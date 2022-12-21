Блэкберн - Ноттингем Форест

|31 тур
|9 февраля, среда
|22:45
|Блэкберн
|0:2
|Ноттингем Форест
|3 тур
|18 августа, среда
|21:45
|Ноттингем Форест
|1:2
|Блэкберн
|31 тур
|9 февраля, среда
|22:45
|Блэкберн
|0:2
|Ноттингем Форест
|3 тур
|18 августа, среда
|21:45
|Ноттингем Форест
|1:2
|Блэкберн
|31 тур
|20 февраля, суббота
|18:00
|Ноттингем Форест
|1:0
|Блэкберн
|5 тур
|17 октября, суббота
|17:00
|Блэкберн
|0:1
|Ноттингем Форест
|26 тур
|1 января, среда
|18:00
|Ноттингем Форест
|3:2
|Блэкберн
|10 тур
|1 октября, вторник
|21:45
|Блэкберн
|1:1
|Ноттингем Форест
|42 тур
|13 апреля, суббота
|17:00
|Ноттингем Форест
|1:2
|Блэкберн
|10 тур
|29 сентября, суббота
|17:00
|Блэкберн
|2:2
|Ноттингем Форест
|42 тур
|14 апреля, пятница
|17:00
|Ноттингем Форест
|0:1
|Блэкберн
|13 тур
|18 октября, вторник
|21:45
|Блэкберн
|2:1
|Ноттингем Форест
|43 тур
|19 апреля, вторник
|21:45
|Ноттингем Форест
|1:1
|Блэкберн
|21 тур
|14 декабря, понедельник
|22:45
|Блэкберн
|0:0
|Ноттингем Форест
|44 тур
|18 апреля, суббота
|17:00
|Блэкберн
|3:3
|Ноттингем Форест
|14 тур
|25 октября, суббота
|18:00
|Ноттингем Форест
|1:3
|Блэкберн
|26 тур
|18 января, суббота
|19:00
|Ноттингем Форест
|4:1
|Блэкберн
|2 тур
|10 августа, суббота
|18:00
|Блэкберн
|0:1
|Ноттингем Форест
|26 тур
|1 января, вторник
|19:00
|Блэкберн
|3:0
|Ноттингем Форест
|9 тур
|3 октября, среда
|22:45
|Ноттингем Форест
|0:0
|Блэкберн
|3-й раунд,
|22 сентября, вторник
|22:45
|Ноттингем Форест
|0:1
|Блэкберн