 Даллас 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС 2018

31 мая, четверг 05:30 Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Даллас

12 мая, суббота 22:30 Даллас 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС 2017

22 октября, воскресенье 23:00 Даллас 5:1 Лос-Анджелес Гэлакси

5 марта, воскресенье 00:00 Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Даллас
США. МЛС 2016

23 октября, воскресенье 23:00 Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Даллас

2 октября, воскресенье 04:00 Даллас 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС 2015

28 сентября, понедельник 04:30 Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Даллас

16 августа, воскресенье 04:00 Даллас 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси

10 мая, воскресенье 03:30 Даллас 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС 2014

13 октября, понедельник 03:00 Даллас 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси

21 сентября, воскресенье 06:30 Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Даллас

22 мая, четверг 06:30 Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Даллас
США. МЛС 2013

12 августа, понедельник 04:00 Даллас 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси

8 июля, понедельник 06:30 Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Даллас

14 апреля, воскресенье 03:30 Даллас 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС 2012
Регулярный чемпионат,
27 августа, понедельник 03:00 Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Даллас
Регулярный чемпионат,
29 июля, воскресенье 04:00 Даллас 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси
Регулярный чемпионат,
29 апреля, воскресенье 00:00 Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Даллас
США. МЛС 2011

7 августа, воскресенье 00:00 Лос-Анджелес Гэлакси 3:1 Даллас

2 мая, понедельник 00:00 Даллас 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС 2010
Плейофф, 1/2 финала
15 ноября, понедельник 00:00 Лос-Анджелес Гэлакси 0:3 Даллас

25 октября, понедельник 04:00 Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Даллас

21 мая, пятница 00:00 Даллас 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси
Группа e И В Н П Мячи Разница Очки
1. Лос-Анджелес 2 2 0 0 7:2 +5 6
2. Лос-Анджелес Гэлакси 2 0 1 1 1:3 -2 1
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Сент-Луис 3 3 0 0 8:4 +4 9
2. Атланта Юнайтед 3 2 1 0 6:2 +4 7
3. Нэшвилл 3 2 1 0 4:0 +4 7
4. Цинциннати 3 2 1 0 3:1 +2 7
5. Сиэтл 3 2 0 1 6:1 +5 6
6. Интер 3 2 0 1 4:1 +3 6
7. Филадельфия 3 2 0 1 5:3 +2 6
8. Остин 3 2 0 1 5:4 +1 6
9. Сан-Хосе 3 2 0 1 4:3 +1 6
10. Нью-Инглэнд 3 2 0 1 4:4 0 6
11. Орландо Сити 3 1 2 0 2:1 +1 5
12. Миннесота Юнайтед 2 1 1 0 2:1 +1 4
13. Даллас 3 1 1 1 4:3 +1 4
14. Коламбус 3 1 1 1 4:5 -1 4
15. Ди Си Юнайтед 3 1 1 1 4:5 -1 4
16. Нью-Йорк Сити 3 1 1 1 2:3 -1 4
17. Портленд 3 1 0 2 4:5 -1 3
18. Реал Солт-Лейк 3 1 0 2 3:5 -2 3
19. Торонто 3 0 2 1 4:5 -1 2
20. Нью-Йорк Ред Буллз 3 0 2 1 1:2 -1 2
21. Cпортинг КС 3 0 2 1 0:1 -1 2
22. Чикаго Файр 2 0 1 1 1:2 -1 1
23. Ванкувер Уайткепс 3 0 1 2 3:5 -2 1
24. Колорадо 3 0 1 2 0:5 -5 1
25. Динамо Хью 2 0 0 2 1:5 -4 0
26. Монреаль Импакт 3 0 0 3 0:5 -5 0
27. Шарлотт 3 0 0 3 1:7 -6 0
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