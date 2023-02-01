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Расписание матчей
Германия. Кубок
РБ Лейпциг - Хоффенхайм
РБ Лейпциг - Хоффенхайм: обзор матча 01 февраля 2023
РБ Лейпциг
01.02.2023, среда, 20:00
Германия. Кубок, 1/8 финала
3 : 1
Завершен
Хоффенхайм
9'
Э. Форсберг
42'
К. Лаймер
84'
Т. Вернер
77'
К. Дольберг
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол РБ Лейпциг - Хоффенхайм
Замена
Л. Клостерманн
️️️️
Т. Вернер
89'
86'
Вторая желтая
С. Н'Соки
ГОЛ! 3:1!
Т. Вернер
Пас отдал
Ю. Поульсен
84'
Замена
К. Кампль
️️️️
К. Шлагер
79'
79'
Замена
Т. Бишоф
️️️️
А. Крамарич
Замена
Ю. Поульсен
️️️️
А. Силва
79'
79'
Замена
Д. Че
️️️️
И. Бебу
77'
ГОЛ! 2:1!
К. Дольберг
Пас отдал
Анхелиньо
Замена
А. Айдара
️️️️
Э. Форсберг
73'
68'
Замена
К. Дольберг
️️️️
У. Тохумджу
58'
Желтая карточка
С. Н'Соки
57'
Замена
Ф. Бекер
️️️️
К. Баумгартнер
Замена
Б. Хенрикс
️️️️
Й. Гвардиол
46'
46'
Замена
Т. Делэни
️️️️
К. Акпогума
ГОЛ! 2:0!
К. Лаймер
Пас отдал
М. Симакан
42'
40'
Желтая карточка
У. Тохумджу
34'
Желтая карточка
Анхелиньо
ГОЛ! 1:0!
Э. Форсберг
Пас отдал
К. Лаймер
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РБ Лейпциг
1
Эрьян Нюланд
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
3
Мохамед Симакан
ЦЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
27
Конрад Лаймер
ЦП
21
Ксавер Шлагер
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
19
Андре Силва
ЦФ
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
5
Озан Кабак
ЦЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
7
Умут Тохумджу
ЦП
14
Кристоф Баумгартнер
АП
9
Ильяс Бебу
ПВ
9
Мунас Даббур
ЦФ
27
Андрей Крамарич
ЦФ
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
РБ Лейпциг
28
Янис Бласвих
ВР
25
Санусси Ба
ЛЗ
22
Давид Раум
ЛЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
23
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
21
Амаду Айдара
ЦП
44
Кевин Кампль
ЦП
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
Хоффенхайм
37
Лука Филипп
ВР
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
72
Эдуарду Куарежма
ЦЗ
2
Джастин Че
ПЗ
27
Томас Делэни
ОП
13
Себастьян Руди
ЦП
22
Финн-Оле Бекер
ЦП
17
Том Бишоф
АП
9
Каспер Дольберг
ЦФ
4-2-2-2
1
Нюланд
23
Хальстенберг
4
Орбан
24
Гвардиол
3
Симакан
27
Лаймер
21
Шлагер
10
Форсберг
8
Собослаи
11
Вернер
19
Силва
3-2-1-2-2
1
Бауманн
25
Брукс
34
Н'Соки
25
Акпогума
5
Кабак
17
Анхелиньо
7
Тохумджу
9
Бебу
14
Баумгартнер
27
Крамарич
9
Даббур
11
Вернер
16
Клостерманн
16
Клостерманн
11
Вернер
24
Гвардиол
23
Хенрикс
23
Хенрикс
24
Гвардиол
10
Форсберг
21
Айдара
21
Айдара
10
Форсберг
21
Шлагер
44
Кампль
44
Кампль
21
Шлагер
19
Силва
15
Поульсен
15
Поульсен
19
Силва
9
Бебу
2
Че
2
Че
9
Бебу
25
Акпогума
27
Делэни
27
Делэни
25
Акпогума
14
Баумгартнер
22
Бекер
22
Бекер
14
Баумгартнер
27
Крамарич
17
Бишоф
17
Бишоф
27
Крамарич
7
Тохумджу
9
Дольберг
9
Дольберг
7
Тохумджу
Остались в запасе
РБ Лейпциг
Хоффенхайм
28
Янис Бласвих
ВР
25
Санусси Ба
ЛЗ
22
Давид Раум
ЛЗ
Главный тренер
Марко Розе
37
Лука Филипп
ВР
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
72
Эдуарду Куарежма
ЦЗ
13
Себастьян Руди
ЦП
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
Остались в запасе
28
Янис Бласвих
ВР
25
Санусси Ба
ЛЗ
22
Давид Раум
ЛЗ
Остались в запасе
37
Лука Филипп
ВР
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
72
Эдуарду Куарежма
ЦЗ
13
Себастьян Руди
ЦП
Главный тренер
Марко Розе
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
Статистика матча РБ Лейпциг - Хоффенхайм
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 11 тур
Фрайбург
- : -
29.11.2026
РБ Лейпциг
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
3 : 1
24.11.2026
Ланс
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 11 тур
Хоффенхайм
- : -
29.11.2026
Аугсбург
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
3 : 1
26.11.2026
Штурм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Стадион:
Ред Булл Арена
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