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Хартлпул Юнайтед - Сток Сити

08.01.2023, Воскресенье, 17:00 мск Англия. Кубок, 3 раунд Хартлпул Юнайтед - Сток Сити
Англия. Кубок (2008/2009)
1/32 финала
3 января, суббота 16:00 Хартлпул Юнайтед 2:0 Сток Сити
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