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Расписание матчей
Англия. Кубок
Халл Сити - Фулхэм
Халл Сити - Фулхэм: обзор матча 07 января 2023
Халл Сити
07.01.2023, суббота, 18:00
Англия. Кубок, 3 раунд
0 : 2
Завершен
Фулхэм
37'
Л. Курзава
90+4'
Д. Джеймс
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Халл Сити - Фулхэм
90'
+4
ГОЛ! 0:2!
Д. Джеймс
87'
Замена
Н. Чалоба
️️️️
Х. Рид
Замена
К. Джонс
️️️️
Г. Доэрти
83'
76'
Замена
Э. Робинсон
️️️️
Л. Курзава
76'
Замена
М. Соломон
️️️️
Х. Уилсон
Замена
Б. Тетти
️️️️
Т. Смит
72'
Замена
О. Эступиньян
️️️️
Х. Симонс
72'
72'
Замена
К. Тете
️️️️
Б. Рид
72'
Замена
Ж. Палинья
️️️️
А. Перейра
Замена
А. Коннолли
️️️️
Х. Вейл
61'
Замена
Р. Слатер
️️️️
О. Туфан
61'
Желтая карточка
К. Элдер
47'
42'
Желтая карточка
И. Диоп
37'
ГОЛ! 0:1!
Л. Курзава
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Халл Сити
13
Мэтт Ингрэм
ВР
15
Шон МакЛафлин
ЦЗ
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
2
Льюи Койл
ПЗ
11
Озан Туфан
ЦП
5
Грег Доэрти
ЦП
4
Хавьер Симонс
ЦП
18
Райан Вудс
ЦП
20
Каллум Элдер
ЦП
20
Харви Вейл
АП
29
Тайлер Смит
ЦФ
Главный тренер
Шота Арвеладзе
Фулхэм
1
Марек Родак
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
6
Харрисон Рид
ЦП
10
Том Кэрни
ЦП
14
Бобби Рид
АП
8
Андреас Перейра
АП
7
Даниэль Джеймс
ПВ
10
Харри Уилсон
ПВ
95
Карлос Винисиус
ЦФ
Халл Сити
22
Тимоти Ло-Тутала
ВР
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
3
Джейкоб Гривз
ЦЗ
5
Элфи Джонс
ЦЗ
27
Реган Слатер
ОП
28
Каллум Джонс
ЦП
30
Бенжамин Тетти
ЦФ
19
Оскар Эступиньян
ЦФ
10
Аарон Коннолли
ЦФ
Фулхэм
1
Бернд Лено
ВР
33
Энтони Робинсон
ЛЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
10
Манор Соломон
ЛВ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
36
Жоау Палинья
ОП
13
Люк Харрис
ЦП
3-5-1-1
13
Ингрэм
15
МакЛафлин
2
Фигейреду
2
Койл
5
Доэрти
4
Симонс
18
Вудс
20
Элдер
11
Туфан
20
Вейл
29
Смит
3-2-3-2
1
Родак
4
Адарабиойо
6
Диоп
3
Курзава
6
Рид
10
Кэрни
10
Уилсон
8
Перейра
14
Рид
95
Винисиус
7
Джеймс
11
Туфан
27
Слатер
27
Слатер
11
Туфан
5
Доэрти
28
Джонс
28
Джонс
5
Доэрти
29
Смит
30
Тетти
30
Тетти
29
Смит
4
Симонс
19
Эступиньян
19
Эступиньян
4
Симонс
20
Вейл
10
Коннолли
10
Коннолли
20
Вейл
3
Курзава
33
Робинсон
33
Робинсон
3
Курзава
14
Рид
2
Тете
2
Тете
14
Рид
6
Рид
15
Чалоба
15
Чалоба
6
Рид
8
Перейра
36
Палинья
36
Палинья
8
Перейра
10
Уилсон
10
Соломон
10
Соломон
10
Уилсон
Остались в запасе
Халл Сити
Фулхэм
22
Тимоти Ло-Тутала
ВР
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
3
Джейкоб Гривз
ЦЗ
5
Элфи Джонс
ЦЗ
Главный тренер
Шота Арвеладзе
1
Бернд Лено
ВР
3
Тим Рим
ЦЗ
13
Люк Харрис
ЦП
Остались в запасе
22
Тимоти Ло-Тутала
ВР
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
3
Джейкоб Гривз
ЦЗ
5
Элфи Джонс
ЦЗ
Остались в запасе
1
Бернд Лено
ВР
3
Тим Рим
ЦЗ
13
Люк Харрис
ЦП
Главный тренер
Шота Арвеладзе
Статистика матча Халл Сити - Фулхэм
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Кристал Пэлас
- : -
29.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Информация о матче
Стадион:
МКМ Стэдиум
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