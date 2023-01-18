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Расписание матчей
Испания. Кубок
Атлетик - Эспаньол
Атлетик - Эспаньол: обзор матча 18 января 2023
Атлетик
18.01.2023, среда, 22:00
Испания. Кубок, 1/8 финала
1 : 0
Завершен
Эспаньол
27'
О. де Маркос
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Атлетик - Эспаньол
90'
+3
Желтая карточка
В. Соуза
Замена
А. Эррера
️️️️
О. Сансет
79'
Замена
Р. Гарсия
️️️️
О. Саррага
79'
78'
Замена
Х. Ласо
️️️️
Р. Санчес
Замена
И. Муньяин
️️️️
А. Беренгер
69'
Замена
И. Уильямс
️️️️
Г. Гурусета
69'
69'
Замена
Л. Колеошо
️️️️
Х. Пуадо
69'
Замена
П. Лосано
️️️️
Э. Экспозито
61'
Замена
Н. Меламед
️️️️
С. Дардер
46'
Замена
А. Видаль
️️️️
Л. Кабрера
45'
+3
Желтая карточка
С. Гомес
Желтая карточка
Е. Альварес
45'
44'
Желтая карточка
Р. Санчес
36'
Желтая карточка
Х. Пуадо
ГОЛ! 1:0!
О. де Маркос
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
13
Хулен Агирресабала
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
3
Дани Вивиан
ЦЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
6
Ойер Саррага
ЦП
8
Ойан Сансет
АП
10
Нико Уильямс
ПВ
7
Алекс Беренгер
ПВ
11
Горка Гурусета
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Эспаньол
1
Жоан Гарсия
ВР
5
Брайан Оливан
ЛЗ
23
Сесар Монтес
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
22
Рубен Санчес
ПЗ
7
Хави Пуадо
ЛВ
5
Винисиус Соуза
ОП
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
10
Серхи Дардер
ЦП
13
Хоселу
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
7
Хон Морсильо
ЛВ
21
Андер Эррера
ЦП
14
Дани Гарсия
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
14
Рауль Гарсия
ЦФ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
Эспаньол
25
Альваро Фернандес
ВР
12
Фернандо Калеро
ЦЗ
27
Оскар Хиль
ПЗ
23
Омар Эль-Хилали
ПЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
16
Хосе Ласо
ЛВ
10
Нико Меламед
ЛВ
15
Лука Колеошо
ЛВ
27
Рохер Мартинес
ЦП
10
Поль Лосано
ЦП
99
Дани Гомес
ЦФ
4-1-1-3-1
13
Агирресабала
17
Бершиче
3
Вивиан
5
Альварес
18
де Маркос
6
Весга
6
Саррага
10
Уильямс
8
Сансет
7
Беренгер
11
Гурусета
3-3-2-1-1
1
Гарсия
23
Монтес
21
Гомес
6
Кабрера
22
Санчес
5
Соуза
5
Оливан
8
Экспозито
10
Дардер
7
Пуадо
13
Хоселу
8
Сансет
21
Эррера
21
Эррера
8
Сансет
7
Беренгер
10
Муньяин
10
Муньяин
7
Беренгер
6
Саррага
14
Гарсия
14
Гарсия
6
Саррага
11
Гурусета
9
Уильямс
9
Уильямс
11
Гурусета
6
Кабрера
22
Видаль
22
Видаль
6
Кабрера
8
Экспозито
10
Лосано
10
Лосано
8
Экспозито
22
Санчес
16
Ласо
16
Ласо
22
Санчес
10
Дардер
10
Меламед
10
Меламед
10
Дардер
7
Пуадо
15
Колеошо
15
Колеошо
7
Пуадо
Остались в запасе
Атлетик
Эспаньол
1
Унаи Симон
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
14
Дани Гарсия
ЦП
7
Хон Морсильо
ЛВ
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
25
Альваро Фернандес
ВР
12
Фернандо Калеро
ЦЗ
27
Оскар Хиль
ПЗ
23
Омар Эль-Хилали
ПЗ
27
Рохер Мартинес
ЦП
99
Дани Гомес
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
Остались в запасе
1
Унаи Симон
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
14
Дани Гарсия
ЦП
7
Хон Морсильо
ЛВ
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
Остались в запасе
25
Альваро Фернандес
ВР
12
Фернандо Калеро
ЦЗ
27
Оскар Хиль
ПЗ
23
Омар Эль-Хилали
ПЗ
27
Рохер Мартинес
ЦП
99
Дани Гомес
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Диего Мартинес
Статистика матча Атлетик - Эспаньол
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Стадион:
Сан Мамес Баррия
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