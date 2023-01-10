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Манчестер Юнайтед - Чарльтон

10.01.2023, Вторник, 23:00 мск Манчестер, стадион Олд Траффорд Англия. Кубок лиги, 1/4 финала Манчестер Юнайтед - Чарльтон
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