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ЧФР Клуж - Лацио

23.02.2023, Четверг, 20:45 мск Лига конференций, 1/16 финала , ответный матч ЧФР Клуж - Лацио
Первый матч: 0 - 1
Лига конференций (2022/2023)
1/16 финала
первый матч		 16 февраля, четверг 23:00 Лацио 1:0 ЧФР Клуж
Лига Европы (2019/2020), группа E
Квалификация, 5 тур
28 ноября, четверг 23:00 Лацио 1:0 ЧФР Клуж
Квалификация, 1 тур
19 сентября, четверг 19:55 ЧФР Клуж 2:1 Лацио
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