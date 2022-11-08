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Лестер - Ньюпорт Каунти

08.11.2022, Вторник, 22:45 мск Лестер, стадион Кинг Пауэр Англия. Кубок лиги, 1/16 финала Лестер - Ньюпорт Каунти
Англия. Кубок (2018/2019)
1/32 финала
6 января, воскресенье 19:30 Ньюпорт Каунти 2:1 Лестер
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