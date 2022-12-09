Марокко - Испания

Духа нету у испанцев, нету Рамоса... детвору собрали на чемпионат мира
А кто мешал собрать сборную для игры на ЧМ? Неужели опять Путин или Петров и Боширов.
Нет спецслужба РФ Российский футбольный саюз
Такие матчи надо показывать утром в понедельник, хорошее настроение на всю неделю!
Порадовали мароканцы
А испанцы то как порадовали...красавцы. Вот второй ЧМ радуют.
Испания и Хорватия в 1/8 повторили сценарий 18-го года.
Ха-ха-ха! Марокканский автобусный парк предоставляет скидки на маршрут до Мадрида!!!
Браво, марокканцы. С детства за Марокко :)
Да, да. да. Как же я этого ждал. Испанцы лоханулись. Три пенальти не забить, лошары!
Вратарь Марокко умница!
Ха-ха вот вам второе место и слабый соперник....
Эх, Чеддира...