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Лех - Буде-Глимт

23.02.2023, Четверг, 23:00 мск Лига конференций, 1/16 финала , ответный матч Лех - Буде-Глимт
Первый матч: 0 - 0
Лига конференций (2022/2023)
1/16 финала
первый матч		 16 февраля, четверг 20:45 Буде-Глимт 0:0 Лех
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