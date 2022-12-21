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Блэкберн - Ноттингем Форест

21.12.2022, Среда, 22:45 мск Англия. Кубок лиги, 1/8 финала Блэкберн - Ноттингем Форест
Англия. Чемпионшип (2021/2022)
31 тур
9 февраля, среда 22:45 Блэкберн 0:2 Ноттингем Форест
3 тур
18 августа, среда 21:45 Ноттингем Форест 1:2 Блэкберн
Англия. Чемпионшип (2020/2021)
31 тур
20 февраля, суббота 18:00 Ноттингем Форест 1:0 Блэкберн
5 тур
17 октября, суббота 17:00 Блэкберн 0:1 Ноттингем Форест
Англия. Чемпионшип (2019/2020)
26 тур
1 января, среда 18:00 Ноттингем Форест 3:2 Блэкберн
10 тур
1 октября, вторник 21:45 Блэкберн 1:1 Ноттингем Форест
Англия. Чемпионшип (2018/2019)
42 тур
13 апреля, суббота 17:00 Ноттингем Форест 1:2 Блэкберн
10 тур
29 сентября, суббота 17:00 Блэкберн 2:2 Ноттингем Форест
Англия. Чемпионшип (2016/2017)
42 тур
14 апреля, пятница 17:00 Ноттингем Форест 0:1 Блэкберн
13 тур
18 октября, вторник 21:45 Блэкберн 2:1 Ноттингем Форест
Англия. Чемпионшип (2015/2016)
43 тур
19 апреля, вторник 21:45 Ноттингем Форест 1:1 Блэкберн
21 тур
14 декабря, понедельник 22:45 Блэкберн 0:0 Ноттингем Форест
Англия. Чемпион-Лига (2014/2015)
44 тур
18 апреля, суббота 17:00 Блэкберн 3:3 Ноттингем Форест
14 тур
25 октября, суббота 18:00 Ноттингем Форест 1:3 Блэкберн
Англия. Чемпионшип (2013/2014)
26 тур
18 января, суббота 19:00 Ноттингем Форест 4:1 Блэкберн
2 тур
10 августа, суббота 18:00 Блэкберн 0:1 Ноттингем Форест
Англия. Чемпионшип (2012/2013)
26 тур
1 января, вторник 19:00 Блэкберн 3:0 Ноттингем Форест
9 тур
3 октября, среда 22:45 Ноттингем Форест 0:0 Блэкберн
Кубок Английской лиги (2009/2010)
3-й раунд,
22 сентября, вторник 22:45 Ноттингем Форест 0:1 Блэкберн
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