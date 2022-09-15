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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Фейеноорд - Штурм
Фейеноорд - Штурм: обзор матча 15 сентября 2022
Фейеноорд
15.09.2022, четверг, 19:45
Лига Европы, группа F, 2 тур
6 : 0
Завершен
Штурм
9'
А. Джаханбакш
31'
Д. Ганцко
34'
Данило
41'
А. Джаханбакш
66'
С. Хименес
78'
У. Идрисси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фейеноорд - Штурм
ГОЛ! 6:0!
У. Идрисси
Пас отдал
Э. Буллауде
78'
76'
Желтая карточка
Д. Аффенгрубер
Замена
М. Виффер
️️️️
К. Тимбер
74'
Замена
Э. Буллауде
️️️️
О. Кекчю
74'
73'
Замена
О. Китеишвили
️️️️
Т. Хорват
ГОЛ! 5:0!
С. Хименес
Пас отдал
П. Валемарк
66'
Замена
П. Валемарк
️️️️
А. Джаханбакш
63'
Замена
С. Хименес
️️️️
Данило
63'
63'
Замена
К. Ланг
️️️️
В. Бевинг
46'
Замена
Д. Аффенгрубер
️️️️
Г. Вютрих
46'
Замена
Д. Ороз
️️️️
Й. Горенц-Станкович
ГОЛ! 4:0!
А. Джаханбакш
Пас отдал
Я. Дилросун
41'
ГОЛ! 3:0!
Данило
Пас отдал
М. Лопес
34'
ГОЛ! 2:0!
Д. Ганцко
Пас отдал
У. Идрисси
31'
19'
Замена
И. Любич
️️️️
Э. Эмега
14'
Желтая карточка
Й. Горенц-Станкович
ГОЛ! 1:0!
А. Джаханбакш
Пас отдал
О. Кекчю
9'
8'
Желтая карточка
Г. Вютрих
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фейеноорд
1
Джастин Бейлов
ВР
15
Маркос Лопес
ЛЗ
18
Гернот Траунер
ЦЗ
17
Давид Ганцко
ЦЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
24
Явайро Дилросун
ЛВ
11
Уссама Идрисси
ЛВ
10
Оркун Кекчю
ЦП
23
Кинтен Тимбер
ЦП
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
90
Данило
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Штурм
28
Йорг Зибенхандль
ВР
44
Амаду Данте
ЛЗ
5
Грегори Вютрих
ЦЗ
6
Александар Боркович
ЦЗ
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
70
Юсуф Газибегович
ПЗ
22
Александер Прасс
ЛП
11
Вильям Бевинг
ЛВ
11
Манприт Саркария
ЛВ
14
Томи Хорват
ЦП
22
Эмануэль Эмега
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Фейеноорд
1
Тимон Велленройтер
ВР
41
Devin Remie
ВР
3
Квилиндши Хартман
ЛЗ
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
2
Мимейрхел Бенита
ПЗ
14
Игор Пайшао
ЛВ
10
Эсекьель Буллауде
ЦП
27
Матс Виффер
ЦП
10
Патрик Валемарк
ПВ
29
Сантьяго Хименес
ЦФ
Штурм
91
Лука Марич
ВР
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
23
Давид Шнегг
ЛЗ
22
Давид Аффенгрубер
ЦЗ
5
Доминик Ороз
ЦЗ
25
Сандро Инголич
ПЗ
37
Мориц Вельс
ЛП
77
Иван Любич
ОП
6
Весел Демаку
ОП
8
Отар Китеишвили
ЦП
27
Кристоф Ланг
АП
16
Мохаммед Фусейни
ПВ
4-2-3-1
1
Бейлов
15
Лопес
18
Траунер
17
Ганцко
27
Хольмгрен-Педерсен
10
Кекчю
23
Тимбер
11
Идрисси
24
Дилросун
11
Джаханбакш
90
Данило
3-2-2-2-1
28
Зибенхандль
5
Вютрих
6
Боркович
4
Горенц-Станкович
70
Газибегович
44
Данте
14
Хорват
22
Прасс
11
Бевинг
11
Саркария
22
Эмега
10
Кекчю
10
Буллауде
10
Буллауде
10
Кекчю
23
Тимбер
27
Виффер
27
Виффер
23
Тимбер
11
Джаханбакш
10
Валемарк
10
Валемарк
11
Джаханбакш
90
Данило
29
Хименес
29
Хименес
90
Данило
5
Вютрих
22
Аффенгрубер
22
Аффенгрубер
5
Вютрих
4
Горенц-Станкович
5
Ороз
5
Ороз
4
Горенц-Станкович
22
Эмега
77
Любич
77
Любич
22
Эмега
14
Хорват
8
Китеишвили
8
Китеишвили
14
Хорват
11
Бевинг
27
Ланг
27
Ланг
11
Бевинг
Остались в запасе
Фейеноорд
Штурм
1
Тимон Велленройтер
ВР
41
Devin Remie
ВР
3
Квилиндши Хартман
ЛЗ
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
2
Мимейрхел Бенита
ПЗ
14
Игор Пайшао
ЛВ
Главный тренер
Арне Слот
91
Лука Марич
ВР
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
23
Давид Шнегг
ЛЗ
25
Сандро Инголич
ПЗ
37
Мориц Вельс
ЛП
6
Весел Демаку
ОП
16
Мохаммед Фусейни
ПВ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Остались в запасе
1
Тимон Велленройтер
ВР
41
Devin Remie
ВР
3
Квилиндши Хартман
ЛЗ
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
2
Мимейрхел Бенита
ПЗ
14
Игор Пайшао
ЛВ
Остались в запасе
91
Лука Марич
ВР
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
23
Давид Шнегг
ЛЗ
25
Сандро Инголич
ПЗ
37
Мориц Вельс
ЛП
6
Весел Демаку
ОП
16
Мохаммед Фусейни
ПВ
Главный тренер
Арне Слот
Главный тренер
Кристиан Илцер
Статистика матча Фейеноорд - Штурм
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фейеноорд
- : -
29.11.2026
Аякс
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 1
24.11.2026
Порту
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Штурм
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
- : -
26.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Штурм
2 : 3
05.11.2026
Целе
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Штурм
2 : 2
25.10.2026
Рид
Информация о матче
Стадион:
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