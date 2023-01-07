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Англия. Кубок
Борэм Вуд - Аккрингтон Стэнли
Борэм Вуд - Аккрингтон Стэнли: обзор матча 07 января 2023
Борэм Вуд
07.01.2023, суббота, 18:00
Англия. Кубок, 3 раунд
1 : 1
Завершен
Аккрингтон Стэнли
78'
L. Ndlovu
6'
Р. Эстли
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Борэм Вуд - Аккрингтон Стэнли
Желтая карточка
O. Ilesanmi
88'
Желтая карточка
E. Sousa
84'
ГОЛ! 1:1!
L. Ndlovu
Пас отдал
O. Ilesanmi
78'
Желтая карточка
У. Эванс
69'
Замена
Д. Рис
️️️️
З. Брант
60'
Замена
Т. Марш
️️️️
D. Newton
60'
Замена
E. Sousa
️️️️
D. Lewis
60'
52'
Желтая карточка
Ш. Уалли
Желтая карточка
D. Newton
45'
6'
ГОЛ! 0:1!
Р. Эстли
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Борэм Вуд - Аккрингтон Стэнли
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Борэм Вуд
Англия. Национальная лига, 20 тур
Борэм Вуд
- : -
28.11.2026
Гейтсхед
Англия. Национальная лига, 19 тур
Борэм Вуд
4 : 1
25.11.2026
Олдершот
Англия. Национальная лига, 18 тур
Саутенд Юнайтед
2 : 3
20.11.2026
Борэм Вуд
Англия. Национальная лига, 17 тур
Йовил
2 : 2
14.11.2026
Борэм Вуд
Англия. Национальная лига, 16 тур
Борэм Вуд
4 : 3
31.10.2026
Хартлпул Юнайтед
Англия. Национальная лига, 15 тур
Уокинг
1 : 2
27.10.2026
Борэм Вуд
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 17 тур
Флитвуд
- : -
28.11.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 16 тур
Аккрингтон Стэнли
1 : 1
21.11.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 15 тур
Порт Вейл
4 : 2
14.11.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 14 тур
Аккрингтон Стэнли
1 : 1
31.10.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 13 тур
Рочдейл
0 : 5
24.10.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 12 тур
Йорк Сити
1 : 1
20.10.2026
Аккрингтон Стэнли
Информация о матче
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Борэм Вуд
Аккрингтон Стэнли
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