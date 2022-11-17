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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Черногория - Словакия
Черногория - Словакия: обзор матча 17 ноября 2022
Черногория
17.11.2022, четверг, 20:00
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 2
Завершен
Словакия
77'
С. Савич
90+8'
С. Савич (П)
15'
Д. Ганцко
47'
Ю. Куцка
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Черногория - Словакия
ГОЛ с пенальти! 2:2!
С. Савич
90'
+8
90'
+5
Желтая карточка
М. Шкриньяр
90'
+5
Вторая желтая
А. Зрелак
90'
+4
Желтая карточка
А. Зрелак
Замена
Ж. Томашевич
️️️️
Н. Крстович
90'
+3
83'
Замена
М. Регали
️️️️
М. Беро
83'
Замена
А. Зрелак
️️️️
Р. Боженик
83'
Замена
Л. Бенеш
️️️️
О. Дуда
ГОЛ! 1:2!
С. Савич
77'
Замена
В. Савичевич
️️️️
М. Янкович
70'
Замена
Н. Вукчевич
️️️️
С. Лончар
70'
61'
Желтая карточка
Ю. Куцка
Замена
️️️️
М. Вешович
58'
47'
ГОЛ! 0:2!
Ю. Куцка
Пас отдал
Р. Боженик
Замена
Д. Камай
️️️️
В. Йовович
46'
Замена
Н. Эракович
️️️️
С. Мугоша
46'
Желтая карточка
М. Вешович
45'
+5
Желтая карточка
С. Лончар
45'
+1
45'
+1
Замена
Т. Суслов
️️️️
Д. Дуриш
40'
Замена
П. Пекарик
️️️️
К. Валло
18'
Желтая карточка
Д. Дуриш
15'
ГОЛ! 0:1!
Д. Ганцко
Пас отдал
Ю. Куцка
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Черногория
0
Лазар Царевич
ВР
7
Марко Вешович
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
15
Никола Шипчич
ЦЗ
3
Ристо Радунович
ЦЗ
23
Адам Марушич
ПЗ
16
Владимир Йовович
ЛВ
15
Стефан Лончар
ОП
8
Марко Янкович
ЦП
9
Никола Крстович
ЦФ
9
Стефан Мугоша
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Радулович
Словакия
1
Мартин Дубравка
ВР
5
Любомир Шатка
ВР
14
Милан Шкриньяр
ЦЗ
16
Давид Ганцко
ЦЗ
0
Кристиан Валло
ПЗ
20
Давид Дуриш
ЛВ
19
Юрай Куцка
ЦП
22
Станислав Лоботка
ЦП
21
Матуш Беро
ЦП
8
Ондрей Дуда
АП
9
Роберт Боженик
ЦФ
Главный тренер
Штефан Таркович
Черногория
1
Милан Миятович
ВР
1
Матия Шаркич
ВР
2
Андрия Вукчевич
ЛЗ
22
Милош Милович
ЦЗ
6
Жарко Томашевич
ЦЗ
6
Марко Тучи
ЦЗ
18
Дритон Камай
ЛВ
4
Никола Вукчевич
ОП
19
Александар Шчекич
ЦП
23
Новица Эракович
ЦП
22
Вукан Савичевич
ЦП
25
Душан Бакич
ЦФ
Словакия
12
Марек Родак
ВР
15
Вернон Де Марко
ЛЗ
21
Адам Оберт
ЦЗ
2
Петер Пекарик
ПЗ
5
Мартин Регали
ЛВ
10
Ласло Бенеш
ЦП
13
Патрик Грошовски
ЦП
18
Adrian Kapralik
ЦФ
23
Генрих Раваш
ЦФ
10
Томаш Суслов
ЦФ
6
Peter Pokorný
ЦФ
15
Давид Стрелец
ЦФ
15
Адам Зрелак
ЦФ
3-3-1-1-2
0
Царевич
15
Савич
15
Шипчич
3
Радунович
7
Вешович
15
Лончар
23
Марушич
8
Янкович
16
Йовович
9
Мугоша
9
Крстович
3-3-2-1
1
Дубравка
0
Валло
16
Ганцко
14
Шкриньяр
19
Куцка
22
Лоботка
21
Беро
8
Дуда
20
Дуриш
9
Боженик
9
Крстович
6
Томашевич
6
Томашевич
9
Крстович
15
Лончар
4
Вукчевич
4
Вукчевич
15
Лончар
9
Мугоша
23
Эракович
23
Эракович
9
Мугоша
8
Янкович
22
Савичевич
22
Савичевич
8
Янкович
16
Йовович
18
Камай
18
Камай
16
Йовович
0
Валло
2
Пекарик
2
Пекарик
0
Валло
8
Дуда
10
Бенеш
10
Бенеш
8
Дуда
21
Беро
5
Регали
5
Регали
21
Беро
20
Дуриш
10
Суслов
10
Суслов
20
Дуриш
9
Боженик
15
Зрелак
15
Зрелак
9
Боженик
Остались в запасе
Черногория
Словакия
1
Милан Миятович
ВР
1
Матия Шаркич
ВР
2
Андрия Вукчевич
ЛЗ
22
Милош Милович
ЦЗ
6
Марко Тучи
ЦЗ
19
Александар Шчекич
ЦП
25
Душан Бакич
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Радулович
12
Марек Родак
ВР
15
Вернон Де Марко
ЛЗ
21
Адам Оберт
ЦЗ
13
Патрик Грошовски
ЦП
18
Adrian Kapralik
ЦФ
23
Генрих Раваш
ЦФ
6
Peter Pokorný
ЦФ
15
Давид Стрелец
ЦФ
Главный тренер
Штефан Таркович
Остались в запасе
1
Милан Миятович
ВР
1
Матия Шаркич
ВР
2
Андрия Вукчевич
ЛЗ
22
Милош Милович
ЦЗ
6
Марко Тучи
ЦЗ
19
Александар Шчекич
ЦП
25
Душан Бакич
ЦФ
Остались в запасе
12
Марек Родак
ВР
15
Вернон Де Марко
ЛЗ
21
Адам Оберт
ЦЗ
13
Патрик Грошовски
ЦП
18
Adrian Kapralik
ЦФ
23
Генрих Раваш
ЦФ
6
Peter Pokorný
ЦФ
15
Давид Стрелец
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Радулович
Главный тренер
Штефан Таркович
Статистика матча Черногория - Словакия
3
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Черногория
Лига наций, 6 тур
Кипр
1 : 4
15.11.2026
Черногория
Лига наций, 5 тур
Черногория
2 : 1
12.11.2026
Латвия
Лига наций, 4 тур
Черногория
0 : 0
05.10.2026
Армения
Лига наций, 3 тур
Латвия
1 : 2
02.10.2026
Черногория
Лига наций, 2 тур
Армения
2 : 3
28.09.2026
Черногория
Словакия
Лига наций, 6 тур
Казахстан
2 : 2
16.11.2026
Словакия
Лига наций, 5 тур
Словакия
2 : 2
13.11.2026
Фарерские острова
Лига наций, 4 тур
Молдова
0 : 4
06.10.2026
Словакия
Лига наций, 3 тур
Фарерские острова
1 : 1
02.10.2026
Словакия
Лига наций, 2 тур
Словакия
2 : 1
29.09.2026
Казахстан
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