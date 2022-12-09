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Главный судья:
Фернандо Рапаллини
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Марокко - Испания

06.12.2022, Вторник, 18:00 мск Эр-Райян, стадион Эдьюкейшн Сити Трансляция: Матч ТВ Чемпионат мира, 1/8 финала Марокко - Испания
Чемпионат мира 2018, группа B
Групповой этап, 3 тур
25 июня, понедельник 21:00 Испания 2:2 Марокко
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    Рейтинг: +19

    oarstxo 6 декабря 2022, 21:16

    Духа нету у испанцев, нету Рамоса... детвору собрали на чемпионат мира

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    Рейтинг: +653

    MichelWB > oarstxo 6 декабря 2022, 21:42

    А кто мешал собрать сборную для игры на ЧМ? Неужели опять Путин или Петров и Боширов.

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    Рейтинг: +19

    oarstxo > MichelWB 7 декабря 2022, 07:59

    Нет спецслужба РФ Российский футбольный саюз

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    Рейтинг: +653

    MichelWB 6 декабря 2022, 21:07

    Такие матчи надо показывать утром в понедельник, хорошее настроение на всю неделю!

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    Рейтинг: +1170

    Argon 6 декабря 2022, 21:05

    Порадовали мароканцы

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    Рейтинг: +653

    MichelWB > Argon 6 декабря 2022, 21:37

    А испанцы то как порадовали...красавцы. Вот второй ЧМ радуют.

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    Рейтинг: +438

    BoaSnake 6 декабря 2022, 21:00

    Испания и Хорватия в 1/8 повторили сценарий 18-го года.

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    Рейтинг: +438

    BoaSnake 6 декабря 2022, 20:58

    Ха-ха-ха! Марокканский автобусный парк предоставляет скидки на маршрут до Мадрида!!!

    3
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    Рейтинг: +1595

    aubergine 6 декабря 2022, 20:51

    Браво, марокканцы. С детства за Марокко :)

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    Рейтинг: +653

    MichelWB 6 декабря 2022, 20:50

    Да, да. да. Как же я этого ждал. Испанцы лоханулись. Три пенальти не забить, лошары!

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    Рейтинг: +586

    lNeTl 6 декабря 2022, 20:48

    Вратарь Марокко умница!

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    Рейтинг: +67523

    portero 6 декабря 2022, 20:47

    Ха-ха вот вам второе место и слабый соперник....

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    Рейтинг: +586

    lNeTl 6 декабря 2022, 20:31

    Эх, Чеддира...

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