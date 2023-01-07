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Англия. Кубок
Ковентри - Рексхэм
Ковентри - Рексхэм: обзор матча 07 января 2023
Ковентри
07.01.2023, суббота, 20:30
Англия. Кубок, 3 раунд
3 : 4
Завершен
Рексхэм
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1
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Матчи команд
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Ковентри
0 : 1
24.10.2026
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3 : 1
19.10.2026
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Рексхэм
- : -
28.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 17 тур
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1 : 1
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Линкольн
0 : 1
21.11.2026
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Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
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