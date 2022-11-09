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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Вест Хэм - Блэкберн
Вест Хэм - Блэкберн: обзор матча 09 ноября 2022
Вест Хэм
09.11.2022, среда, 22:45
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
2 : 3
Счет по пенальти – 9 : 10
Завершен
Блэкберн
38'
П. Форнальс
78'
М. Антонио
6'
Д. Вейл
88'
Б. Бреретон
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Вест Хэм - Блэкберн
Замена
А. Крессуэлл
️️️️
Эмерсон
90'
+2
88'
ГОЛ! 2:2!
Б. Бреретон
Пас отдал
С. Шмодикс
85'
Замена
Д. Херст
️️️️
Д. Вейл
79'
Замена
Д. Хайам
️️️️
К. Мола
ГОЛ! 2:1!
М. Антонио
78'
Замена
Д. Боуэн
️️️️
В. Цоуфал
77'
Замена
Д. Скамакка
️️️️
П. Форнальс
77'
76'
Желтая карточка
С. Шмодикс
Замена
С. Бенрахма
️️️️
К. Ковентри
65'
59'
Замена
Б. Бреретон
️️️️
Б. Дак
59'
Замена
С. Шмодикс
️️️️
Д. Маркандай
46'
Замена
Д. Гаррет
️️️️
А. Уортон
ГОЛ! 1:1!
П. Форнальс
38'
9'
Желтая карточка
Х. Картер
6'
ГОЛ! 0:1!
Д. Вейл
Пас отдал
А. Эдун
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
23
Альфонсе Ареоля
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
21
Наиф Агер
ЦЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
6
Конор Ковентри
ОП
4
Флинн Даунс
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
22
Мануэль Ланзини
АП
18
Майкл Антонио
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Блэкберн
1
Эйнсли Пирс
ВР
17
Хейден Картер
ЦЗ
14
Адетайо Эдун
ЦЗ
26
Джо Ранкин-Костелло
ПЗ
6
Клинтон Мола
ОП
6
Джон Бакли
ЦП
20
Адам Уортон
ЦП
23
Брэдли Дак
ЦП
24
Дилан Маркандай
ПВ
24
Тирис Долан
ПВ
27
Джек Вейл
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Вест Хэм
47
Кристиан Хеги
ВР
12
Даррен Рэндольф
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
10
Саид Бенрахма
ЛВ
28
Томаш Соучек
ОП
20
Джаррод Боуэн
ПВ
9
Джанлука Скамакка
ЦФ
Блэкберн
1
Томас Камински
ВР
5
Доминик Хайам
ЦЗ
4
Эшли Филлипс
ЦЗ
22
Бен Бреретон
ЛВ
30
Джейк Гаррет
ОП
23
Тайлер Мортон
ЦП
11
Сэмми Шмодикс
АП
15
Джордж Херст
ЦФ
3-3-1-2-1
23
Ареоля
2
Джонсон
21
Огбонна
21
Агер
33
Эмерсон
6
Ковентри
34
Цоуфал
4
Даунс
22
Ланзини
8
Форнальс
18
Антонио
3-1-3-2-1
1
Пирс
26
Ранкин-Костелло
14
Эдун
17
Картер
6
Мола
6
Бакли
20
Уортон
23
Дак
24
Долан
24
Маркандай
27
Вейл
33
Эмерсон
3
Крессуэлл
3
Крессуэлл
33
Эмерсон
6
Ковентри
10
Бенрахма
10
Бенрахма
6
Ковентри
34
Цоуфал
20
Боуэн
20
Боуэн
34
Цоуфал
8
Форнальс
9
Скамакка
9
Скамакка
8
Форнальс
23
Дак
22
Бреретон
22
Бреретон
23
Дак
6
Мола
5
Хайам
5
Хайам
6
Мола
20
Уортон
30
Гаррет
30
Гаррет
20
Уортон
24
Маркандай
11
Шмодикс
11
Шмодикс
24
Маркандай
27
Вейл
15
Херст
15
Херст
27
Вейл
Остались в запасе
Вест Хэм
Блэкберн
47
Кристиан Хеги
ВР
12
Даррен Рэндольф
ВР
4
Курт Зума
ЦЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
28
Томаш Соучек
ОП
Главный тренер
Дэвид Мойес
1
Томас Камински
ВР
4
Эшли Филлипс
ЦЗ
23
Тайлер Мортон
ЦП
Главный тренер
Тони Моубрей
Остались в запасе
47
Кристиан Хеги
ВР
12
Даррен Рэндольф
ВР
4
Курт Зума
ЦЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
28
Томаш Соучек
ОП
Остались в запасе
1
Томас Камински
ВР
4
Эшли Филлипс
ЦЗ
23
Тайлер Мортон
ЦП
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Тони Моубрей
Статистика матча Вест Хэм - Блэкберн
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Хэм
- : -
28.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
1 : 0
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Блэкберн
- : -
28.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
0 : 1
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Стадион:
Лондон
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