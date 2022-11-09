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Саутгемптон - Шеффилд Уэнсдэй

09.11.2022, Среда, 22:45 мск Саутгемптон, стадион Сент-Мэри Англия. Кубок лиги, 1/16 финала Саутгемптон - Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Кубок Лиги (2012/2013)
3 раунд
25 сентября, вторник 22:45 Саутгемптон 2:0 Шеффилд Уэнсдэй
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