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Днепр-1 - АЕК

23.02.2023, Четверг, 20:45 мск Лига конференций, 1/16 финала , ответный матч Днепр-1 - АЕК
Первый матч: 0 - 1
Лига конференций (2022/2023)
1/16 финала
первый матч		 16 февраля, четверг 23:00 АЕК 1:0 Днепр-1
Лига Европы (2022/2023)
4 раунд
ответный матч		 25 августа, четверг 19:00 АЕК 3:0 Днепр-1
Лига Европы (2022/2023)
4 раунд
первый матч		 18 августа, четверг 21:00 Днепр-1 1:2 АЕК
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