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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Олимпиакос - Фрайбург
Олимпиакос - Фрайбург: обзор матча 15 сентября 2022
Олимпиакос
15.09.2022, четверг, 19:45
Лига Европы, группа G, 2 тур
0 : 3
Завершен
Фрайбург
5'
Н. Хефлер
25'
М. Грегоритч
53'
М. Грегоритч
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Олимпиакос - Фрайбург
80'
Желтая карточка
Н. Хефлер
78'
Замена
Я. Кайтель
️️️️
В. Грифо
78'
Замена
Л. Кюблер
️️️️
К. Сильдийя
Желтая карточка
Г. Родригеш
77'
Замена
Пипа
️️️️
Ш. Врсалько
71'
69'
Замена
Н. Петерсен
️️️️
Р. Доан
Замена
Г. Родригеш
️️️️
Г. Масурас
64'
Замена
Ю. Эль-Араби
️️️️
Д. Боулер
64'
62'
Замена
К. Шаде
️️️️
М. Грегоритч
62'
Замена
У. Ен Чон
️️️️
Д. Кьерех
61'
Желтая карточка
Ф. Линхарт
53'
ГОЛ! 0:3!
М. Грегоритч
Пас отдал
М. Гинтер
Замена
О. Рябчук
️️️️
А. Бухалакис
46'
Замена
П. Кунде
️️️️
П. Рецос
46'
25'
ГОЛ! 0:2!
М. Грегоритч
Пас отдал
Д. Кьерех
5'
ГОЛ! 0:1!
Н. Хефлер
Пас отдал
В. Грифо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олимпиакос
31
Томаш Вацлик
ВР
27
Уссейну Ба
ЦЗ
4
Папе Сиссе
ЦЗ
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
7
Георгиос Масурас
ЛВ
6
Янн М'Вила
ОП
41
Андреас Бухалакис
ЦП
16
Пеп Бьель
АП
11
Джош Боулер
ПВ
16
Хван У-Джо
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
Фрайбург
1
Марк Флеккен
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
27
Николас Хефлер
ОП
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
7
Даниэль-Кофи Кьерех
АП
20
Рицу Доан
ПВ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
25
Кильянн Сильдийя
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Олимпиакос
19
Константинос Цолакис
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
2
Пипа
ПЗ
14
Атанасиос Андруцос
ПЗ
17
Мариус Врусаи
ЛВ
10
Гарри Родригеш
ЛВ
25
Пьер Кунде
ЦП
16
Хван Ин Бом
ЦП
33
Абубакар Камара
ЦФ
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Фрайбург
32
Бенжамин Уфофф
ВР
1
Ноа Атуболу
ВР
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
41
Уго Сике
ПЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
18
Роберт Вагнер
ЦП
14
Янник Кайтель
ЦП
7
Кевин Шаде
ПВ
11
У Ен Чон
ПВ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
4-1-1-3-1
31
Вацлик
27
Ба
4
Сиссе
45
Рецос
24
Врсалько
6
М'Вила
41
Бухалакис
7
Масурас
16
Бьель
11
Боулер
16
У-Джо
3-1-1-3-2
1
Флеккен
28
Гинтер
3
Линхарт
30
Гюнтер
27
Хефлер
8
Эггештайн
20
Доан
7
Кьерех
32
Грифо
25
Сильдийя
11
Грегоритч
41
Бухалакис
5
Рябчук
5
Рябчук
41
Бухалакис
24
Врсалько
2
Пипа
2
Пипа
24
Врсалько
45
Рецос
25
Кунде
25
Кунде
45
Рецос
7
Масурас
10
Родригеш
10
Родригеш
7
Масурас
11
Боулер
19
Эль-Араби
19
Эль-Араби
11
Боулер
25
Сильдийя
17
Кюблер
17
Кюблер
25
Сильдийя
32
Грифо
14
Кайтель
14
Кайтель
32
Грифо
11
Грегоритч
7
Шаде
7
Шаде
11
Грегоритч
7
Кьерех
11
Чон
11
Чон
7
Кьерех
20
Доан
18
Петерсен
18
Петерсен
20
Доан
Остались в запасе
Олимпиакос
Фрайбург
19
Константинос Цолакис
ВР
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
14
Атанасиос Андруцос
ПЗ
16
Хван Ин Бом
ЦП
17
Мариус Врусаи
ЛВ
33
Абубакар Камара
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
32
Бенжамин Уфофф
ВР
1
Ноа Атуболу
ВР
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
41
Уго Сике
ПЗ
18
Роберт Вагнер
ЦП
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Остались в запасе
19
Константинос Цолакис
ВР
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
14
Атанасиос Андруцос
ПЗ
16
Хван Ин Бом
ЦП
17
Мариус Врусаи
ЛВ
33
Абубакар Камара
ЦФ
Остались в запасе
32
Бенжамин Уфофф
ВР
1
Ноа Атуболу
ВР
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
41
Уго Сике
ПЗ
18
Роберт Вагнер
ЦП
Главный тренер
Карлос Корберан
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Статистика матча Олимпиакос - Фрайбург
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Олимпиакос
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
6 : 2
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 8 тур
Олимпиакос
5 : 0
25.10.2026
Каламата
Фрайбург
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
- : -
26.11.2026
Твенте
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Информация о матче
Стадион:
Георгиос Караискакис
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