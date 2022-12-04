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Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
Франция - Польша
Франция - Польша: обзор матча 04 декабря 2022
Франция
04.12.2022, воскресенье, 18:00
Чемпионат мира, 1/8 финала
3 : 1
Завершен
Польша
44'
О. Жиру
74'
К. Мбаппе
90+1'
К. Мбаппе
90+9'
Р. Левандовски (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Франция - Польша
90'
+9
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Р. Левандовски
Замена
А. Дисаси
️️️️
Ж. Кунде
90'
+2
ГОЛ! 3:0!
К. Мбаппе
Пас отдал
М. Тюрам
90'
+1
88'
Желтая карточка
М. Кэш
87'
Замена
К. Гросицки
️️️️
П. Франковски
87'
Замена
Я. Беднарек
️️️️
Я. Кивиор
Замена
М. Тюрам
️️️️
О. Жиру
76'
Замена
К. Коман
️️️️
У. Дембеле
76'
ГОЛ! 2:0!
К. Мбаппе
Пас отдал
У. Дембеле
74'
71'
Замена
Н. Залевски
️️️️
Г. Крыховяк
71'
Замена
К. Белик
️️️️
Я. Каминьски
Замена
Ю. Фофана
️️️️
О. Чуамени
66'
64'
Замена
А. Милик
️️️️
С. Шиманьски
47'
Желтая карточка
Б. Берешиньски
ГОЛ! 1:0!
О. Жиру
Пас отдал
К. Мбаппе
44'
Желтая карточка
О. Чуамени
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Франция
1
Уго Льорис
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
5
Жюль Кунде
ЦЗ
4
Рафаэль Варан
ЦЗ
4
Дайот Упамекано
ЦЗ
8
Орельен Чуамени
ОП
14
Адриан Рабьо
ЦП
7
Усман Дембеле
ПВ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Польша
1
Войцех Щесны
ВР
19
Пшемыслав Франковски
ЛЗ
18
Бартош Берешиньски
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
14
Якуб Кивиор
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
10
Гжегож Крыховяк
ОП
10
Петр Зелински
ЦП
20
Себастьян Шиманьски
АП
7
Якуб Каминьски
АП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Чеслав Михневич
Франция
16
Стив Манданда
ВР
23
Альфонсе Ареоля
ВР
17
Вильям Салиба
ЦЗ
15
Ибраима Конате
ЦЗ
3
Аксель Дисаси
ЦЗ
15
Бенжамен Павар
ПЗ
7
Кингсли Коман
ЛВ
6
Маттео Гендузи
ЦП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
19
Юссуф Фофана
ЦП
15
Жордан Верету
ЦП
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
12
Рандаль Коло Муани
ЦФ
Польша
1
Лукаш Скорупски
ВР
1
Камил Грабара
ВР
21
Никола Залевски
ЛЗ
3
Артур Енджейчик
ЦЗ
4
Матеуш Ветеска
ЦЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
25
Роберт Гумни
ПЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
17
Михал Скурась
ЛВ
6
Крыстиан Белик
ОП
17
Дамьян Шиманьски
ЦП
17
Шимон Журковски
ЦП
7
Аркадиуш Милик
ЦФ
23
Кшиштоф Пентек
ЦФ
11
Карол Свидерски
ЦФ
4-1-1-1-3
1
Льорис
19
Эрнандес
4
Варан
4
Упамекано
5
Кунде
8
Чуамени
14
Рабьо
7
Дембеле
9
Жиру
10
Мбаппе
7
Гризманн
3-3-1-2-1
1
Щесны
18
Берешиньски
15
Глик
14
Кивиор
2
Кэш
10
Крыховяк
19
Франковски
10
Зелински
20
Шиманьски
7
Каминьски
9
Левандовски
9
Жиру
9
Тюрам
9
Тюрам
9
Жиру
5
Кунде
3
Дисаси
3
Дисаси
5
Кунде
8
Чуамени
19
Фофана
19
Фофана
8
Чуамени
7
Дембеле
7
Коман
7
Коман
7
Дембеле
10
Крыховяк
21
Залевски
21
Залевски
10
Крыховяк
14
Кивиор
5
Беднарек
5
Беднарек
14
Кивиор
19
Франковски
11
Гросицки
11
Гросицки
19
Франковски
7
Каминьски
6
Белик
6
Белик
7
Каминьски
20
Шиманьски
7
Милик
7
Милик
20
Шиманьски
Остались в запасе
Франция
Польша
16
Стив Манданда
ВР
23
Альфонсе Ареоля
ВР
17
Вильям Салиба
ЦЗ
15
Ибраима Конате
ЦЗ
15
Бенжамен Павар
ПЗ
6
Маттео Гендузи
ЦП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
15
Жордан Верету
ЦП
12
Рандаль Коло Муани
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
17
Михал Скурась
ЛВ
1
Лукаш Скорупски
ВР
1
Камил Грабара
ВР
3
Артур Енджейчик
ЦЗ
4
Матеуш Ветеска
ЦЗ
25
Роберт Гумни
ПЗ
17
Дамьян Шиманьски
ЦП
17
Шимон Журковски
ЦП
23
Кшиштоф Пентек
ЦФ
11
Карол Свидерски
ЦФ
Главный тренер
Чеслав Михневич
Остались в запасе
16
Стив Манданда
ВР
23
Альфонсе Ареоля
ВР
17
Вильям Салиба
ЦЗ
15
Ибраима Конате
ЦЗ
15
Бенжамен Павар
ПЗ
6
Маттео Гендузи
ЦП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
15
Жордан Верету
ЦП
12
Рандаль Коло Муани
ЦФ
Остались в запасе
17
Михал Скурась
ЛВ
1
Лукаш Скорупски
ВР
1
Камил Грабара
ВР
3
Артур Енджейчик
ЦЗ
4
Матеуш Ветеска
ЦЗ
25
Роберт Гумни
ПЗ
17
Дамьян Шиманьски
ЦП
17
Шимон Журковски
ЦП
23
Кшиштоф Пентек
ЦФ
11
Карол Свидерски
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Главный тренер
Чеслав Михневич
Статистика матча Франция - Польша
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Франция
Лига наций, 1/4 финала
Испания
- : -
25.03.2027
Франция
Лига наций, 6 тур
Франция
2 : 1
15.11.2026
Турция
Лига наций, 5 тур
Италия
3 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Польша
Лига наций, 6 тур
Польша
1 : 1
17.11.2026
Швеция
Лига наций, 5 тур
Румыния
2 : 1
14.11.2026
Польша
Лига наций, 4 тур
Босния и Герцеговина
1 : 0
05.10.2026
Польша
Лига наций, 3 тур
Польша
6 : 0
02.10.2026
Румыния
Лига наций, 2 тур
Швеция
3 : 1
28.09.2026
Польша
Информация о матче
Главный судья:
Хесус Валенсуэла
Стадион:
Аль Тумама
Где смотреть матч:
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