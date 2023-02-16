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Спортинг - Мидтьюлланд

16.02.2023, Четверг, 23:00 мск Лиссабон, стадион Жозе Алваладе Лига Европы, 1/16 финала , первый матч Спортинг - Мидтьюлланд
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