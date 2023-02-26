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Расписание матчей
МЛС 2026
Остин - Сент-Луис
Остин - Сент-Луис: обзор матча 26 февраля 2023
Остин
26.02.2023, воскресенье, 04:30
США. МЛС, 1 тур
2 : 3
Завершен
Сент-Луис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Остин - Сент-Луис
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Остин
США. МЛС, 35 тур
Остин
0 : 2
08.11.2026
Портленд
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 1
01.11.2026
Остин
США. МЛС, 33 тур
Остин
1 : 2
29.10.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 32 тур
Канзаc Сити
1 : 2
25.10.2026
Остин
США. МЛС, 31 тур
Остин
1 : 2
18.10.2026
Ванкувер Уайткепс
Сент-Луис
США. МЛС, 1/8 финала
Лос-Анджелес
- : -
29.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 1/8 финала
Сент-Луис
3 : 2
24.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 35 тур
Динамо Хьюстон
0 : 1
08.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 34 тур
Сент-Луис
0 : 1
31.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 33 тур
Сент-Луис
2 : 3
29.10.2026
Портленд
США. МЛС, 32 тур
Реал Солт-Лейк
3 : 0
25.10.2026
Сент-Луис
Информация о матче
Стадион:
Q2
Новости команд
Все
Остин
Сент-Луис
Миранчук отдал голевой пас в 4-м матче подряд
21 августа
2
МЛС. Шапи отметился голевым пасом в матче с «Сент-Луисом», у россиянина 6 результативных действий в сезоне
2025.05.15 08:52
МЛС. Миранчук продлил безголевую серию
2025.05.15 08:28
Трехкратный чемпион России перешел в «Ривер Плейт»
2025.01.22 13:22
1
МЛС. Гол Месси помог «Интеру» сыграть вничью с «Сент-Луисом» (3:3), Суарес забил в свои
2024.06.02 08:16
3
МЛС. Миранчук продлил безголевую серию
2025.05.15 08:28
Трехкратный чемпион России перешел в «Ривер Плейт»
2025.01.22 13:22
1
У Месси самая высокая зарплата в МЛС, экс-игрок «Зенита» – в топ-10
2024.05.16 23:48
4
Клуб Месси прервал серию из семи поражений
2023.07.02 09:44
Экс-зенитовец Дриусси забил в первом матче сезона МЛС
2023.02.26 08:51
Миранчук отдал голевой пас в 4-м матче подряд
21 августа
2
МЛС. Шапи отметился голевым пасом в матче с «Сент-Луисом», у россиянина 6 результативных действий в сезоне
2025.05.15 08:52
МЛС. Гол Месси помог «Интеру» сыграть вничью с «Сент-Луисом» (3:3), Суарес забил в свои
2024.06.02 08:16
3
Файзуллаев отказал клубу МЛС
2024.02.19 08:41
Экс-зенитовец Дриусси забил в первом матче сезона МЛС
2023.02.26 08:51
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