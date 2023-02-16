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АЕК - Днепр-1

16.02.2023, Четверг, 23:00 мск Лига конференций, 1/16 финала , первый матч АЕК - Днепр-1
Лига Европы (2022/2023)
4 раунд
ответный матч		 25 августа, четверг 19:00 АЕК 3:0 Днепр-1
Лига Европы (2022/2023)
4 раунд
первый матч		 18 августа, четверг 21:00 Днепр-1 1:2 АЕК
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