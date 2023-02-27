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Сиэтл - Колорадо

27.02.2023, Понедельник, 04:00 мск США. МЛС, 2 тур Сиэтл - Колорадо
США. МЛС 2022
30 тур
24 июля, воскресенье 05:00 Сиэтл 2:1 Колорадо
18 тур
23 мая, понедельник 00:00 Колорадо 1:0 Сиэтл
США. МЛС 2021
41 тур
21 октября, четверг 04:00 Колорадо 1:1 Сиэтл
38 тур
4 октября, понедельник 05:00 Сиэтл 3:0 Колорадо
15 тур
5 июля, понедельник 04:00 Колорадо 1:1 Сиэтл
США. МЛС 2020, группа e

2 ноября, понедельник 05:00 Колорадо 3:1 Сиэтл

15 октября, четверг 05:00 Сиэтл Колорадо
США. МЛС 2019

8 сентября, воскресенье 04:00 Колорадо 2:0 Сиэтл

11 апреля, четверг 04:00 Колорадо Сиэтл

10 марта, воскресенье 06:00 Сиэтл 2:0 Колорадо
США. МЛС 2018

29 сентября, суббота 23:00 Сиэтл 4:0 Колорадо

5 июля, четверг 04:00 Колорадо 1:2 Сиэтл
США. МЛС 2017

22 октября, воскресенье 23:00 Сиэтл 3:0 Колорадо

5 июля, среда 04:00 Колорадо 1:3 Сиэтл
США. МЛС 2016
1/2 финала
ответный матч		 28 ноября, понедельник 00:00 Колорадо 0:1 Сиэтл
США. МЛС 2016
1/2 финала
первый матч		 23 ноября, среда 06:00 Сиэтл 2:1 Колорадо
США. МЛС 2016

22 мая, воскресенье 05:00 Сиэтл 0:1 Колорадо

24 апреля, воскресенье 04:00 Колорадо 3:1 Сиэтл
США. МЛС 2015

19 июля, воскресенье 05:00 Сиэтл 0:1 Колорадо

28 мая, четверг 05:00 Сиэтл 1:0 Колорадо
США. МЛС 2015, группа Западная конференция

19 апреля, воскресенье 04:00 Колорадо 1:3 Сиэтл
США. МЛС 2014

5 октября, воскресенье 23:00 Колорадо 1:4 Сиэтл

30 августа, суббота 23:59 Сиэтл 1:0 Колорадо

26 апреля, суббота 23:59 Сиэтл 4:1 Колорадо
США. МЛС 2013
Плей-офф, 1 раунд
31 октября, четверг 06:30 Сиэтл 2:0 Колорадо

6 октября, воскресенье 06:00 Колорадо 5:1 Сиэтл

20 июля, суббота 23:59 Сиэтл 1:1 Колорадо

21 апреля, воскресенье 02:00 Колорадо 0:1 Сиэтл
США. МЛС 2012
Регулярный чемпионат,
29 июля, воскресенье 05:00 Колорадо 1:2 Сиэтл
Регулярный чемпионат,
8 июля, воскресенье 07:00 Сиэтл 2:1 Колорадо
США. МЛС 2012, группа Западная конференция
Регулярный чемпионат,
14 апреля, суббота 00:00 Сиэтл 1:0 Колорадо
США. МЛС 2011

16 июля, суббота 00:00 Сиэтл 4:3 Колорадо

23 апреля, суббота 00:00 Колорадо 0:1 Сиэтл
США. МЛС 2010

26 июля, понедельник 06:30 Сиэтл 2:1 Колорадо

30 мая, воскресенье 05:00 Колорадо 1:0 Сиэтл
Группа e И В Н П Мячи Разница Очки
1. Лос-Анджелес 2 2 0 0 7:2 +5 6
2. Лос-Анджелес Гэлакси 2 0 1 1 1:3 -2 1
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Сент-Луис 3 3 0 0 8:4 +4 9
2. Атланта Юнайтед 3 2 1 0 6:2 +4 7
3. Нэшвилл 3 2 1 0 4:0 +4 7
4. Цинциннати 3 2 1 0 3:1 +2 7
5. Сиэтл 3 2 0 1 6:1 +5 6
6. Интер 3 2 0 1 4:1 +3 6
7. Филадельфия 3 2 0 1 5:3 +2 6
8. Остин 3 2 0 1 5:4 +1 6
9. Сан-Хосе 3 2 0 1 4:3 +1 6
10. Нью-Инглэнд 3 2 0 1 4:4 0 6
11. Орландо Сити 3 1 2 0 2:1 +1 5
12. Миннесота Юнайтед 2 1 1 0 2:1 +1 4
13. Даллас 3 1 1 1 4:3 +1 4
14. Коламбус 3 1 1 1 4:5 -1 4
15. Ди Си Юнайтед 3 1 1 1 4:5 -1 4
16. Нью-Йорк Сити 3 1 1 1 2:3 -1 4
17. Портленд 3 1 0 2 4:5 -1 3
18. Реал Солт-Лейк 3 1 0 2 3:5 -2 3
19. Торонто 3 0 2 1 4:5 -1 2
20. Нью-Йорк Ред Буллз 3 0 2 1 1:2 -1 2
21. Cпортинг КС 3 0 2 1 0:1 -1 2
22. Чикаго Файр 2 0 1 1 1:2 -1 1
23. Ванкувер Уайткепс 3 0 1 2 3:5 -2 1
24. Колорадо 3 0 1 2 0:5 -5 1
25. Динамо Хью 2 0 0 2 1:5 -4 0
26. Монреаль Импакт 3 0 0 3 0:5 -5 0
27. Шарлотт 3 0 0 3 1:7 -6 0
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